2019-09-30T14:35:54+03:00
Происшествия

«Повернись ко мне, уродка!»: Шокирующее видео из телефона Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми

Отец записывал на камеру наказания своих дочерей [эксклюзив kp.ru]
Дина КАРПИЦКАЯ
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Михаил Хачатурян был убит собственными дочками, которые утверждают что отец годами издевался над ними.Михаил Хачатурян был убит собственными дочками, которые утверждают что отец годами издевался над ними.
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Родня убитого тремя дочерьми Хачатуряна продолжает утверждать, что Михаил был любящим и заботливым отцом. Девочек баловал, ни в чем не отказывал и оберегал от пагубного влияния улицы, за это, мол, они его и убили. Как выглядит любовь и забота по-хачатурянски следователи изучили от и до. Теперь предлагаем и вам посмотреть небольшой фрагмент видео из материалов дела и сделать свои выводы.

Телефон убитого стал одним из вещдоков уголовного дела об убийстве. В нем обнаружилось очень много интересного — говорящая переписка отца с дочерьми. Его «общение» с подругами девочек, в которой он рассылал несовершеннолетним картинки и видео порнографического содержания и многое-многое другое.

И вот всплыли новые шокирующие подробности: выясняется, что отец записывал на видео и наказания своих дочерей. На том коротком фрагменте, что попал к нам в редакцию Хачатурян орет на дочерей за то, что они съели слишком много конфет. Ангелина, Крестина и Мария с заплаканными лицами стоят и боятся не то что слово сказать, просто повернуться к отцу. В какой-то момент Михаил со всей силы пинает младшую дочь.

Шокирующее видео из телефона Михаила Хачатуряна, убитого тремя дочерьми.

Дальше видео обрывается, но что было дальше догадаться не сложно.

- Сейчас мы знакомимся с делом и могу сказать, что имеющимися материалами, в том числе этим видео, подтверждаются слова девочек о постоянных унижениях, побоях, истязаниях и сексуальном насилии со стороны отца. Неудивительно, что подвергаясь длительное время такому изощренному "воспитанию", у них были установлены психические расстройства, посттравматическое стрессовое расстройство в том числе, - рассказал "КП" Алексей Липцер, адвокат Крестины Хачатурян.

Крестина Хачатурян в Басманном суде Москвы, сентябрь 2018 года. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Крестина Хачатурян в Басманном суде Москвы, сентябрь 2018 года.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

- Это видео - еще одно доказательство, каким отцом был Михаил Хачатурян. Всего нескольких секунд достаточно, чтобы увидеть обстановку, в которой жили девочки. Видео легко сопоставляется с опубликованной перепиской между Михаилом и дочками. Выводы вы можете сделать сами". - комментирует Алексей Паршин, адвокат Ангелины.

Три сестры убили отца-тирана..Особый случай. Шлюхами были - шлюхами и сдохнете : отец-извращенец угрожал дочерям расправой, в том числе изнасилованием. В студии Антон Арасланов, Павел Клоков и Екатерина Белых.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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