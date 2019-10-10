2019-10-10T12:09:40+03:00
Общество

Минздрав выявил нарушения в работе НИИ детской онкологии

Научно-исследовательский центр использовал неэффективные протоколы лечения последние два года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Комиссия министерства здравоохранения России выявила серьезные нарушения в работе НИИ детской онкологии и гематологии имени Блохина. Оказалось, что научно-исследовательский центр использовал неэффективные протоколы лечения с 2018 по середину 2019 года. Об этом в четверг, 10 октября, сообщила глава комиссии, директор департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения Минздрава России Елена Байбарина.

Она напомнила, что объединение было сформировано после того, как сотрудники НИИ обратились к президенту страну Владимиру Путину с просьбой уволить нового руководителя института Светлану Варфоломееву, которая якобы развалила коллектив.

Сайт kp.ru писал, что сразу 26 сотрудников медицинского учреждения пригрозили уйти с работы, если ситуация не изменится.

"Все врачи детальнейшим образом провели обходы, изучили истории болезней как больных, которые лежали до прихода нового директора, так и после. К сожалению, они выявили очень серьезные нарушения, которые требуют скорейшего искоренения", - цитирует ТАСС Байбарину.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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