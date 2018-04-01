Как уничтожить Россию

СЕГОДНЯ 18:35 2018-04-01T18:46:49+03:00

Наш колумнист Герман Пятов - о том, что преступная миграционная политика уничтожит титульную нацию и приведет к гибели Российского государства

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Одиннадцать лет назад, в ноябре 2006-го года, президент Владимир Путин, выступая перед депутатами Госдумы, сказал, что "Число нелегальных мигрантов в России может достигать 15 миллионов человек".

В том же году глава ФМС России Константин Ромодановский на совещании представителей министерств внутренних дел и миграционных ведомств государств-участников СНГ заявил: "Ежегодно на территорию РФ въезжает более 20 миллионов мигрантов преимущественно из государств, ранее входивших в состав бывшего СССР"

Если кто-то забыл, я напомню: в тот период, т.е. более одиннадцати лет назад, мигранты из Средней Азии на улицах наших городов встречались раз в десять реже. Это, конечно, не значит, что сегодня в России 150 миллионов мигрантов. Просто в далеком 2006-м году немалую часть гастарбайтеров составляли братья-славяне с Украины и Белоруссии, которые ни этнически, ни по поведению, ни по привычкам от нас не отличаются. Но, с течением времени, их вытеснили трудовые мигранты из Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Азербайджана.

Сегодня некоторые улицы наших городов трудно отличить от улиц Ташкента, Душанбе или Бишкека.

По данным МВД, в 2017 году только официально поставлено на миграционный учет 15 710 227 (почти 16 миллионов человек). Патентов, разрешающих работу, оформила одна десятая часть - чуть более полутора миллионов человек.

Это все - только верхушка айсберга.

Кто-нибудь из вас сомневается в том, что мигранты из Средней Азии - трудовые, криминальные, или еще какие, далеко не все попадают в Россию легальным путём?

Граница между Россией и Казахстаном отсутствует.

Соответственно, кроме тех шестнадцати миллионов мигрантов, которые попали в Россию официально, есть еще миллионы тех, кто проник нелегально.

По мнению омбудсмена по правам человека Татьяны Москальковой, в России проживают до десяти миллионов нелегальных мигрантов.

О катастрофичности ситуации говорит уже то, что никто, ни одно ведомство, ни один даже самый высокопоставленный чиновник не может сказать, сколько же в России гастарбайтеров на самом деле.

Даже чисто визуально ощущение, что их явно больше, чем официальные 16 миллионов.

Ведь если сравнить данные статистических отчетов ФМС и МВД с тем, что видишь на улицах крупных городов, то диссонанс очевидный.

Судите сами: правительство Москвы каждый год заявляет о "квотах на 250 000 рабочих мест для мигрантов". Такого количества мы бы невооруженным глазом в московских многомиллионных толпах просто не заметили! Да их и не могло бы быть в толпе - все трудились бы на стройках. Однако спуститесь в московское метро. Ну, минимум, каждый десятый - мигрант из Средней Азии. А ведь население Московской агломерации, по мнению мэра Москвы Сергея Собянина, 25 миллионов человек!

По разным оценкам, в Москве и окрестностях около четырех миллионов мигрантов. Т.е. официально - 250 000, не официально - 4 000 000, что в 16 раз больше.

Иначе говоря, 95% московских гастарбайтеров - нелегалы?

Да, в огромном мегаполисе людей посчитать непросто.

Но возьмем другие регионы.

Посещая детские дома, я объехал всю европейскую часть России, добрался до Урала и Западной Сибири. Узбеки, таджики, киргизы, азербайджанцы - повсюду, и в большом количестве. Дальше Кемеровской области на восток я не выбирался, но и нет нужды, и без того всё ясно: администрация Сахалина (куда уже восточнее) бьет в колокола - там засилье гастарбайтеров!

Вдумайтесь с цифры: в Южносахалинске уже каждый пятый - гастарбайтер из Средней Азии!Это - официальное заявление Губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко: "только в Южно-Сахалинске при населении 200 000 человек 50 000 – это представители стран Средней Азии".

Интересный момент: в сообщение РИА Новости данный шокирующий показатель не попал.

Характерно, что большинство СМИ о данной проблеме предпочитают молчать. Это "как бы не политкорректно" и "типа не толерантно".

На самом деле, вопрос очень любопытный и крайне важный: кто и почему не пропускает в СМИ информацию о катастрофической ситуации с мигрантами?

Ведь совершенно очевидно, что подобная миграционная политика - простой и надежный способ уничтожить русский народ. Не нужно никаких войн, никаких эпидемий, достаточно продолжать завозить десятки миллионов гастарбайтеров, и рождаемость будет падать, а смертность расти. Это железный социально-экономический закон: дешевый труд гастарбайтеров лишит работы десятки миллионов россиян.

Как правило, аналитики, пытаясь оценить ущерб, наносимый гастарбайтерами нашей стране, подсчитывают расходы на содержание в местах лишения свободы мигрантов, нарушивших закон (14 миллиардов рублей в год), нагрузку на инфраструктуру здравоохранения и образования (до 10 миллиардов рублей в год), расходы на депортацию (3 миллиарда рублей в год) и т.д.

На самом деле это смешные деньги по сравнению косвенным социально-экономическим ущербом в результате того, что

а) Большинство мигрантов не платят налоги в Росиии

б) Деньги, заработанные мигрантами, не реинвестируются в экономику России (не тратятся в России), в отличие от денег, заработанных нашими гражданами.

в) Большая часть денег, заработанных мигрантами в России, вывозится ими в их страны, что оказывает давление на курс рубля.

г) Финансирование таким опосредованным образом экономики республик Средней Азии приводит к росту в них рождаемости, и, соответственно, дальнейшему росту миграционных потоков из этих государств в Россию.

д) Приток дешевой рабочей силы мигрантов приводит к потере рабочих мест коренным населением России и снижению доходов, что, в конечном итоге, снижает в России рождаемость, и без того низкую.

Собственно, все эти негативные последствия от притока дешевой рабочей силы из-за рубежа давно известны, и поэтому все, абсолютно все, без исключения государства в мире защищают свой рынок труда от низкоквалифицированных трудовых мигрантов.

Если государства не будут защищать свой рынок труда, они погибнут. Любые государства, даже такие экономически крепкие, как США, Германия, Великобритания и т.д. Кстати, одна из причин выхода Великобритании из ЕС - желание защитить свой рынок труда и свою социальную инфраструктуру от потока дешевой рабочей силы.

Российские же власти делают всё ровно наоборот!

Давайте на конкретном примере посмотрим, что происходит.

На складе в Зеленограде, где мы хранили одежду и обувь, закупаемую для сирот, работали три грузчика - славяне. Их троих вполне хватало. Зарплата у них была по 35 000 рублей, что составляло на тот момент почти 1200 долларов. По тем временам (2012 год) деньги были не очень большие, но вполне можно было прожить.

Потом собственник продал свой складской комплекс, и новый владелец вместо троих русских набрал десять узбеков. Платили им в два раза меньше, по 15 000 рублей (500 долларов). Такое количество работников было явно не нужно, так как я постоянно видел часть из них бездельничающими. Кстати, и сегодня я вижу, как половина наших дворников из Средней Азии слоняются без дела по двору. Если работники не загружены, зачем же их столько нанимают? Ответ простой: часть зарплаты наниматель кладет себе в карман. Т.е. расписываются эти гастарбайтеры, за получение, к примеру, 30 000 рублей, а получают на руки 15 000.

Россияне на такую схему не согласятся, как не согласятся работать за 15 000 рублей, потому что на эти деньги не прожить.

Гастарбайтер же здесь, в России, работает "вахтовым методом", и готов потерпеть год-другой, минимизируя своё потребление до 3-4 тысяч рублей в месяц. Однако такие доходы у самых низкооплачиваемых гастрабайтеров. Уже давно трудовые мигранты из Средней Азии не ограничиваются низкооплачиваемой работой грузчиков, землекопов, дворников и чернорабочих на стройке. Посмотрите вокруг: они и продавцы, и кассиры, и официанты, и повара, и водители автобусов, "маршруток" и такси. А это - совсем другой уровень доходов. По оценкам экспертов, средний уровень доходов гастарбайтеров в России - 30 000 рублей в месяц, или 360 000 рублей в год. Почти 80% от этих денег гастарбайтеры отправляют в свои страны, что составляет в год сотни миллиардов рублей.

Возникает закономерный вопрос, точнее два вопроса, касающиеся двух огромных социальных групп россиян:

А как же наши:

А) Безработные

Б) Малоимущие?

Ведь в России своих безработных - по разным оценкам - от 5 до 10 миллионов человек, а за чертой бедности живет 20 миллионов (!) человек!

Ответ печальный: наши безработные и малоимущие становятся еще более безработными и малоимущими, т.е. движутся к полному обнищанию и деградации.

И всему виной - жажда наживы бизнесменов и чиновников, которые зарабатывают на труде мигрантов тоже космические суммы.

Понимаете, какой силы будет лобби при таком уровне наживы?

А на низовом, базовом уровне, на уровне ячейки общества – отдельно взятой семьи, национальная катастрофа России выглядит обыденно. Какой-нибудь условный «Вася Вбубендаммов» лишен возможности получить работу, которую бы оплачивали в размере, достаточном для содержания его семьи. Либо работы вообще нет, потому что место занято гастарбайтерами, либо ему предлагают работать за такие деньги, которых не хватит даже на оплату ЖКХ. И наш соотечественник либо сидит без работы (и спивается), либо уходит в теневой сектор, в котором доходы тоже не ахти какие, потому что по железным законам рынка десятки миллионов гастарбайтеров, готовых работать в два-три раза дешевле россиян, приводят к тотальному снижению расценок на труд. В итоге коренные россияне не могут создать достойные условия для рождения, воспитания и образования даже одного ребенка, куда уж там для двоих-троих детей!

Вот так русские и вымирают, пока чиновники, бизнесмены, и силовики, которые крышуют бизнес на мигрантах, делают свои многомиллиардные барыши. И, как только русские станут меньшинством, Россия перестанет существовать, как целостное государство. Наступит очередная эпоха смут, гражданских войн, резни и миллионных жертв.

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