В мире точно балуются климатическим оружием

Все чаще нам кажется, что климат сошел с ума. Дни, которые должны быть самыми жаркими, оказываются промозглыми и холодными. Давление сегодня рвется вверх, а завтра лежит на самом дне. Мы даже успели выучить новое выражение - барическая пила: атмосферное давление на графике выстраивается в острые зубцы ножовки...

Что происходит? Поневоле задумаешься: может, правы те, кто намекает, что погоду нам портят враги своим климатическим оружием?

Мы поговорили о странностях климата с синоптиком, ведущим специалистом Центра погоды «Фобос» Евгением Тишковцом в эфире программы «Своими словами» Андрея и Юлии Норкиных на Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm).

Прошли пик потепления

- Так все-таки у нас глобальное потепление или глобальное похолодание?

- Климат зависит в первую очередь от активности Cолнца. А она меняется каждые 200 лет. Сейчас мы наблюдаем примерно такую же картину, что тысячу лет назад. Потом, в Средние века, пришло похолодание - когда Темза замерзала и по ней катались на коньках, в июле в Москве снег выпадал.

Температура растет последние 100 лет где-то чуть больше, чем на градус (мы, кстати, миновали пик потепления). А в России темпы глобального потепления почти в два с половиной раза интенсивнее, особенно в приарктической зоне, в полярной, там вообще речь идет о 5 градусах за последние 100 лет.

В результате стирается так называемый температурный градиент между экватором и Арктикой и ослабевают привычные нам западно-восточные переносы воздушных масс, которые держат климат в каких-то определенных рамках. Включаются блокирующие процессы. Происходит вторжение воздушных масс либо из Арктики - что мы наблюдали в этом году и из-за чего было холодное лето в Москве, либо с юга - когда накрыло Сибирь, Дальний Восток. Это затяжные периоды аномальной либо жаркой, сухой, либо холодной, дождливой погоды.

Было ли такое в прошлом? Конечно, было. И это говорит о том, что теория глобального потепления перегрета и используется в коммерческих целях для выбивания многомиллиардных бюджетов на спасение экологии.

Евгений Тишковец. Фото: instagram.com/evgeny_tishkovets

Атака на Югославию

- Если климат цикличен, будет и новый ледниковый период?

- Будет. Но это где-то лет через 150, не при нашей жизни. У России при очередном таком глобальном изменении климата есть шанс стать климатическим Ноевым ковчегом. Ведь после этого мощного глобального потепления все, что южнее 40-й широты, просто станет несовместимо с нормальной жизнью, на север хлынут беженцы, начнется невероятная миграция. А большей части России, по крайней мере с точки зрения изменения климата, потепление пойдет на пользу. У нас ведь две трети территории вечной мерзлоты, мы самая холодная страна в мире...

- Холоднее, чем Канада?

- Конечно. У канадцев два океана с двух сторон, они их подогревают, у них зимы не такие холодные. Москва, собственно говоря, третья столица по холоду после Улан-Батора и Астаны, как бы это странно ни казалось.

- А существует в реальности климатическое оружие?

- Конечно же, существует... Оно было разработано еще в середине ХХ века, и СССР был впереди планеты всей. Но мы все это забросили. А американцы слямзили у нас очень много этих технологий в 90-е, теперь продолжают эти программы под грифом «совершенно секретно». И периодически оружием балуются.

Приведу пример. Война в Югославии. Когда начались бомбардировки союзнической авиации НАТО, стояла пасмурная сырая погода с низкой облачностью, дождями, которые снижают эффективность наведения высокоточных ракет практически до нуля. Помните, удары попали в китайское посольство - был большой скандал? А потом над Европой вдруг на два месяца встал блокирующий антициклон, чего в принципе не может быть: обычно они живут 5 - 7 дней, потом идет смена на циклон. И два месяца стояла идеальная погода - на языке летчиков это погода «миллион на миллион». То есть ясное небо, стреляй, используй любой тип оружия - инфракрасное, телевизионное, радиолокационные головки наведения. И все, каждая ракета - это отработанная цель!

«Унасекомить» противника

- А как работает климатическое оружие?

- Это высокочастотные станции: по 300 - 400 мощных антенн - в той же Аляске, в норвежском Тромсе, у нас это было в Нижегородской области. Эта система антенн разогревает с помощью концентрированной бомбардировки на ультракоротких волнах стратосферу до плазменного состояния - 5000 градусов. И под определенным наклоном проецирует эти лучи на ту или иную географическую зону, вызывая разрушение привычного набора метеоатмосферы, которая присуща данной местности. В итоге вы добиваетесь неких результатов, которые вам нужны.

То есть метеооружие по своей мощи, по потенциалу эквивалентно ядерному оружию. По большому счету, можно нанести колоссальный ущерб своему вероятному противнику или взбесившемуся под боком режиму. Вы хотите их «унасекомить» - это можно делать.

- Унасекомить?!

- Вызвать тотальное уничтожение, допустим, урожая в этом году. С помощью периода длительной засухи. Но это ящик Пандоры. До конца нельзя гарантировать, что получится.

Такими технологиями обладают буквально две-три страны. Мы ими обладали, но все забросили в 90-е.

- А как можно защититься от климатического оружия, если его против нас применят?

- Выставить какой-то щит нельзя. Но можно было бы сделать противнику предложение, от которого невозможно отказаться. Мол, если вы не уйметесь, мы тоже начнем вам погоду портить. Здесь может сработать только паритет, фактор сдерживания. Поэтому, я считаю, важно продолжить эти разработки.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему не работают народные приметы?

- Говорят, народные приметы про погоду больше не работают. Да и нужны ли они при современной системе метеонаблюдений?

- Есть анекдот на эту тему. Пришли чукчи к шаману, спрашивают: «Какая будет зима?» А он плохо себя чувствовал и говорит: «Холодная». Чтобы отстали от него. Чукчи испугались, пошли хворост собирать. А шаман думает: «И почему я сказал, что зима будет холодная? Пойду к синоптикам». Приходит, спрашивает: «Какая будет зима?» Они говорят: «Холодная». - «А откуда вы знаете?» Синоптики отвечают: «Так чукчи хворост собирают...»

А если кроме шуток... В 90?е годы мы собрали все народные приметы и прогнали их через климатическую модель. 90 процентов ничего не имеют общего с реальностью! 10 процентов народных примет срабатывают, но все их можно научно обосновать. Допустим, ласточки перед дождем начинают снижаться. Но это не ласточки, а их кормовая база начинает снижаться - мошки, комары. Они - как маленькие летающие барокоробочки. При приближении циклона давление падает, насекомые себя чувствуют дискомфортно и вынуждены снизить свою барометрическую ступень - летают низко. И, соответственно, ласточки тоже. Или там, допустим, зимой дым столбом... Это говорит, что пришел антициклон. Даже не нужно запускать зонд с наблюдательной аппаратурой, все и так ясно. Атмосфера застыла - значит антициклон, малооблачная погода и очень холодно.

Но мы все реже и реже наблюдаем некие среднестатистические параметры того или иного региона по климату. Нас бросает и будет бросать из холода в жару, из зноя в бешеные ливни. Вот эта нервозность, резкость изменения погоды, к сожалению, будет нас преследовать в ближайшем будущем.

- Недавно ваш коллега, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд давал прогноз и сказал, что с октября по март будет очень много температурных аномалий. В Крыму ожидаются какие-то аномальные холода. Такой прогноз насколько может быть точным?

- Помните, что весной обещал Гидрометцентр? Он говорил, что лето будет вполне нормальным по теплу и даже чуть выше обычного. Формально он оказался прав. В Москве было теплее обычного в среднем на 0,1 градуса. А по существу? Полное безобразие было!

Нужно понимать, что долгие прогнозы оправдываются на 60 процентов. А в 40 случаях из ста - ошибочны.