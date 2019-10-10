Илон Маск - новый Великий комбинатор: его преследуют неудачи, но все равно остается на плаву

В США - громкий бизнес-скандал. Два года назад власти штата Нью-Йорк выделили 750 млн долларов на строительство фабрики по производству солнечных батарей. Инновационный проект должен был вдохнуть жизнь в экономически депрессивный город Буффало, создав тысячи рабочих мест. Но сейчас вместо обещанного чудо-завода - лишь небольшой цех с парой сотен рабочих. Куда ушли остальные деньги, не ясно.

Любого другого растратчика госсубсидий после таких фокусов отдали бы под суд. Но за фабрикой в Буффало стоит «главный инноватор современности» - эксцентричный богач Илон Маск. Как же ему удается раз за разом собирать миллиарды на грандиозные проекты и выходить сухим из воды после провалов? И кто же он такой - гениальный изобретатель или Остап Бендер XXI века?

Харизма на продажу

- Как выразился американских историк Дэвид Бурстин: «Фабрика изобретений составляет существенную часть нашей экономики». Это хорошо понимают и в США, - рассказывает Дмитрий Шелест, футуролог и замдиректора Экспертно-аналитического центра Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). - Благодаря общему интересу к зеленым технологиям, прорывным проектам и просто необычным идеям Маск без труда находил финансирование для своих предприятий. Человек харизматичный, он продает не товар, а себя: как икону в сфере бизнеса - для обывателей и как генератор высокодоходных проектов - для профессионалов. Но если по первому пункту вопросов нет (миллионы искренне считают его кумиром), то с самым главным для бизнесмена - способностью создать прибыльное дело - у Маска сложно.

- Его стратегия проста - нагнать много шуму вокруг своей персоны и проектов, - считает кандидат экономических наук Леонид Хазанов. - Но в реальности успехи спорны. Да, в начале нулевых Маск стоял у истоков известной системы онлайн-платежей PayPal, дорого продал свой пакет акций (см. «Из досье «КП»). Вырученные деньги в 2004 году Маск инвестировал в компанию Tesla (производит одноименные электромобили) и вошел в ее руководство. Но прибыли она с тех пор почти не принесла.

Экономия на туалетной бумаге

Спасибо интернету, с финансовой отчетностью может ознакомиться каждый. За первый квартал 2019 года Tesla показала убыток $702 млн, за второй квартал - $408 млн. Временные трудности? Не похоже. За свою 15-летнюю историю компания приносила небольшую прибыль лишь в течение трех кварталов. Остальное время фирма отчитывалась об убытках - под семь миллиардов долларов только за последние три года.

С убытками пытаются бороться. Порой анекдотично. В мае газеты сообщали, что Tesla перестала закупать туалетную бумагу для корпоративных уборных, и сотрудники вынуждены были таскать ее из дома.

В апреле совет директоров компании покинули 4 из 11 членов. В феврале ушел (вернее, сбежал) главный юрист, известный корпоративный адвокат Дэйн Бутсвинкас, проработав на Маска всего два месяца. По мнению независимых аналитиков, все эти люди могли узнать правду о реальном положении дел в Tesla и унесли ноги подобру-поздорову.

Конечно, формальные показатели радуют: за первый квартал 2018 года произведено 34,5 тыс. автомобилей, за тот же период нынешнего - уже 77,1 тыс. Но с такой же скоростью растут и долги, ведь прибыли Tesla не приносит.

На Марс за счет госсубсидий

Другое увлечение 48-летнего выходца из ЮАР - космос. По числу запусков гражданских ракет фирма Маска под названием SpaceX обогнала наш «Роскосмос». Правда, заметное число его контрактов - не частные заказчики, а Национальное аэрокосмическое агентство (НАСА) США, которое за последние 7 лет выделило Маску на создание пилотируемого космического корабля почти 3 млрд долларов.

Весной этого года он и правда был запущен. Без людей, в испытательном режиме. Когда будет рабочая версия, неизвестно. Зато Маск уже обещает отправить на похожем корабле людей к Марсу...

- Илон Маск торгует своим образом, - полагает футуролог Дмитрий Шелест. - Это как майки с портретом Че Гевары, только куда дороже. Вся продукция (электромобили, ракеты и прочее) - это в первую очередь дорогостоящие «портреты» самого гуру, которые покупают его фанаты. Маска часто сравнивают с создателем айфона Стивом Джобсом. Но если покойный глава Apple использовал реальные инновации для создания нового товара (смартфон, планшетный компьютер), то Маск скорее занимается мимикрией изобретений прошлого века под новейшие разработки.

Так, ракетоносители SpaceX - реплики советских проектов 1970-х годов. А разрекламированный «инновационный аккумулятор электромобиля Tesla» - просто огромный блок пальчиковых батареек (почти в буквальном смысле)!

Фирма Маска запускает свои ракеты SpaceX чаще, чем наш «Роскосмос». Фото: twitter.com/elonmusk

Ярые критики, коих у Маска хватает и в США, уверяют, что якобы раз за разом он привлекает государственные средства для своих проектов... просто подмазав депутатов и чиновников. В 2015 году газета Los Angeles Times подсчитала, что общая сумма выделенных и запланированных на ближайшие время субсидий для зеленых и космических компаний Маска составляет $4,9 млрд. При этом только за 2002 - 2012-е годы - более свежих данных нет - SpaceX потратила $4 млн на лоббирование своих интересов в конгрессе (в США подобная практика узаконена). Лично Маск пожертвовал на избирательные кампании различных американских политиков до миллиона долларов, финансируя всех подряд: и демократическую партию, и республиканскую. Вот и ответ, почему у его фирм при любой власти никогда не заканчиваются деньги.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Андрей ГОРОХОВ, кандидат политических наук:

Проблемы есть, но они некритичны

- Не думаю, что трудности, которые периодически возникают у Илона Маска, можно назвать фатальными. Его компании - прежде всего SpaceX и Tesla - занимаются разработкой инновационных продуктов и прорывных технологий. Что невозможно без проб и ошибок.

К примеру, последнее время владельцы автомобилей Tesla подают массовые жалобы на производителя из-за мелких аварий. Причина - новая функция Smаrt Summon («Умный вызов»): бортовой компьютер научили перегонять машину с парковочного места прямо к водителю. Но программа работает некорректно, «Теслы» попадают в аварии и бьются (к счастью, без особого ущерба и на малой скорости), а противники Маска с удовольствием раздувают скандал. Машинам нужна доработка? Да. Фатален ли провал? Нет.

Другие идеи Маска - колонизация Марса и лунный туризм - конечно, чистый пиар. Но в то же время он предлагает конкретные разработки для достижения подобных целей. Не всегда успешные, но этот человек своим примером вдохновляет многих заниматься наукой и техникой, верить в дерзкую мечту... Хотя тщательная доработка продуктов перед выводом на рынок ему в любом случае не помешает.

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Илон Рив МАСК. Родился в Южной Африке в 1971 году, в молодости переехал учиться в Канаду, потом в США.

В конце 90-х стоял у истоков ряда IT-компаний. Как раз тогда начинался бум интернет-отрасли, и свой первый стартап - компанию по разработке компьютерных программ Zip2 - он продал в 1999 году за $307 млн, получив личную долю в размере $22 млн.

В дальнейшем неоднократно обвинялся в неэффективном менеджменте, растрате субсидий и попытках манипулирования стоимостью акций своей компании Tesla ради незаконного обогащения.

Состояние оценивается в $22 млрд. Правда, это не живые деньги, а цена пакетов акций Tesla и других его компаний, которая в случае банкротства может упасть до нуля.

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