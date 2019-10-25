«Из-за травмы музыкантом дочь уже не станет, но футболистка из нее уже получилась»

Я многодетная мать, у меня четыре дочери. Муж работает, я домохозяйка. Две старшие дочери уже взрослые, они живут отдельно - самостоятельной жизнью. Младшей дочери Марии 10 лет, средней Елизавете 12 лет. Моя история связана с Елизаветой.

Уже 5 лет Лиза учится игре на кларнете в музыкальной школе и до случившегося несчастного случая подавала большие надежды как музыкант. Ее хвалил педагог, она сама просто жила музыкой и инструментом. Очень много времени посвящала практике игры на кларнете.

Лиза училась игре на кларнете и подавала большие надежды как музыкант.

Проблема

Как-то Лиза попыталась открыть окно для проветривания комнаты. У нее не получилось, она позвала на помощь Машу. В итоге рама развалилась, стекло треснуло, рассыпалось, и самый большой кусок отрубил Лизе несколько пальцев на руке. Пальцы пришили, операция прошла успешно. Но чувствительность пальцев уже не та. Еще предстоит пройти несколько реабилитаций, но, как раньше, уже не будет. Лиза продолжает заниматься в музыкальной школе, но великого музыканта из Елизаветы уже не получится.

Вообще вся эта история отразилась на характере девочки, она очень переживала, что так долго не может музицировать. Первые попытки взяться за инструмент после реабилитации заканчивались слезами и истериками.

В футбольном клубе семейного центра Лиза стала и голкипером, и бомбардиром.

Помощь

Потом к ребенку пришло понимание, что так, как раньше, уже не будет, и пальцы ее не слушаются, и виртуозности нет. Это Елизавете помогла принять и пережить психолог семейного центра «Сокол» Любовь Прохоренко. Через месяц работы с психологом Лиза приняла решение продолжать заниматься музыкой, несмотря ни на что. Она приняла тот факт, что больших успехов она не достигнет, но это ей приносит удовольствие, и поэтому она продолжит!

Но на этом история не заканчивается. В семейном центре есть семейный футбольный клуб «Сокол», и Лиза уже несколько месяцев тренируется наравне с мальчишками. По словам тренера Александра Луценко, она и как голкипер, и как бомбардир на высоте. Кто знает, может, именно в спорте к ней придет удача и ее ждет карьера великой футболистки.

Девочку постоянно поддерживали родные (на фото - с мамой) и психологи семейного центра.

НА ЗАМЕТКУ

Как семье с ребенком-инвалидом получить помощь

Инвалидам в Москве полагаются:

• выплаты;

• социально-медицинские услуги - патронажное медицинское обслуживание, технические средства реабилитации, путевки в санаторий и бесплатный проезд к месту лечения.

Кроме этого, семьи с детьми-инвалидами могут получить и дополнительную помощь, а именно городские выплаты, компенсации, специальные условия обучения ребенка, специальные условия труда для родителей или опекунов такого ребенка. Для инвалидов работают спортивные секции и группы.

Все льготы можно оформить лично в центре госуслуг «Мои документы», на сайте мэра Москвы mos.ru, в отделе трудоустройства вашего района.

За реабилитацией и реабилитационно-образовательными услугами можно обращаться:

• в территориальный центр социального обслуживания по месту жительства;

• в реабилитационно-образовательные учреждения Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

СОВЕТ

Как установить в подъезде подъемную платформу для инвалидов

1. Установкой занимаются Департамент капитального ремонта Москвы и территориальные органы исполнительной власти (префектуры, управы).

2. Инвалиду-колясочнику нужно написать заявление в Государственное бюджетное учреждение Территориальный центр социального обслуживания по месту жительства с просьбой установить платформу в подъезде.

3. Платформы устанавливаются в порядке очередности и при наличии технической возможности.

4. Окончательное решение о технической возможности установки платформы принимается после обследований окружной межведомственной комиссией и Департаментом капитального ремонта Москвы.

Обратная связь

На вопросы инвалидов на сайте kp.ru отвечают специалисты Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.