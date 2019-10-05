2019-10-04T21:34:24+03:00
Общество

Гонки сына топ-менеджера МТС Алана Ибрагимова: Пистолет Макарова и наркотики - это уже реальный срок

Мы продолжаем разбираться, на какое наказание тянут нарушения и наглость очередного мажора
Александр РОГОЗА@rogozavr
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Алан Ибрагимов постоянно отмечался в соцсетях селфи с экзотических курортов... Фото: instagram.comАлан Ибрагимов постоянно отмечался в соцсетях селфи с экзотических курортов... Фото: instagram.com
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С одной стороны, дело сына вице-президента МТС Алана Ибрагимова изначально очень похоже на историю сына вице-президента «ЛУКОЙЛа» Руслана Шамсуарова.

Мальчики-мажоры на крутой тачке. Превышение скорости. Бегство от сотрудников ГИБДД, погоня, блокировка машины во дворе.

Правда, Шамсуаров с товарищами вышел в итоге из машины сам. А Ибрагимов от сотрудников полиции забаррикадировался. Тем пришлось кувалдой выносить стекла и буквально выуживать из салона упирающихся водителя и пассажира.

В общем, с одной стороны, история похожа.

А вот с другой - не очень.

...а еще любил выставлять напоказ свои тачки и часы. На этом фото часы Audemars Piguet. Корпус из розового золота 750-й пробы, черный циферблат, браслет из розового золота 750-й пробы. Примерная цена - 3 миллиона рублей. Фото: instagram.com

...а еще любил выставлять напоказ свои тачки и часы. На этом фото часы Audemars Piguet. Корпус из розового золота 750-й пробы, черный циферблат, браслет из розового золота 750-й пробы. Примерная цена - 3 миллиона рублей. Фото: instagram.com

Например, удивительно, что даже спустя полтора дня после такого резонансного ДТП московская полиция не решилась прокомментировать этот инцидент официально. На какие нарушения накатал «принц» Алан Ибрагимов, что в итоге нашли у него в машине - все это журналисты знают только от источников в правоохранительных органах.

С Шамсуаровым было иначе. Там претензии со стороны закона к водителю и пассажирам излагались оперативно и четко. Руслан Шамсуаров, хоть и не был за рулем, за неподчинение сотрудникам полиции сел под административный арест на 15 суток.

Алану Ибрагимову, на спецоперацию по вытаскиванию которого из машины понадобилось человек десять в форме, дали 10 суток административного ареста.

Давайте представим, что на этот список нарушений накатал не сын топ-менеджера крупной компании, не «юноша с юга», рассекающий на BMW последней модели, а условный Вася Иванов, гонявший на старых «Жигулях».

Новое видео задержания сына топ-менеджера МТС после "гонок" с полицией.

Итак, свои 10 суток за то, что отказался остановиться по требованию гаишников и пошел петлять от них по дворам, он уже получил.

Дальше - по списку.

1. Превышение скорости. Максимальный штраф - 5 тысяч рублей.

2. От медосвидетельствования отказался - по имеющейся информации, в этот момент находился в состоянии опьянения. Ездил без водительских прав, потому что ранее уже был лишен их за езду в пьяном виде.

3. Если человек до этого был лишен прав за пьяное вождение, а потом снова сел пьяным за руль, это уже уголовное дело. Либо штраф до 300 тысяч рублей, либо реальный срок до 2 лет.

4. Использование подложных номеров на машине. За установку подложных номеров на машину придется выложить 2500 рублей, а езда с ними - лишение прав до 1 года.

5. Кроме того, в салоне автомобиля нашли пистолет Макарова и пакетик с неким веществом (говорят, амфетамин) - и то и другое отправлено на экспертизу.

Если найденное в машине вещество действительно окажется наркотиком, он может получить до 10 лет лишения свободы. Если пистолет и патроны в нем окажутся боевыми, за это грозит до 6 лет.

Как накажут Ибрагимова, узнаем в ближайшее время.

Комментарий юриста

- За подобный букет правонарушений молодому человеку грозит реальный срок, - говорит адвокат коллегии «Фрейтак и сыновья» Вадим Багатурия. - Если вина этого человека будет доказана и он согласится с обвинением, заявив об особом порядке рассмотрения дела судом, при наличии смягчающих обстоятельств (ранее не судим, положительные характеристики и прочее. - Авт.), ему грозит до 5 лет лишения свободы.

А вот пассажир Ибрагимова, 22-летний Никита Калгашкин, может отделаться лишь испугом.

- Ему может грозить административное наказание, но только если докажут, что он был в состоянии наркотического опьянения в общественном месте, - продолжает Вадим Багатурия. - Впрочем, машина - не общественное место.

«Комсомолка» следит за развитием этого дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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