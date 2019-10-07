2019-10-07T20:35:38+03:00
Экономика

Малый бизнес планируют обложить рекордными налогами

Минэкономразвития представило коэффициенты-дефляторы на 2020 год
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Минэк предложил рекордный рост налогов на малый бизнесМинэк предложил рекордный рост налогов на малый бизнесФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Министерство экономического развития России предложило рекордно увеличить налоги для малого бизнеса и таким образом компенсировать инфляцию.

Согласно проекту приказа, в 2020 году рост может составить 4,9%, что выше показателей, установленных за последние пять лет. Изменения коснутся единого налога на вмененный доход, торгового сбора и патентов.

Согласно опубликованному на портале нормативных правовых актов документу, коэффициент для ЕНВД составит 2,009, для сбора - 1,382, а для патентов — 1,592. В настоящий момент проект находится на этапе общественного обсуждения и проведения антикоррупционной экспертизы.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году в России было открыто около 290 тысяч компаний, при этом прекратили свою деятельность в два раза больше предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Киевский суд арестовал экс-депутата Рады, который выстрелил в прохожего
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту был отложен
Трамп пригрозил стереть экономику Турции с лица земли
Допрошенная в США депутат Юмашева вернется в Россию во вторник
Рожденные на Украине сиамские близнецы прожили всего неделю
Росгвардия представила образец нагрудных жетонов для своих сотрудников
Мама спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России
Павел Фукс стал фигурантом дела о мошенничестве на 6 млрд рублей
Зарплаты президента и премьера России выросли на 4,3%
В Госдуме планируют принять меры после допроса депутата Юмашевой в США
Преемник Могерини выступил за сохранение антироссийских санкций
В Госдуме прокомментировали слова США об опасности «Северного потока-2» для Европы
"На тройку с плюсом": Бастрыкин оценил работу следственного комитета
Актера из сериала "Кухня" ограбили в Москве
National Interest назвал пять самых "смертоносных" российских танков
США проведут крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу
У берегов Италии затонуло судно: погибли не менее 13 мигрантов
В Кремле рассчитывают, что Турция будет соблюдать целостность Сирии
Картина "Мона Лиза" вернулась на свое обычное место в Лувре
«Мне даже не стыдно»: Американка придумала способ успокоить дочерей и прославилась в Сети
Трамп: США пора выйти из "нелепых и бесконечных войн" в Сирии
Министр США: «Северный поток — 2» станет для Европы «сокрушительным ударом»