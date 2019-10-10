2019-10-10T14:46:21+03:00
Звезды

Ольга Кормухина стала наставником детей со всего мира

Знаменитую певицу пригласили в качестве эксперта на фестиваль детей и творческой молодежи Tu Onda
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Ольга Кормухина. Фото из личного архиваОльга Кормухина. Фото из личного архива
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Международный фестиваль детей и творческой молодежи Tu Onda («Твоя Волна») проходит в Испании при поддержке Министерства культуры РФ, Посольства РФ в Испании, Совета по туризму Коста дель Соль, мэрий городов Марбельи, Малаги и Эстепоны.

В этом году экспертом по музыке от России и членом жюри стала в Испании известная певица Ольга Кормухина.

В конкурсной программе принимают участие яркие и артистичные дети из 23 стран мира. Фестиваль включает в себя четыре жанровых направления: вокал, хореографию, моделинг, инструментальную музыку.

Ольга Кормухина оценивает творчество юных вокалистов, проводит для них мастер-классы, а также семинары для повышения уровня профессионального мастерства педагогов и руководителей коллективов.

- Детский фестиваль на международном уровне – это не только хорошая возможность выявить и поддержать талантливую молодежь, но и уникальный шанс для обмена творческим опытом между разными странами, – говорит Ольга Кормухина.

Напомним, Ольга Кормухина уделяет много времени занятиям с детьми и молодежью. Песни из ее репертуара они подхватывают налету, исполняют во всех сезонах «Голос» и «Голос.Дети» . Пять лет певица проводила музыкальный фестиваль «Дорога добрых дел». А в августе 2019-го создала Первый всероссийский детский фестиваль «Белый цветок». Так же, как фестиваль Tu Onda, он многожанровый. Девиз фестиваля – #добРОКаждому. Теперь он станет не только всероссийским, но и международным. Кстати, заметим, что все фестивали Ольги Кормухиной благотворительные и бесплатные.

ИСТОЧНИК KP.RU

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