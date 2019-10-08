«Сначала поднимут, а потом совсем отменят»: Правительство лишает малый бизнес последних льгот

В Минэкономразвития предлагают увеличить самые «народные» налоги на малый бизнес - ЕНВД (единый налог на вмененный доход) и плату за патенты. Причем сразу на 4,9%. Это максимальное повышение за последние пять лет. Что движет чиновниками? И почему, несмотря на нацпроект по поддержке малого бизнеса и обещания не повышать налоги, это все равно происходит?

НАЛОГИ ПОВЫШАЮТ, А ВЫЧЕТЫ - НЕТ

ЕНВД, патент и торговый сбор - это фиксированные налоги. Они зависят от размера торговой площади, вида деятельности, региона и специальности предпринимателя. Это не проценты от выручки или прибыли, а конкретные суммы в рублях. Поэтому их каждый год увеличивают - примерно на уровень инфляции.

Так, на следующий год индексация составит 4,9%. Конкретно по «вмененке» - это рекорд за последние пять лет. Но только потому, что в 2016 и 2017 годах правительство заморозило индексацию по этому налогу, а в последующие два года инфляция была ниже, чем сейчас. В Минэкономразвития не видят в этом ничего странного. Какая в Налоговом кодексе стоит формула, такую они и используют.

- Повышение этих видов налогов заложено в самом их существе. Она происходит каждый год. Так было всегда, предприниматели об этом знают, - не удивлен Аркадий Брызгалин, глава группы компаний «Налоги и финансовое право». - Но странно, что фиксированные налоги власти повышают, а налоговые вычеты, например на образование и лечение, не меняются уже с 2007 года.

Генеральный директор Группы компаний "Налоги и финансовое право" Аркадий Брызгалин.

Самая плохая новость в другом.

- Повышение на 5% - это ерунда. Особенно по сравнению с тем, что режим ЕНВД хотят совсем отменить через полтора года, - говорит Владлен Максимов, президент Ассоциации малоформатной торговли. - И это вообще меняет все, потому что ЕНВД пользуется вся страна.

По данным ОПОРЫ России, на этих льготных режимах работает свыше трети бизнеса: на ЕНВД - два миллиона предпринимателей, а на патенте - 440 тысяч. И это не только микробизнес, но и довольно большие компании - до 100 человек в штате и без ограничений по выручке.

УХОД ОТ НАЛОГОВ ЧЕРЕЗ ЦЕПОЧКУ ФИКТИВНЫХ КОМПАНИЙ

В Минфине и Федеральной налоговой службе непреклонны. Там приняли решение отменить ЕНВД с 2021 года. Причина - это единственная «брешь» в налоговой системе. Ею массово пользуются предприниматели во всех регионах, чтобы уходить от налогов.

В ФНС это выяснили, когда ввели систему маркировки меховых изделий, а потом еще раз подтвердили свои выводы, когда посчитали выручку с помощью онлайн-касс. Выяснилось, что шуба, которая при въезде в страну стоит 28 тысяч рублей на прилавке магазина выставляется уже за 200 тысяч. Однако с помощью цепочки фиктивных покупателей бизнес минимизирует выплаты в бюджет практически до нуля.

Схема такая. Сначала одна фирма занижает импортную стоимость (уменьшая таможенные платежи), потом другая делает минимальную наценку и экономит на НДС, а самую большую накрутку (в пять раз) делает уже третья фирма. Она находится на последнем этапе - в рознице. Но налог на прибыль продавец перечисляет нулевой, потому что работает на «вмененке», где платеж зависит от квадратных метров торговой площади, а не от выручки.

В итоге, как подсчитали в ФНС, средняя налоговая нагрузка по этому льготному режиму составляет 0,8% от выручки (по другим льготным режимам - 3 - 5%). А некоторые умельцы доводили ее до 0,1%, дробя довольно большой бизнес с миллиардной выручкой на несколько маленьких.

- Отмена ЕНВД - полная глупость. Это очень удобный и комфортный режим. Им пользуется самый малый бизнес, который работает в шаговой доступности от населения. Всем придется перейти на упрощенную систему налогообложения (УСН). Но в этом случае придется и больше налогов платить, и бухгалтера нанимать, чтобы учет вести, - не согласен с выводами Аркадий Брызгалин. - Если несколько ушлых продавцов так делают, это не означает, что механизм плохой.

- Даже если уход от налогов по такой схеме - относительно массовая история, что мешает бороться с теми, кто нарушает, но оставить льготы для честного бизнеса? - недоумевает Владлен Максимов.

А ВЗАМЕН - НИЧЕГО

Как считают в налоговой, после отмены налога на вмененный доход в некоторых случаях нагрузка на предпринимателей, наоборот, снизится. Выиграют как раз самые маленькие. А вот поступления от относительно крупного бизнеса, которые сейчас благодаря сверхмалой налоговой нагрузке получают неконкретные преимущества, наоборот, повысятся.

Логика налоговой вполне понятна. Задача ведомства - наполнять бюджет и бороться с теми, кто нарушает законы. С другой стороны, даже при такой «сверхмалой нагрузке» бизнес в России почему-то не расцветает. А все потому, что помимо налогов у бизнеса есть куча других платежей. Взять хотя бы торговый сбор, которого не было еще пять лет назад, и который специально назвали сбором, чтобы номинально не повышать налоговую нагрузку. Или арендную плату, которая во многих случаях забирает львиную долю прибыли у стационарного бизнеса.

Как считают в налоговой, после отмены налога на вмененный доход в некоторых случаях нагрузка на предпринимателей снизится.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- С одной стороны, я с доводами налоговой и Минфина согласен. Есть уловка, которую многие используют. Еще один аргумент - в приличных странах такой истории нет. Везде принято платить с выручки - сколько заработал, с этой суммы и платишь, - говорит политолог Георгий Бовт. - Другое дело, что в западных странах это компенсируется системой налоговых вычетов. Простой пример - в Америке, если кто-то работает из дома, то он вычитает из налога на недвижимость площадь той комнаты, где у него стоит компьютер или другое рабочее место. Потому что она используется для целей предпринимательства. А у нас государство почему-то привыкло только отбирать, а ничего не давать взамен. И на приличные страны власти всегда ссылаются, когда им это выгодно.

Как увеличивали фиксированные налогиФото: Наиль ВАЛИУЛИН

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