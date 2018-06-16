В Минтруде пояснили, как будет проходить повышение пенсий с 2019 года

СЕГОДНЯ 21:37 2018-06-16T21:37:48+03:00

Отмечается, что процесс пройдет с помощью индексации и затронет только неработающих пенсионеров

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В пресс-службе Минтруда пояснили, что повышение пенсий со следующего года в среднем на 1000 рублей пройдет при помощи индексации. Там отметили, что повышение выплат затронет только неработающих пенсионеров.

"Повышение в 2019 году ежемесячных страховых пенсий в среднем на 1 тыс. рублей планируется производить через индексацию пенсий. Это означает, что повышение пенсий затронет неработающих пенсионеров", - сообщается в заявлении Минтруда, передает ТАСС.

Напомним, ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что после повышения пенсионного возраста с 2019 года доход неработающих пенсионеров увеличится примерно на 12 тысяч рублей в среднем за год. До этого она заявляла, что в настоящее время в проект пенсионной реформы не включена индексация выплат работающим пенсионерам.

В январе 2016 года вступил в силу закон о приостановке индексации пенсий работающим пенсионерам. В апреле 2018 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил в Госдуме, что вопрос индексации пенсий работающим пенсионерам не является закрытым.