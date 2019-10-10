В 2020 пенсии вырастут до 16,4 тысяч рублей

Страховая пенсия для тех, кто уже не работает, в следующем году составит 16,4 тысячи рублей. Вырастет она за счет повышения на 6,6%, которое заложено в бюджет страны.

- В 2022 эта величина вырастет до 18,3 тысяч рублей, - заявил председатель правления Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политики и делам ветеранов.

В следующем году индексация затронет больше 15 миллионов человек.

По словам чиновника, вырастут и выплаты по государственному пенсионному обеспечению.

- Сейчас размер социальной пенсии составляет 9764 рубля. А будет 10320 рублей, что на 5% выше прожиточного минимума пенсионера, - рассказал Дроздов.

Это повышение запланировано на 1 апреля 2020.

Индексировать выплаты пожилым людям будут и дальше. На 2021 запланировано повышение на 2,6%, а в 2022 — на 3,1%.

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