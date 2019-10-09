Полицейских, разбивших кувалдой стекла БМВ сына вице-президента МТС,начали проверять

В московской полиции начались проверки сотрудников, которые задержали сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова. Напомним, «золотой мальчик» утром 3 октября гонял по Москве на вишневом BMW 6 серии. Полицейским удалось остановить его только через 3 часа погони в районе улицы Беломорской. 25-летний Ибрагимов был за рулем, на пассажирском сиденье — его товарищ, 34-летний Никита Калгашкин из Санкт-Петербурга. Из машины молодые люди выходить отказались и заблокировали двери.

Недолго думая, сотрудники Госавтоинспекции взяли кувалду, разбили стекла машины и вытащили друзей оттуда. За это полицейских и начали проверять — насколько правомерно они применили силу и спецсредства. Об этом сообщает собственный источник «Комсомольской правды».

Новое видео задержания сына топ-менеджера МТС после "гонок" с полицией.

Тем временем ГУ МВД России по Москве наконец официально перечислили нарушения Алана Ибрагимова:

1. Поддельные номера на машине (лишение прав от 6 месяцев до года);

2. Выезд на встречку (штраф 5 тысяч рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев);

3. Проезд на красный свет (штраф 1 тысяча рублей);

4. Отказ остановиться по требованию сотрудника полиции (штраф 500-800 рублей);

5. Уклонение от исполнения административного наказания — Ибрагимов либо не заплатил старый штраф, либо уклонился от ареста (штраф в двукратном размере старого, административный арест на 10-15 суток или обязательные работы на срок до 50 часов);

6. Отказ от медосвидетельствования (штраф 30 тысяч рублей и арест на 10-15 суток);

Это только административные правонарушения. Еще выяснилось, что Алана Ибрагимов уже отказывался проходить медицинское освидетельствование, и его за это лишили прав на 19 месяцев. За это в полиции возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение Правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

Был и еще один административный протокол — за неповиновение сотруднику полиции. Наказание по нему получил и Ибрагимов, и его товарищ Калгашкин. В Головинском районном суде молодым людям дали по суток в спецприемнике. Правда, сразу после суда им поплохело — и их госпитализировали. Доехали ли в итоге ребята до спецприемника, неизвестно. Подтвердились ли данные о состоянии опьянения Ибрагимова? Об оружии и наркотиках в его машине? В полиции не комментируют ничего, сверх опубликованной на сайте информации.

Что будет с делом гонщика Ибрагимова дальше, тоже окутано тайной. В базе Мосгорсуда нет информации ни по одному правонарушению Алана Ибрагимова.

alan_ruber_official Алан Ибрагимов гонял по Москве на вишневом BMW 6 серии

А В ЭТО ВРЕМЯ

В соцсетях стали массово поддерживать Алана Ибрагимова. Под последним постом молодого человека последние несколько дней постоянно появляются комментарии вроде:

-"Он хороший парень, и помогает онкобольным детям";

- "Оставьте грязные комментарии - вы не знаете, как все было";

- "На видео с задержанием менты ведут себя куда неадекватней ребят";

- "Была бы у вас возможность вы бы себе позволили шикарную жизнь и свободу действий".

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