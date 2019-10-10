Российских врачей заменят гастарбайтерами?

На этой неделе по федеральным СМИ и социальным сетям прошла будоражащая новость: врачам-мигрантам хотят дать российское гражданство. Собственно, данная мера - «льготное» получение российского гражданства для ряда специалистов - призвана закрыть нехватку этих специалистов. В перечне, наряду с врачами и средним медперсоналом также... учителя(!), математики, а также представители множества рабочих специальностей - монтажники, слесари, токари, электромонтёры разного профиля, газосварщики.

То есть, на фоне того, что народ в регионах стонет и плачет, жалуясь на мизерные зарплаты и невозможность устроиться на нормальную работу, нам предлагают завозить иностранную рабочую силу! Об этом «Комсомольская правда» писала неоднократно, в том числе и я не обошел эту тему.

Но эта тема - настолько же обширная, насколько и больная.

А в данной колонке я хотел бы коснуться более узкого вопроса замены российских врачей гастарбайтерами.

Особой новости тут нет - многие из читателей, я уверен, уже сталкивались с приезжими из Средней Азии в качестве врачей и медсестер в своих поликлиниках и больницах. Что там далеко ходить - и в моей поликлинике, в центре Москвы таких немало.

Я вспоминаю бурную дискуссию между пациентами и врачами в комментариях к одной из моих статей, посвященных проблемам отечественного здравоохранения. Коллеги запугивали «неблагодарных» пациентов врачами-гастарбайтерами, как непослушных малышей «серым волком» - «придёт серенький волчок, и ухватит за бочок». Пациенты же им со злобой отвечали: да лучше к ним! Они хоть вежливые и улыбаются.

Я сам был на приёме у такого «доброго доктора» из Средней Азии. Действительно - очень вежливый и улыбается. Мы, узбеки (я сам из Ташкента) вообще вежливые - если нас не трогать. У нас культур-мультур такой! Я знаете, как здороваюсь со своими земляками? Минимум четыре предложения, а не просто "здрасти". "Ассаляму Алейкум! Каляи Сиз? Зурмы Сиз? Хамма яхшымы?" Там еще можно добавить три-четыре вопроса. Вообще, в общении людей востока очень много ритуальности, которая позволяет избегать конфликтов.

Правда, честно признаюсь, вежливость не всегда гарантирует хороший результат лечения. Ведь нужны еще и хорошие медицинские знания. А вот с этим уже не всегда удачно.

Проблема с качеством образования в среднеазиатских республиках была еще в советское время, и очень-очень острая!

Всё дело в менталитете, который порождает кумовство и коррупцию, в том числе и… при приеме в медицинские учебные заведения. Там это настолько традиционно, что даже не считается преступлением. Соответственно, уровень абитуриентов, а потом и студентов, и, как следствие, выпускников, очень невысокий!

Меня как-то вез таксист - гастарбайтер из Намангана (Узбекистан). Молодой парень, 23 года. Рассказал, что пока он тут, в Москве, "таксует", там у него "идет медицинское образование" – он "учится" на медтехника.

И вот, представляю себе: получит он диплом и рванет в Россию - и деньги зарабатывать, и гражданство получать! Ну и что, если зубной протез не будет вставляться у какой-нибудь российской старушки? Он с улыбкой и вежливо объяснит, что это "такие анатомические особенности" её организма.

И вот, мы хотим таких врачей и медсестер завозить в Россию! Подобного не делает ни одна цивилизованная страна. Попробуйте в Европу поехать с российским медицинским дипломом и устроиться на работу врачом. Вас обязательно заставят сдавать экзамены. Сначала - язык на требуемый высокий уровень. Потом - по специальности. Но это не все! Если вы сможете сдать все экзамены, несколько лет будет работать в качестве стажера-ординатора под присмотром врачей, имеющих официальный статус. И это при том, что ОСТРЕЙШИЙ ДЕФИЦИТ ВРАЧЕЙ НАБЛЮДАЕТСЯ ВО ВСЕМ МИРЕ - И В ЕВРОПЕ, И ДАЖЕ В США.

Картина в мире такая: врачи из Польши едут работать в Великобританию, где врачей не хватает, а зарплата врачей в 2-3 раза выше, чем в Польше - примерно 100 000 фунтов стерлингов в год, т.е. около 10 000 долларов в месяц. А куда деваются врачи из Великобритании? Они едут в США, где врач может заработать в месяц и 20 000 долларов, и 50 000, и 100 000. Понятно, что, если врачи уехали и Польши в Великобританию, то в Польше их тоже будет дефицит. В Польшу едут врачи из Украины.

Т.е. по всему миру идет "вымывание" врачей в более благополучные страны с более высокими доходами медработников. Поэтому главный инструмент обеспечения здравоохранения кадрами - это повышение зарплаты и создание нормальных условий работы. Наша же власть опять хочет "на грош пятаков наменять" - заменить недостающих российских врачей гастарбайтерами из республик Средней Азии, где медицинский диплом можно купить за полугодовую зарплату московского дворника.

Я из своей горничной Гульчатай, пожалуй, могу сделать терапевта за неделю, а за месяц - врача общей практики. Язык? Скажите честно, а врач в поликлинике с вами много разговаривает? Диплом? А диплом она у себя на родине купит! Если будет хорошо мыть полы в моей квартире. Правда, Гульчетай? Ну что молчишь, глазки опустила?! Не дрейфь! Учись смотреть уверенно в глаза пациенту и улыбаться! Скоро будешь врачом, уважаемым человеком! И сестер своих сюда зови. ДИПЛОМ-ТО ПОДТВЕРЖДАТЬ НЕ НУЖНО!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В России признаются дипломы следующих стран:

Азербайджан (с 2003 года), Армения (с 2009 года), Кипр (с 2017 года), Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Таджикистан (с 1998 года), Молдавия (с 2003 года), Туркменистан (с 2009 года), Албания (с 2000 года), Вьетнам (с 2010 года), Китай (с 1995 года), Монголия (с 2006 года), ЮАР (с 2013 года), Венесуэла (с 2010 года), Куба (с 2010 года), Перу (с 2012 года), Мальта (с 2017 года), Украина (с 2003 года), Сербия (с 2015 года), Венгрия (с 2019 года), Абхазия (с 2017 года), Узбекистан (с 2019 года), Франция (с 2016 года), Италия (с 2016 года).

По данным "Парламентской газеты".