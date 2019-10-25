Предпенсионер Алла Разживина: «Я чувствую себя уверенно на новом рабочем месте»

Своим родным домом она считает цирк на проспекте Вернадского. Сюда прибегала после уроков к работавшей здесь маме.

- Я любила жонглировать и крутить хула-хуп, - рассказывает Алла Викторовна. - Знала всех артистов, смотрела их выступления и представляла, как сама выхожу на манеж.

Алла занималась в цирковой студии в Доме культуры и мечтала поступить в цирковое училище. Но провалилась на экзамене... по литературе. После того, как выучилась на электромонтера, решила все-таки устроиться в цирк в бутафорский или костюмерный цех. Но свободным было лишь место гардеробщицы в административно-хозяйственной части. Потом ее перевели в билетеры.

Проблема

Алла Викторовна отработала в любимом цирке 27 лет. После реорганизации службу билетеров вывели за штат и ей пришлось уйти. Работала на подмене в другом цирке, а потом обратилась в отдел трудоустройства «Ясенево».

- Очень хотела найти работу, которую я хорошо знаю - билетера, контролера, если не в цирке, то в кинотеатре, музее, театре, - говорит Алла Викторовна. - К сожалению, подходящих вакансий не было. Тогда ведущий инспектор предложила мне пройти курсы профессиональной подготовки. Я решила учиться на кассира.

Помощь

В 53 года москвичка стала слушателем курсов «Кассир торгового зала» в государственном бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования (ГБОУ ДПО) Центр «Профессионал».

- Чувствовала себя школьницей, было очень интересно, - делится Алла Викторовна. - Педагоги в «Профессионале» сильные, программа обширная. В нашей группе было девять человек, в основном - предпенсионного возраста, как и я. Все к учебе относились ответственно, но, что меня удивило, не все умели обращаться с компьютером. Хорошо, что были занятия и по основам компьютерной грамотности. После сдачи экзаменов я получила квалификационное удостоверение, которое, помогло в дальнейшем трудоустроиться.

Новым местом работы Аллы Викторовны стал магазин «Детский мир». «Поначалу был легкий мандраж, уже через два дня пришлось выйти в зал, сильно переживала, вдруг сделаю что-нибудь не так. Но постепенно вошла в курс дела и сейчас могу сказать, что я чувствую себя уверенно на новом рабочем месте».

В жизни нашей героини остается место и для самого ценного с детства. Алла Викторовна старается при любой возможности ходить на цирковые представления и любоваться виртуозными трюками артистов.

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Самые дефицитные рабочие специальности в Москве

В банке вакансий столицы сейчас находится более 160 тысяч предложений работы. В сотрудниках чаще всего нуждаются компании в сфере:

- государственного управления и обеспечения военной безопасности, социального обеспечения (17,5%);

- строительства (16,2%);

- транспортировки и хранения (13,9%);

- оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов (10,0%);

- административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг (7,7%);

- деятельности по операциям с недвижимым имуществом (6,2%).

Из общего числа вакансий в Москве 57,7% - это вакансии для рабочих. Среди рабочих профессий устойчивый спрос сохраняется на таких специалистов:

- Водитель автомобиля

- Машинист электропоезда

- Продавец-консультант

- Каменщик

- Повар

- Облицовщик-плиточник

- Монтажник санитарно-технических систем и оборудования

Высокий спрос на такую низкоквалифицированную рабочую силу:

- Уборщик (в том числе производственных и служебных помещений, территорий, мусоропроводов)

- Грузчик

- Дорожный рабочий

По данным Центра занятости населения Москвы.

Совет

Как правильно составить резюме при найме на работу

Заместитель руководителя филиала «Северо-Западный» Московской службы психологической помощи Ольга Акимова:

- Перед тем как приступать к поискам работы, нужно попытаться ответить себе на ряд вопросов. Чем я хочу заниматься? Где территориально хочу работать? На сколько большую компанию я предпочитаю? Как будет выглядеть мое рабочее место? Будут ли у меня командировки? Как я буду общаться с коллегами?

Можно пофантазировать о своем рабочем дне: во сколько просыпаться, как далеко добираться до работы, каким транспортом, будет ли время на обед и другие детали. Это поможет разобраться в себе и понять, где вы хотите работать.

Шесть главных правил

1. Нельзя написать одно резюме на все случаи жизни. Необходимо составлять новое под каждую конкретную вакансию.

2. Образование лучше указывать только то, которое актуально для работодателя. Это касается и опыта работы.

3. Не стоит писать много информации, размер резюме не должен превышать страницу-полторы.

4. Обязательно указываете фамилию, имя, отчество, дату рождения, номер телефона и электронную почта для связи.

5. Нужно упомянуть о семейном положеним, возрасте несовершеннолетних детей. Если они маленькие, то того, кто будет помогать - бабушка, няня.

6. В резюме можно прикрепить фотографию, лучше портретную в деловой одежде.

Обратная связь

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