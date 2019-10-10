2019-10-10T11:09:53+03:00
Общество

Родители заплатят за курящих детей 3000 рублей штрафа

Стала известна сумма выплат, которая будет прописана в обсуждаемом законе
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Наказания для родителей пока разрабатываютНаказания для родителей пока разрабатываютФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Это раньше курящих за углом школы гонял трудовик с физруком. Но уже скоро на закуривших несовершеннолетних мальчиков и девочек начнут обращать внимание сотрудники полиции. На родителей нарушителей закона будут заводить административные дела.

"До 23 октября 2019 года инициировать перед Роспотребнадзором направление обращения в Минюст России о внесении в проект нового Кодекса России об административных правонарушениях нормы, устанавливающей административную ответственность родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними", - говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по профилактике правонарушений от 23 сентября, подписанный главой МВД Владимиром Колокольцевым.

Наказания для родителей пока разрабатывают. Под данным источников "Комсомолки" для начала родителей будут штрафовать до 3 тысяч рублей, но если их ребенка снова задержат с сигаретой в зубах - придется подметать улицу, где он бросил свой бычок.

Время для перевоспитания подрастающего поколения еще есть: новый Кодекс об административной ответственности вступит в силу через год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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