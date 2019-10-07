Прирост населения начнется с 2024 года. Но только за счет мигрантов

Минэкономразвития обнадежил. В прогнозе социально-экономического развития РФ говорится, что страна выйдет на естественный прирост населения. Но только к 2024 году. До тех пор высокий уровень смертности и сокращение числа женщин от 20 до 34 лет будет работать на вымирание страны.

Да и через пять лет прибавку населению обеспечит не высокая рождаемость, а новые мигранты. Их по расчетам чиновников, будет в два раза больше, чем сейчас — порядка полумиллиона в год.

Но и такой расклад многие эксперты называют слишком оптимистичным.

- Росстат прогнозирует прирост, правда, только на 3 года - с 2023 по 2025 годы, - сказал «КП» зампред комиссии по поддержке семьи, материнства и детства Общественной палаты РФ, гендиректор Института научно-общественной экспертизы Сергей Рыбальченко. - Но произойдет это только при самом благоприятном развитии. Росстат составляет три варианта прогноза: благоприятный, средний и пессимистический. Так вот, наши текущие показатели хуже самого пессимистического варианта, поэтому не вижу при текущем варианте развития перспектив выйти на естественный прирост.

Прогноз эксперта куда более пессимистичный, чем у чиновников. Если существующие тенденции не изменятся, по итогам 2019 Россия потеряет 400 тысяч человек, а, например, в 2024 — 557 тысяч.

- Обеспечить естественный прирост к 2024 году совершенно нереально, - сказал «КП» директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский. - Для этого нужно, чтобы на каждую женщину приходилось 2,1-2,15 новорожденных. И не год-два, а в течение нескольких десятилетий. А нам хорошо бы удержаться на уровне 1,7. Несколько лет назад ставили цель выйти на 1,75, но не получилось. Естественного прироста нет не только у нас, но и практически по всей Европе, об этом говорится в недавнем докладе ООН. Он сохраняется только в Швеции и Норвегии. Так вся надежда на мигрантов.

Недавно принят ряд мер, стимулирующих приток населения из других стран. Так, нужные России специалисты («КП» публиковала этот перечень) смогут получить российское гражданство уже через год пребывания в стране, а не через 3. К тому же им не нужно будет отказываться от прежнего гражданства.

И еще. А почему все прогнозы сходятся на 2024 году? Оказывается, дело не в каких-то демографических кривых, которые к этому времени покажут что-то особенное. Просто этот рубеж обозначен в майских указах президента, поэтому к нему и «привязывают» многие прогнозы.

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