Антон Немцов: Своего сына я назвал Борисом. Он очень похож на деда

- ...Антон, много лет назад «Комсомольская правда» опубликовала снимок: Борис Немцов ведет в 1-й класс сына Антона... Вы помните эту фотографию?

- Помню такую фотографию, да. Я помню и то, как он меня вел в 1-й класс.

Антон Немцов, сын политика: "Своего сына я назвал Борисом. Он очень похож на деда" 00:00 00:00

- Для вас это было неожиданно? Вы же жили отдельно.

- Я всегда знал, что он - мой папа.

- Борис Ефимович мне рассказывал, что по выходным он встречался со всеми своими детьми.

- Да.

- Вы написали книгу, отец помог вам ее издать?

- Нет. Этим занималась полностью моя мама - Екатерина Одинцова. Мой отец это морально поддерживал, видя в этом что-то прикольное. Но он никак не помогал.

2007 год. Политик Борис Немцов с бывшей супругой Екатериной Одинцовой и сыном Антоном в Доме книги на Новом Арбате. Фото ИТАР-ТАСС/ Игорь Кубединов

- Какие у вас самые яркие впечатления об отце?

- Это то, как мы с ним на виндсерфинге катались. И то, как он меня учил этому. Он хотел, чтобы я хорошо катался.

Иногда бывает, что человек на виндсерфинге падает в воду, и его накрывает парус. Мне папа сказал, что в такой ситуации надо плыть в любую сторону, но - в одну. Когда человек мечется, он может утонуть под парусом. А если плыть в одном определенном направлении, это гарантирует, что выплывешь.

Это стало для меня не только правилом виндсерфинга, но и правилом жизни. В жизни очень часто люди терпят неудачу не потому, что выбрали неправильный путь, а из-за того, что постоянно мечутся и не имеют четкого направления. Главное, что мне дал папа, - это честность. Всегда честно высказывать свою позицию. И не бояться это делать.

- Когда вы начали с ним заниматься виндсерфингом?

- Точный возраст назвать не могу. Вроде в 9 лет.

- Что еще он оставил вам в наследство в этом плане?

- Одна из самых важных вещей, которую мне дал отец, это любовь к математике и физике. Он иногда со мной этими вещами занимался. Но больше это было как его пример, что он был физик.

Я тоже так эти науки полюбил, что поступил в МФТИ, получил там степень бакалавра. Сейчас уже в магистратуре там же учусь. Это благодаря его воспитанию.

- Фамилия отца вам помогала? Знали, что вы - сын Немцова?

- Кто-то знал, кто-то – нет.

Если мы говорим про мой вуз, то в нем преподаватели абсолютно честные и все оценки ставят, исходя из знаний, независимо от личной симпатии или от отсутствия симпатии. Среди преподавателей есть люди, которые любили отца, а есть, которые не любили. Как и везде.

- Какая мечта у вас была в детстве? Она осуществилась?

- У меня всегда были определенные цели. Чего-то я смог достичь, чего-то – нет. Чего-то достигаю сейчас. Но в целом многие цели, которые я перед собой ставил, смог достичь.

- Сколько вам сейчас лет?

- Мне 24 года.

- Вы же не так давно женились?

- Да, это так.

- Кто ваша избранница?

- Ее зовут Аня. Она из Нижнего Новгорода. Мы с ней познакомились по Фейсбуку. Начали общаться лично, встречаться. И потом началась любовь – и мы поженились.

Свадебное фото Антона Немцова и его супруги Анны.Фото: Личный архив

- Отец одобрил бы ваш выбор?

- Мой отец был таким человеком, который считал, что дети должны свой жизненный путь строить абсолютно самостоятельно. Он своим детям не диктовал, как они должны строить свою жизнь, особенно - в любовном плане. Я думаю, что отец, конечно, одобрил бы мой выбор. Раз я люблю женщину, значит, это правильно, что я женился. Мы женаты чуть больше года. У меня родился сын Борис. Ему уже восемь месяцев.

- Он на кого похож?

- По нему до конца непонятно, на кого он похож. У младенцев внешность достаточно быстро меняется.

Если сравнивать детские фотографии моего папы и фотографии моего сына сейчас, то они очень похожи. Можно сказать, что мой сын Борис по внешности идентичен моему отцу в его младенчестве.

Борис Немцов с сыном Антоном, автором книги «Отцы & Deti, или Записки школьника», раздают автографы в Доме книги. 28 сентября 2007-го. Фото: Игорь КУБЕДИНОВ/ТАСС

- Кем бы вы хотели, чтобы Борис Немцов вырос?

- Я не могу диктовать ему, кем он должен быть. Это будет зависеть от талантов, желаний, от обстоятельств. Я только хочу сказать, что я максимально помогу ему реализоваться на том пути, на котором он хочет.

- Как вы отметите день рождения отца?

- Я поеду на кладбище. Потом схожу в храм.

- Дома соберетесь?

- Да...

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