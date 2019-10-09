2019-10-09T14:40:49+03:00
Политика

ФБК Навального признали иностранным агентом

Об этом сообщило Министерство юстиции
Александр ГРИШИН@orgstruk
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В самом ФБК на это заявление отреагировали очень болезненноВ самом ФБК на это заявление отреагировали очень болезненноФото: Евгения ГУСЕВА
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Минюст России официально объявил, что «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК), основанный Алексеем Навальным, признан иностранным агентом.

- 9 октября 2019 г. на основании Федерального закона «О некоммерческих организациях» Некоммерческая организация «Фонд борьбы с коррупцией» включена Минюстом России в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, - говорится в заявлении Министерства юстиции РФ. - Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью.

Правда, в перечне организаций–иноагентов ФБК пока нет, но это, наверное, всего лишь технический момент, который вскоре будет исправлен.

В самом ФБК на это заявление отреагировали очень болезненно.

- Фонд борьбы с коррупцией, его сотрудники никогда не получали иностранного финансирования. Фонд спонсируется исключительно гражданами России. Вся деятельность Фонда прозрачна, регулярно сдаются отчеты в Минюст, написал в своем аккаунте в Твиттер российский юрист директор ФБК Иван Жданов. - Включение в какие-то там списки, которые они сами себе придумали, просто очередная попытка задушить ФБК.

Пресс-секретарь Навального и ФБК Кира Ярмыш заявила, что никакого уведомления от Минюста по этому поводу они не получали.

- Когда получим, юристы его посмотрят, и мы решим. До этого могу только сказать, что мы никогда не получали иностранных пожертвований и очевидно, что это решение — такая же попытка давления на ФБК, как сфабрикованное дело об «отмывании денег», - резюмировала она.

Не остался в стороне и основатель фонда Алексей Навальный.

- Мы требуем, чтобы Минюст публично объяснил всем, и предоставил доказательства того, что ФБК получил хоть одну копейку иностранных денег, - заявил этот видный еще один юрист. Между тем, просто удивительно, что ни от кого из них не прозвучало ни слова об обращении в суд с исковым заявлением. Ведь решение Минюста можно оспорить в суде, чем, кстати, занимаются многие некоммерческие общественные организации, получившие от Минюста этот «титул».

К слову, если разобраться, то статус «иностранного агента» не несет за собой никаких ограничений в деятельности, кроме указания его в выходных данных (докладах, брошюрах и т.д.) и более жесткой по прозрачности отчетности о результатах работы.

Чем руководствовались эксперты Минюста, пока неясно. Не исключено, что на их решение могли повлиять выводы следствия по тому самому делу об отмывании, которое упомянула Кира Ярмыш. По данным следствия, с января 2016 по декабрь 2018 г. сотрудники ФБК вместе с имеющими отношение к его работе лицами, получили «крупные суммы в рублях и валюте, приобретенные заведомо преступным путем». Далее они, по версии СК, внесли эти деньги через банкоматы на расчетные счета нескольких банков, а затем перевели на счета ФБК, тем самым «завершив совместные преступные действия по их легализации». Впрочем, все это следствию еще предстоит доказать в суде.

Но в любом случае требования Навального публичных объяснений от Минюста выглядят смехотворно. Особенно смешно это слышать от юриста, который как будто не представляет, что в данной ситуации есть лишь один способ для оспаривания данного решения, и это суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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