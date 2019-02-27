Закончена битва за наследство Немцова между женой, любовницами и шестью детьми

В ПОИСКЕ ЗАКАЗЧИКА «ЕСТЬ ПОДВИЖКИ»

27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в Москве был застрелен известный оппозиционный политик, в прошлом вице-премьер (1996 - 1997) Борис Ефимович Немцов. Имена преступников уже известны. Братья Анзор и Шадид Губашевы, Хамзат Бахаев, Темирлан Эскерханов были пособниками. А стрелял офицер чеченского батальона «Север» Заур Дадаев. И хотя в ходе следствия и суда они несколько раз меняли свои показания, в 2017 году всех пятерых осудили на большие сроки.

Однако убийство нельзя считать раскрытым, пока не осужден заказчик. Его поиски СК РФ выделил в отдельное производство, которое идет до сих пор. В начале февраля этого года замглавы СК Игорь Краснов заявил, что «определенные подвижки по этому громкому делу есть». Но разглашать что-либо отказался.

Зато с наследственными делами, кажется теперь уже точно покончено.

НАСЛЕДСТВО

От 300 миллионов рублей до $1 миллиарда

Никакого завещания Борис Немцов не оставил. А делить было что. Как минимум 300 000 000 рублей. Именно в такую сумму официально оценено все имущество политика: три квартиры в центре Москвы, одна в Ярославле, а также акции компаний и банковские вклады.

- В ярославской квартире так никто и не живет. Насколько я знаю, она и не продана по сей день, - рассказал «КП» ярославский преемник политика Василий Цепенда. - Табличку «Здесь жил Немцов» устанавливали уже несколько раз, но ее постоянно снимают. Другое дело - двухуровневая квартира в Москве на улице Ордынка, дом 3 - холостяцкое гнездышко Немцова. Именно туда он направлялся с Анной Дурицкой в день своей смерти. Через два года эти роскошные апартаменты с видом на Кремль были выставлены на продажу за 90 000 000 рублей. И показывала их покупателям гражданская жена Немцова Ирина Королева.

- Сейчас она бросила затею с продажей, - рассказали «КП» источники, близкие к клану Немцовых. - Оставила для дочки Софии. Тем более что под видом потенциальных покупателей туда в основном журналисты заявлялись.

В более скромной трешке в Москве, на улице Татарской когда-то жила старшая дочь Немцова Жанна. Про третью квартиру так ничего не известно.

Эти столичные квартиры и составляли львиную долю наследства.

Но, как ходили упорные слухи, основные свои финансы Борис Немцов держал за границей.

- По нашей информации, Немцов имел счета в иностранных банках и акции в зарубежных компаниях, занимающихся месторождениями где-то в Южной Америке, - рассказал «КП» адвокат Александр Карабанов. В свое время он всерьез занимался наследством Бориса Ефимовича, представляя интересы «тайной жены» политика Екатерины Ифтоди. - Предположительно речь шла о сумме в один миллиард долларов. Но официально подтвердить эту наследственную массу так никому так и не удалось.

Вообще весь процесс дележа наследства прошел бы тихо и гладко, без внимания общественности. Официальные наследники знали друг о друге и обо всех деньгах, оставленных Борисом Немцовым, и спокойно обо всем сразу же договорились. Но после смерти политика о своих правах на его капиталы стали заявлять и те женщины и дети, о существовании которых никто вообще и не догадывался.

Здесь, на Малой Ордынке, 3, на 5-м и 6-м этажах расположена большая квартира Бориса Немцова.Фото: Евгения ГУСЕВА

НАСЛЕДНИКИ

Чужие здесь не делят

Официальных наследников изначально было пятеро. Дочь Жанна от первого (и единственного официального) брака политика с Раисой Немцовой.

Двое - Антон и Дина - от отношений с Екатериной Одинцовой.

София, которую родила последняя гражданская супруга оппозиционера Ирина Королева.

Так же в наследниках первой очереди значилась мама Немцова Дина Яковлевна.

Но сразу после случившегося 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту о своих правах заявили еще как минимум три кандидата.

Некая Кристина Василенко, воспитывающая Злату (сейчас девочке 11 лет). Юрист женщины принес в суд неопровержимый документ - свидетельство о рождении, в котором черным по белому: «Отец - Борис Ефимович Немцов». Таким образом, никому не известная девочка Злата встала в один ряд с официальными претендентами на миллионы. Что это за девочка и где она живет - неизвестно. По месту прописки в подмосковном Наро-Фоминске людей с такими фамилиями никто не знает.

В гостиной на стенах портреты детей. Фото: cian.ru

Без каких-либо документов, зато с несовершеннолетними детьми, очень похожими на Бориса Немцова, пришли еще две женщины. Дизайнер из Нижнего Новгорода Анна Лесникова, которая вдруг сообщила, что вот уже 17 лет воспитывает сына Немцова Даню. Правда, никаких официальных бумаг на этот счет у нее не было, лишь старая фотография, где они с Борисом Ефимовичем. Как заявила женщина, даже сам Немцов не знал, что где-то там живет его сын. Мало того, у Дани есть официальный отец, муж этой самой Лесниковой. Единожды заявив о себе и получив отказ суда на посмертное установление отцовства Анна пропала из виду.

Зато Екатерина Ифтоди, высокая и статная сотрудница банка, ворвалась в наследственное дело стремительно и бесповоротно.

- У меня растет сын, маленький Боречка. Когда его папу убили, мальчику было всего 9 месяцев. Два года длился наш роман с Борей, и он обещал дать сыну свою фамилию. Просто, когда малыш родился, это было не совсем уместно, он избирался в Ярославскую думу и просил подождать. Я ждала.

Суду Катя предоставила всего одно фото себя с Немцовым и СМС-переписку с ним, последнее сообщение в которой датировано 27 февраля 2015-го, за 5 часов до убийства. Вот, собственно, и все ее доказательства.

- Я умоляла суд назначить ДНК-экспертизу. Достаточно было волоска одного из официальных детей, и все. Но они знать меня не хотели, - вспоминает в разговоре с корреспондентом «КП» Екатерина. - Боже мой, чего я только о себе не услышала за эти четыре года. И самозванка, и меркантильная негодяйка, и обманщица. Столько унижений в моей жизни не было. На суды приходил водитель Бориса Ефимовича, который меня прекрасно знал, видел и беременной, и после родов. Он даже спрашивал, как малыш. Приходил и соратник Немцова Илья Яшин, с которым мы несколько раз сидели за одним столом, и оба они, стыдливо опустив глаза, давали показания, что впервые меня видят... На один из процессов заявилась Ирина Королева, которая посмотрела на меня так, как будто я просто не человек, а падшая женщина. Официальные дети Немцова отвернулись от своего маленького братика Боречки. А в чем этот малыш виноват? Он такой же Немцов, как и они.

А в спальне - большая кровать для сна, и не только для сна. Фото: cian.ru

ПЕРЕРОЖДЕНИЯ

Сразу же предложили квартиру в Москве

В первой инстанции Ифтоди в установлении отцовства отказали. Она пошла в апелляцию, но и там проиграла.

- Господи, какие я только пороги не обивала. И Астахова, и Памфиловой (они в то время занимали посты уполномоченных по правам ребенка и по правам человека соответственно. - Ред.). И в СК, где лежали образцы ДНК Бориса. Мне все отказывали.

В отчаянии Катя даже заявила, что лично проведет, если потребуется, эксгумацию Бориса Немцова.

- Наверное, это были лишние заявления, - теперь уже рассуждает Ифтоди. - Но я не могла отступить. Во-первых, Боря обещал дать нашему сыну свою фамилию. Он сам хотел, чтобы мальчик рос его официальным ребенком, и собирался установить отцовство в годик Боречки, но не дожил до этого дня. Во-вторых, даже в Семейном кодексе значится, что родители обязаны отстаивать права своих детей. И я отстаивала.

В итоге в 2017 году Верховный суд услышал мольбы Ифтоди и обязал СК выдать образцы ДНК для экспертизы.

- 1 сентября 2017 года я получила бумагу из лаборатории. 99,99998% вероятности, что Борис Немцов является отцом моего Боречки. Это была победа! Правда, потом еще какое-то время официальные наследники оспаривали эту экспертизу, но я уже даже не следила за этим. И получила для Боречки новое свидетельство о рождении - уже с фамилией отца. Теперь он Борис Борисович Немцов.

- После этого родня как-то стала с вами общаться?

- Нет. Мама Дина Яковлевна, сколько я ей ни писала, так и не ответила. Дети Бориса тоже знать нас не хотят...

- А наследство? Что досталось маленькому Борису Немцову от папы?

- Квартира на Татарской улице (это престижный район Москвы - Замоскворечье, совсем недалеко от Кремля. - Ред.). Да-да, та самая, в которой когда-то жила Жанна (старшая дочь Немцова. - Ред.). А больше мне и не надо. Юристы той стороны предложили мировую, я сразу же согласилась. Хотя, говорят, были еще какие-то счета за границей, но я даже не собиралась ничего выяснять и кусочничать. Главное - мой сын носит фамилию отца.

- Будете жить в этой квартире?

- Ой, пока нет. Впервые я зашла туда совсем недавно, месяц назад. Затеяла ремонт, наняла дизайнера и прораба. Будет кухня-гостиная и две спальни. Моя и Борина. Переезжать особенно не тороплюсь. Там, где мы живем, вполне комфортно. Наследственная квартира записана на Боречку, ему она и достанется. Ни продавать, ни сдавать я ее не собираюсь.

Сейчас маленькому Боре Немцову почти 5 лет. Он любит декламировать стихи и интересуется историей России.

- Я ему рассказываю про папу. Ставлю в пример. Боря часто про него спрашивает.

Дети Немцова

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Как Борис Ефимович нажил свое состояние?

Есть версия, ее выдвинул Жириновский, что состояние Немцова появилось еще в ельцинские времена и это все часть прибыли от продажи урана в США. Немцов, как верный соратник Ельцина, получал часть денег на свои счета.

Кстати, именно Ельцин в свое время позаботился о московской прописке Немцова, выделив ему квартиру в элитном доме в центре Москвы. Этот эпизод Немцов описывал в одной из своих книг: «Своим указом президент выделил мне квартиру по адресу: Садовая-Кудринская улица, дом 19. В доме к тому времени уже поселились Починок, Ястржембский, Чилингаров, Сысоев и прочие влиятельные особы, поскольку принадлежал он Управделами Администрации президента. Мне досталась не просто квартира, а супер­квартира - шикарная, в 180 метров. Правда, пользовался этим богатством не очень долго, поскольку в 2002 году оставил квартиру жене Рае и дочери Жанне...».

Апартаменты на Ордынке с видом на Кремль Немцов купил сразу после развода в 2002-м, в них и жил до самой смерти. Друзья вспоминали, что ему даже пришлось занимать, так как всей суммы не хватало. В гражданском браке с Ириной Королевой он никаких жилплощадей не приобретал, пара снимала дом в Подмосковье.

С 2004-го по 2005-й Немцов занимал пост председателя совета директоров концерна «Нефтяной». Участь концерна печальна - прокуратура установила, что в банке, входившем в концерн, действовала преступная группа, получавшая баснословную прибыль. Но, как только начался скандал, Немцов тут же уволился.

В 2009-м, когда Немцов претендовал на кресло мэра Сочи, в его официальной декларации вдруг появилась цифра 183 миллиона рублей. Хотя на тот момент Борис Ефимович был официально безработным. Сам Немцов объяснил появление этих денег удачными банковскими вкладами и помощью неких фондов на поддержку оппозиции.

И в его декларации за 2013 год (перед выборами в Ярославскую областную думу) оппозиционер указал 18 000 000 дохода и три квартиры в Москве.

Последнее, что купил Борис Ефимович, - двушка в Ярославле за 5 000 000 рублей. Более чем достойная цифра по меркам провинциального города. Но на новоселье с участием местных журналистов он заявил, что купил квартиру в ипотеку.

Миллионы за границей

- Слухи о миллионах Немцова за границей, кажется, вовсе и не слухи, - считает юрист, недолгое время представлявший интересы одного из наследников. - Мое ощущение, что процессы с участием всех этих «тайных» жен намеренно затягивались, чтобы подольше не встал вопрос о наследственной массе. То, с какой легкостью Жанна Немцова, к примеру, отказалась от своей квартиры в пользу сына Ифтоди, и что как минимум двое старших детей - Жанна и Антон с молодой супругой и сыном - постоянно живут за границей, если быть точнее, в Германии, тоже о чем-то говорит. Но что именно было в наследстве и сколько - теперь мы уже, видимо, никогда не узнаем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Доренко припомнил, как он вместе с Малашенко «сместили» Чубайса и Немцова

Известный радиоведущий (ныне) Сергей Доренко поделился воспоминаниями о том, как он работал вместе с Игорем Малашенко. По его словам, опубликованным в канале "Расстрига", он был активным участников информационной войны против Бориса Немцова и Анатолия Чубайса, которую координировал Игорь Малашенко (подробности).

КСТАТИ

Екатерина Одинцова стала бабушкой Бориса Немцова

У Антона Немцова - сына Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой родился ребенок. Мальчика назвали Борисом в честь дедушки. Радостную новость о пополнении в знаменитом семействе сообщил главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. "У Антона Немцова, сына Бориса Немцова, родился сын. Борис Немцов-младший", - написал в своем блоге журналист (подробности).

В ТЕМУ

СК продвинулся в поисках заказчика и организатора убийства Немцова

В расследовании убийства оппозиционного политика Бориса Немцова появились новые факты, которые позволят продвинуться в поисках заказчика и организатора этого преступления. Об этом сообщил замглавы Следственного комитета РФ Игорь Краснов (подробности).