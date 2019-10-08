Обнародована запись звонка сестер Хачатурян в полицию

Чем ближе суд, чем меньше тайн остается в громком уголовном деле сестер Хачатурян. Напомним, Мария, Крестина и Ангелина и июле прошлого года убили своего отца Михаила. Мотив? По официальной версии следствия, они больше не могли терпеть унижения, сексуальные домогательства и физическое насилие от тирана. Но родственники убитого, несмотря на все улики, продолжают делать из девушек монстров. Так, на днях они обнародовали запись первого после убийства звонка в полицию. Мы публикуем часть диалога одной из сестер с диспетчером.

Диспетчер: Лет Вам сколько?

Сестра: Восемнадцать.

Диспетчер: Хачатурян Ирина?

Сестра: Ангелина.

Диспетчер: Михайловна?

Сестра: Да.

Диспетчер: А папа пьяный был?

Сестра: Нет, но под действием наркотических веществ.

Диспетчер: Он наркоман?

Сестра: Нет, но у него есть успокаивающие таблетки, но он их много выпил.

Диспетчер: А с кем вы были там?

Сестра: Я была с двумя сестрами.

Диспетчер: А им сколько лет?

Сестра: Девятнадцать и семнадцать.

Диспетчер: Он на вас нападал с ножом?

Сестра: Да (плачет)

Диспетчер: А кто из вас его ударил ножом?

Сестра: Я (плачет).

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/736588" frameborder="0"></iframe> Сестры Хачатурян показывают у себя в квартире, как именно они убили своего отца.

Мы умышленно обезличили диалог. Так как позже во время следственных действий выяснится, что в полицию звонила вовсе не Ангелина, а младшая из сестер Мария. Зачем сестры поменялись ролями? На этот вопрос ответила экспертиза.

- По результатам экспертизы Мария была признаны невменяемыми. Она прошла стационарное обследование в институте имени Сербского. То есть в момент совершения преступления и во время этого звонка она не отдавала отчета в собственных действиях. Учитывая этот факт запись не может являться доказательством, - сообщил «КП» адвокат Алексей Липцер.

Вырезка из материалов дела.

Кроме того, по результатам другой экспертизы (документы есть в распоряжении адвокатов) у всех трех сестер было выявлено шоковое состояние, из которого они не могли выйти в течение трех суток после случившегося.

- Этот факт ставит под сомнение все результаты первых допросов девушек. Они в этот момент не понимали что говорят и делают, - пояснил Алексей Липцер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/736586" frameborder="0"></iframe> Самый первый звонок сестер Хачатурян сразу после убийства отца.

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