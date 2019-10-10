Иван Стилиди с момента назначения главой Онкоцентра Блохина уволил около 30 сотрудников

Иван Стилиди на посту директора НИИ им. Блохина около 1,5 лет. А вообще в институте с 1981 года. В интервью «Комсомолке» он признался, что «Когда я принимал эту должность, то думал, знаю о своем учреждении все. Оказалось, о многом даже не догадывался».

Всего с ноября 2018 года расчетный лист получили около 30 сотрудников. И как теперь уверяет директор НИИ, исключительно из-за того, что порочили честь заведения, в котором работали, поборами и взятками.

И вот в сентябре 2019 разгорелся скандал с массовым увольнением медиков из Детского Института, а точнее из Отделения пересадки костного мозга. Изначально заявлялось о 26 врачах, готовых покинуть свой пост из-за кадровых перестановок и понижения зарплаты.

- На сегодняшний день заявлений на увольнение подано 8. - прокомментировал "КП" Иван Стилиди. - Пять уже подписано, три на рассмотрении комиссии. Но я их всех подпишу. Хотя никого не собирался увольнять, наоборот мы сейчас расширяем штат, так как детский институт переезжает в новый корпус. Ни медсестры, ни другой персонал никаких заявлений не подавал.

Что касается финансового кризиса в НИИ, о котором заявляли врачи, устроившие демарш с массовым увольнением, то его Стилиди назвал "временными трудностями, связанными с техническим сбоем по вине Виктора Молостова" (экс-зама по финансовой деятельности - прим. ред):

- Я его уже уволил.

Между тем комиссия Минздрава, которая пришла с проверкой в НИИ детской онкологии сразу после заявлений о массовом увольнении выявила ряд существенных нарушений. В частности, применение неэффективных протоколов лечения.

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