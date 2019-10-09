Следствие: «Актера Дмитрия Марьянова можно было спасти!»

15 октября исполнится ровно два года со дня смерти популярного актера Дмитрия Марьянова. Любимец миллионов женщин, сыгравший сотни ролей в театре и кино ушел нелепо. Сердце 48-летнего мужчины остановилось в машине скорой, которая везла его из подмосковного реабилитационного центра, где его лечили от алкоголизма, в больницу.

В 2017-м эту историю обсуждали на каждом углу. После случившегося страна, скорее всего, пить меньше не стала. Но теперь родственники бедолаг, которые попали в зависимость тщательнее выбирают места для лечения.

«КОЛИТЕ ЕМУ СНОТВОРНЫЕ И ВСЕ ПРОЙДЕТ!»

На днях громкое уголовное дело было предано в суд. В десятках томов сотни экспертиз и все говорят об одном: звезду погубили в реабилитационном центре «Феникс». Его директору - Оксане Богдановой светит до шести лет лишения свободы. Судить ее будут по двум статьям: «оставление в опасности» и «оказание услуг, повлекших по неосторожности смерть человека». Свою вину она так и не признала. Впрочем, и без ее раскаяния улик и показаний свидетелей хватает.

Итак, Марьянов, которого в центр привезла жена Ксения Бик, провел там ровно девять дней. Все это время актер жаловался на плохое самочувствие. Но врачи списывали симптомы на банальный отходняк после запоя. С каждым днем ему становилось все хуже и даже простые пациенты понимали: дело худо, надо спасать. В день его смерти они устроили что-то вроде бунта. Но не помогло.

- 15 октября Марьянов несколько раз пожаловался на острую боль в ноге. Он сам подходил к сотрудникам центра, кроме того, эту же информацию передавали и другие пациенты. С точность установлено что в этот день сотрудники не менее десяти раз просили директора центра вызвать бригаду скорой помощи. Но она не реагировала, - сообщила «Комсомолке» Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.

При этом директор отлично знала о хроническом заболевании, которым страдал актер. А еще она хорошо понимала, что самостоятельно вызвать скорую он не сможет. Дело в том, что по правилам центра пациентам запрещено пользоваться мобильными телефонами. После очередной жалобы Богданова отдала сотрудникам роковой приказ.

Из материалов уголовного дела: «Богданова запретила вызывать «скорую помощь, заявив, что намеревается продолжить социальную адаптацию актера в стенах своего центра».

Нарушить инструкцию, но только в тот момент когда актер уже потерял сознание, решился один из пациентов. Он вызвал скорую со своего личного мобильного телефона о существовании которого никто не знал. Но, к сожалению, было уже слишком поздно. Сердце Марьянова остановилось по пути в больницу. Точную причину смерти назвали только спустя два года: «сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери». Проще говоря, в вене оторвался тромб. И, конечно к алкоголизму, эта болезнь никакого отношения не имеет.

Так можно ли было спасти любимого актера? Вот главный вопрос на который предстояло ответить следствию.

- По данным экспертиз, при своевременном направлении Марьянова в лечебное учреждение с момента появления у него первых жалоб на плохое самочувствие и до развития клинических признаков тяжелого шока сохранение его жизни было бы возможным, - поделились результатами расследования в Подмосковном Следственном комитете.

Но директор центра не только не дала ему шанса на медицинскую помощь, но еще и усугубила состояние Марьянова препаратами, которые при таком диагнозе были противопоказаны. В деле имеются показания сотрудников центра, которые сообщают, что по поручению директора вводили пациенту сильнодействующие снотворные. Их наличие в крови актера подтвердила и судебно-медицинская экспертиза.

Из материалов уголовного дела: «Марьянову внутримышечно вводили «галоперидол» и «феназепам». Препараты были приобретены у неизвестных производителей и с неустановленными сроками годности. Такие препараты могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача».

Слушания по громкому уголовному делу стартуют уже в ближайшие дни. Процесс будет отрытым, вот только родственники актера так устали от внимания прессы, что не планируют ходить на заседания.

- Я не кровожадный человек, мне не нужно чужой крови. Главное чтобы все было по закону, - прокомментировала жена актера Ксения Бик. - Если вы спросите меня, станет ли мне легче, если Богданову посадят на шесть лет, то я отвечу, что нет. Этот суд не вернет мне мужа, не вернет дочке и сыну отца. Но самое ужасное, что он не изменит саму Богданову. Вот увидите, она вернется и все будет по-прежнему. Да и сам центр продолжает работать. А так хочется элементарной справедливости.

ДЕЛО БОГДАНОВОЙ ПРОЦВЕТАЕТ

Центр «Феникс» все еще работает. В Подмосковной Лобне за высоким заборам продолжают лечить людей нетрадиционными методами. Пациентов меньше не стало. Да и новичкам тут рады.

- Вы работаете? - поинтересовалась я консультантка по номеру телефона, указанному на сайте центра.

- Да, конечно! Пациентов принимаем в круглосуточном режиме. Гарантируем конфиденциальность информации. Условия очень хорошие. Все по-домашнему. Да вы приезжайте! Мы вам все покажем и расскажем.

- Это у вас же актер Марьянов умер?

- Это давно было и дело не в нашем лечении, а в его хронических болезнях…

Выходит, бизнес и ничего личного. Если верить рекламе, то лечат тут от алкоголизма, наркомании и игромании. Цены на любой кошелек: от 500 рублей до 10 тысяч рублей за сутки.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО

Дмитрий МАРЬЯНОВ родился 1 декабря 1969 года в Москве. В 1992 году окончил Театральное училище имени Щукина, после чего сразу же был принят в труппу театра «Ленком». В 1986 году Марьянов сыграл главную роль в фильме «Выше радуги». В 1988-м снялся в ленте «Дорогая Елена Сергеевна». А в 1991-м - в картине «Любовь». Эти роли закрепили за ним статус звезды нового поколения. Актер известен по десяткам ролей в популярнейших российских сериалах и кино - от «Графини де Монсоро» до сериалов «Дневник убийцы», «Леди Мэр», «Кавалеры морской звезды», «Ростов -папа», «Боец».

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