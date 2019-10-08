Олег Тактаров — о смерти бойца: «Даже гладиаторы выступали раз в шесть месяцев»

4 октября в Грозном состоялся большой турнир по MMA. Организация Absolut Championship Akhmat сейчас, пожалуй, одна из самых быстроразвивающихся в мире. К сожалению, вечер единоборств ознаменовался страшной трагедией… Новая смерть бойца. Спустя три дня после проигранного матча скончался Бекзод Нурматов — восходящая звезда смешанных единоборств из Узбекистана.

Нурматов потерпел поражение в поединке с местным спортсменом Бесланом Исаевым, но страшного нокаута не было. Матч получился примерно равным, хотя в конце преимущество и перешло к местному бойцу. Нурматов спокойно покинул клетку и на здоровье не жаловался, но в раздевалке бойцу резко стало плохо…

Уже в больнице у Нурматова случился инсульт, врачи боролись за жизнь спортсмена, но спасти не смогли.

Безкод Нурматов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

К сожалению, смерть Нурматова — далеко не первый подобный случай в единоборствах даже в этом году. В июле российский боксёр Максим Дадашев умер в больнице после тяжелейшего боя. Почему умирают бойцы и можно ли это предотвратить? С такими вопросами мы обратились к первому российскому чемпиону в истории UFC Олегу Тактарову:

- Не организация же на ринг выходила, что ее винить. Вспомните и боксера нашего. Там точно обследование было.

У каждого человека есть склонности… Может сосуды не в порядке. Это никак нельзя обследовать и запретить заниматься любимым видом спорта. Конечно, можно допустить, что парень в Узбекистане подробно не обследовался. Хотя, я сам к врачам не обращался. Для меня, например, лучшим обследованием была поездка на Эльбрус. Я не просто поднялся, но еще и дал ускорение в гору. Тогда я понял, что у меня есть запас прочности.

Никто не застрахован. Про случай нашего боксера в США мне проще говорить. Предсказуемо все было. Парень был обезвожен после сгонки веса.

Тот же Хабиб. Поплыл после одного из ударов Порье, хотя сильного удара не было. А он согнал 20 килограмм, поэтому такие последствия.

Здесь, что было — не могу точно сказать. Возможно, сгонка веса, прилетел на самолёте в этот же день, не исключено, что и дрался недавно еще. У нас раньше тоже так ребята умирали из MMA, каждую неделю выступали.

Допустим, нет у парня денег… Платили ему, например, по три тысячи долларов за бой, вот и выходил он по четыре раза в месяц.

Я знаю о чём говорю. Я в своей жизни брал два боя — один с перерывом в десять дней, другой в шесть. Я из Южной Америки летел в Северную и выступил через шесть дней. А во втором случае я больной приехал из Бразилии в Японию. Тогда я попал в нокаут не от великолепного удара, а от того, что организм просто искал сон.

В США был случай. Приехал в отличном настроении. Я встал в пять часов и начал домашними делами заниматься. Энергично себя вел, но в какой-то момент почувствовал боль в почках, потом показалось, что это позвоночник. В итоге лег на пол, а позвоночник-то и не болит. В итоге лег под пуховое одеяло, весь в поту, дрожащий уснул и пролежал сутки.

Организм иногда дает понять, что нужно брать отдых. Если сам не хочешь, то он сам тебя заставит.

- В ваше время обследования были какие-то?

- Не было ничего. В лучшем случае после нокаута или очень тяжёлого удара могли сделать МРТ мозга. У меня никогда ничего не находили.

- Получается бойцам нужно самим больше думать о своем здоровье? Какого-то способа остановить смерти в единоборствах нет?

- А что сделаешь… Не гоняйте вес, отдыхайте. Когда в Риме был, то узнал интересную вещь. Гладиаторы раньше выступали раз в шесть месяцев. То есть тогда уже древние люди понимали, что раньше восстановление по физиологии не проходит.

Бойцы должны хотя бы четыре месяца отдыхать.

Если у человека было достаточно отдыха, не было нокаутов три года, то есть высокая вероятность, что ничего плохого не случится. Если вес не гонял, то больше вероятность, что все будет нормально. А если падал в нокауты, летел на самолете, согнал вес и в тебе нет воды, а еще и сотрясение от предыдущего боя…

- 15 минут еще провели бойцы…

- За 15 минут по голове можно столько раз получить… Я сам перестал боксом заниматься после того, как вышел в спарринг с чемпионом мира Джеймсом Тони. После того спарринга года два не выходил — дал мозгу восстановиться.

Отдельно хочу сказать по ситуации с возвращением Фёдора Емельяненко. То что он сейчас снова выходит драться в 43 года — это совсем не гуманно по отношению к своим родным. Ему три года восстанавливаться надо…

Я Емельяненко хочу сказать — иди работай, куда угодно, но здоровье побереги…

Может быть, у него финансовых запросов больше, однако всегда нужно помнить — здоровье одно.

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