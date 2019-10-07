Малый бизнес планируют обложить рекордными налогами

СЕГОДНЯ 20:14 2019-10-07T20:35:38+03:00

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Министерство экономического развития России предложило рекордно увеличить налоги для малого бизнеса и таким образом компенсировать инфляцию.

Согласно проекту приказа, в 2020 году рост может составить 4,9%, что выше показателей, установленных за последние пять лет. Изменения коснутся единого налога на вмененный доход, торгового сбора и патентов.

Согласно опубликованному на портале нормативных правовых актов документу, коэффициент для ЕНВД составит 2,009, для сбора - 1,382, а для патентов — 1,592. В настоящий момент проект находится на этапе общественного обсуждения и проведения антикоррупционной экспертизы.

Сайт kp.ru писал, что в прошлом году в России было открыто около 290 тысяч компаний, при этом прекратили свою деятельность в два раза больше предпринимателей.

ИСТОЧНИК KP.RU