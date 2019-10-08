Арас Агаларов, российский миллиардер: России без мигрантов не обойтись. На острове «Русском» у нас даже работали филиппинцы, потому что нашим 40-50 тысяч - мало

По данным Росстата, за первые семь месяцев 2019-го страна приросла почти 154 тысячами мигрантов. Это рекорд за последние 10 лет.

Справимся ли мы без мигрантов? На эту тему в «Комсомольской правде» на среду, 9 октября, выходит наш очередной «Вопрос дня». За советами мы обратились к самым известным в России и далеко за ее пределами экспертам...

- Я вообще не понимаю, почему этот вопрос возникает? - выразил свое недоумение известный предприниматель Арас Агаларов. - Ни в одной стране мира такой вопрос не задают.

Допустим, в США полно мигрантов, и все прекрасно живут. На Сейшелах, я своими глазами видел, огромное количество индусов заняты тяжелым трудом. И такая ситуация - в разных странах...

Это нормальное явление. Почему это надо обсуждать – не очень понятно.

- Арас Искендерович, и все же...

- Если есть тяжелые работы, есть бюджетные ограничения, если вы хотите работу выполнить достаточно быстро и, как говорится, - в «пределах лимитированной суммы» - вы должны использовать дешевую рабочую силу, иначе просто «не поместитесь в деньги».

Вы знаете, сколько стоит в государственных сметах простая месячная работа?

- Не знаю.

- От 12 до 18 тысяч рублей. В месяц.

- Смотря какая работа.

- Любая. Типа - бетонщик, арматурщик, штукатур... Да, там вот такие расценки. В пределах 20 тысяч рублей.

Когда вы получаете такой подряд, вы умудряетесь за счет какой-то экономии - по каким-то видам работ - этим людям платить не 20 тысяч, а 30 или 40.

Но, будет ли кто-то - арматурщиком на ветру, на холоде работать за 30-40 тысяч? Думаю, что среди местного населения вы таковых не найдете.

- И вот поэтому на острове «Русском», под Владивостоком, где сооружались объекты для саммита АТЭС, - вы привлекали мигрантов...

- Ну, вот чтоб вы знали... Я специально, предполагая, что эти вопросы мне будут задавать, - как бы это «задокументировал». Вы можете поднять местные газеты того времени. И мы там давали объявление, - по 50-60 тысяч рублей готовы были платить местному населению. Никто к нам не шел на работу.

- Из каких стран приезжали рабочие?

- Там у нас были - откуда угодно. И из СНГ, - в частности, граждане Белоруссии, Украины. Были представители из Корея и Китай. Была даже Малайзия. И Филиппины тоже были.

- Про филиппинских строителей я как раз рассказывал в своих репортажах. Они дороги строили. Именно - вот по этому принципу... Но вы же там - и питание организовывали, и профсоюзы трудящихся защищали, и, можно сказать, КЗоТ советский действовал – и вы все требования выполняли...

- Во-первых, когда у вас огромное количество людей, вы должны не только обеспечивать им питание, проживание, но и - организовать медобслуживание. Не дай Бог, может вспыхнуть эпидемия. А в строительном общежитии может быть концентрация десятков тысяч людей. Это сложнейшая задача.

- А вот еще такая проблема, я сталкивался, писал об этом - бывает, что расценки на некоторые работы - с 30-х годов прошлого века до сих пор остались. Сбор и удаление пыли, например…

- У нас - нет, не с 30-х годов. У нас расценки, на самом деле, если не ошибаюсь, - с 2001 года. Да, эти расценки - очень старые. А дальше применяются какие-то коэффициенты.

Но, даже с учетом этих коэффициентов, все равно - не реальные цены… (В смысле - очень низкие. - А.Г.) Почему сейчас огромное количество государственных строек стоит, нет особо желающих их вести, а кто берется – либо банкротится, либо все заканчивается уголовными расследованиями? Потому что расценки, которые существуют в сметах, прошедших Главгосэкспертизу, - они не соответствуют ценам сегодняшнего дня.

- То есть, без мигрантов России - в любом случае - не обойтись? И в этом ничего страшного нет?

- Конечно.

- А у вас же сотни тысяч наемных рабочих.

- Нет, не сотни. У нас десятки тысяч.

- Если взять выставочные комплексы, стройки и так далее. Какой процент примерно там занимают мигранты?

- Если мы говорим о наших «Вегасах», «Твоих домах», выставочных центрах, - там мигранты не работают. Там занято коренное население. И оно тоже исчисляется десятками тысяч.

Когда мы говорим про мигрантов, это имеются в виду - стройки. Строительные работы достаточно тяжелые, на ветру, на холоде. Там есть проблемы. Туда вы местное население, если даже привлечете, то в очень небольшом количестве, только в качестве механизаторов и высокооплачиваемых специалистов, инженерно-технического персонала.

Условно говоря, бетон мешать лопатами и арматуру варить на холоде, да на высоте – на это вы за 30-40 тысяч никого не найдете.

- То есть, у вас, если брать в целом численность работающих, то мигранты все равно занимают какой процент? 10 процентов, не больше?

- Если всю численность взять, да, может быть. 10-15, на низкооплачиваемых работах.

- Понятно. Спасибо вам за откровенное интервью.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/736649" frameborder="0"></iframe> Арас Агаларов: «России без мигрантов не обойтись. На острове «Русском» у нас даже работали филиппинцы, потому что нашим 40-50 тысяч было мало».Александр ГАМОВ

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