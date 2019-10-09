Писатель Алексей Небыков объявил об открытии нового литературного проекта

В конце сентября группа литераторов отправилась в экспедицию по Танзании, чтобы покорить высочайший пик Килиманджаро Ухуру в честь 205-летия со дня рождения Михаила Лермонтова и сообщить об открытии нового литературного проекта. Инициатор необычного путешествия, писатель Алексей Небыков, рассказал почему отправился именно в Африку, к пику Килиманджаро:

«Пик Ухуру - одна из семи высочайших вершин частей света, «крыша Африки», восхождение на неё – это преодоление, испытание самого себя, это то, что будешь вспоминать всю жизнь, то, чем будешь потом гордиться. При этом, я хотел привлечь внимание к важной дате - юбилею великого русского поэта Михаила Лермонтова. Горам Лермонтов посвятил много своих произведений, на Кавказ, в горный климат, его больного бабушка привезла в 10 лет. Здесь поэт окреп и встретил свою первую любовь.

«Горы кавказские для меня священны»,— напишет он потом. Кроме того, Лермонтов происходит из древнего шотландского рода, получается, горы – родная стихия поэта. Поездка в Танзанию стала и историей объединения увлеченных, творческих людей – единомышленников-литераторов, дружно преодолевших все испытания. В память о Лермонтове и был задуман литературный проект с символичным названием «Pechorin.net», который объединит на своей площадке писателей и позволит общаться в профессиональной среде».

Всю дорогу литераторы вели «журнал Печорина», и 15 октября, в день юбилея Лермонтова, мы узнаем, что происходило с «героями нашего времени» во время экспедиции. «Отметка в 5 895 метров далась непросто – все ожидаемые проблемы оказались пустяком, по сравнению с тем, с чем пришлось столкнуться и что пережить…» - первое, что сказал Алексей Небыков, выйдя на связь с kp.ru.