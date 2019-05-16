«Не разрешала вызывать скорую помощь»: Завершено расследование по делу о гибели актёра Дмитрия Марьянова

Следственный комитет Московской области готовится передавать в суд уголовное дело о гибели актёра Дмитрия Марьянова - расследование завершено.

Напомним, осенью 2017 года родственники привезли популярного актёра в частный реабилитационный центр «Феникс» в Лобне. Известно, что Марьянов на тот момент уже несколько дней был в запое и близкие хотели это остановить.

Дмитрий Марьянов провел в центре 9 дней. 15 октября актер начал жаловаться сотрудникам центра на плохое самочувствие и боли в ноге. (Сейчас уже известно, что людей с медицинским образованием в центре не было, в качестве сотрудников здесь работали в-основном бывшие клиенты - завязавшие алкоголики и наркоманы, - Авт.).

- Сотрудники не меньше десяти раз звонили директору центра «Феникс» Оксане Богдановой и сообщали, что Дмитрий в тяжелом состоянии, что ему нужна госпитализация, - рассказал «КП» источник в следствии. - Но женщина не разрешала вызывать скорую помощь.

Пои этом в СК установили: Богданова точно знала, что у Марьянова есть серьезное заболевание - проблемы с сердцем, и что в загородном центре нет ни одного медика. И тем не менее, запретила звонить в скорую. Вместо этого дала указание колоть актеру опасные для него в этот момент препараты.

- Директором центра давались указания персоналу по введению Марьянову внутримышечно «галоперидол» и «феназепам», которые могут применяться только в условиях медицинского учреждения и строго по назначению лечащего врача, - сообщила старший помощник руководителя СК по Московской области Ольга Врадий.

Несмотря на запрет директора, скорую Марьянову в итоге вызвал один из пациентов. Потом актёра, который уже терял сознание, решили везти на попутке. Однако в больнице спасти знаменитого артиста уже не смогли.

Экспертиза установила, что причиной смерти Дмитрия Марьянова стал сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери (иначе говоря, оторвался тромб).

Специалисты уверены, что если бы актёра повезли в больницу после первых же жалоб, его можно было бы спасти.

Директору «Феникса» Оксане Богдановой предъявили обвинение по двум статьям: «оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть человека» (до 6 лет лишения свободы) и «оставление в опасности» (до 1 года).

В уголовном деле - допросы 50 свидетелей, документы, изъятые во время 10 обысков и выемок, результаты 6 различных экспертиз.

Богданова свою вину не признает.

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