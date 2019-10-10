Экс-игрок Манчестер Юнайтед: «Сборная России должна попасть на Евро 2020»

Экс-футболист сборной России и СССР Андрей Канчельскис рассказал о своих ожиданиях от матчей национальной команды с соперниками из Шотландии и Кипра, оценил игру подопечных Станислава Черчесова, и добавил, что рано делать какие-либо выводы.

- Каковы ваши прогнозы на ближайшие матчи сборной России?

- Сегодня мы должны обыгрывать сборную Шотландии. Основную задачу практически выполнили – выход на чемпионат Европы. Побеждаем сегодня, а дальше можно будет что-то где-то поменять, посмотреть, поэкспериментировать.Чего ожидать сегодня? Хорошей игры. Надо играть в футбол, получать удовольствие от игры.

- Два последних матча с Шотландией и с Казахстаном скепсиса не вносят?

- Мы все говорим об этом – красивый футбол, по 3-4 мяча нужно забивать. Но пока так, минимально выигрываем, уже хорошо, очки берем, задачу выполняем. Пока сборная на таком уровне, надо реально смотреть на все вещи, которые происходят. Сегодня национальная команда такая, надо стремиться, чтобы были лучше, и двигаться вперед. Конечно, все хотят все сразу и много. Так не бывает. Давайте будем смотреть правде в глаза. Наш российский футбол среднего уровня. Где брать футболистов, где брать мастеров – вот в чем проблема. А мы потом говорим: в сборной нет футболистов, - и начинаем натурализацией заниматься, искать футболистов. Надо поднять уровень футбола в стране, уровень премьер-лиги, уровень первого и второго дивизиона, где команды умирают, все меньше и меньше клубов становится. Поэтому здесь тоже причина есть. Смотрите реально на вещи. Значит, на сегодняшний день такие результаты – и с Казахстаном, и с Кипром приходится бороться. Сейчас в футбол все научились играть, особенно обороняться на выезде.

- Вы часто критикуете сборную. По вашему мнению, сейчас в команде что-то поменялось, лучше, хуже стало?

- Тяжело что-либо говорить. У нас, кроме Бельгии в группе команд-то практически нет. Мы говорим о Кипре, Шотландии. К примеру, раньше в Шотландии был мировой футбол, были личности, сейчас их нет никого. Нападающий, 9-й номер, по-моему, не ту секцию выбрал, ему бы в регби играть, а не в футбол. На данный момент делать какие-то выводы я не могу. Еще раз говорю, смотрю на вещи реально. Я рассказал, что происходит, почему мы с таким минимальным счетом выигрываем. С одной стороны, хорошо, победы есть, но все хотят, чтобы выигрывали по 4:0. Но у нас нет таких футболистов, как у сборных Бельгии, Англии и т.д. Когда мы выйдем из группы (то, что мы выйдем, это понятно, проблем не будет), тогда посмотрим, какие команды попадутся на чемпионате Европы, можно будет какие-то выводы делать. А сейчас делать выводы неправильно.

Напомним, сегодня 10 октября в рамках группового этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная России примет сборную Шотландии. Матч состоится на стадионе Лужники в 21:45 по московскому времени. В случае победы над шотландцами и ничейного результата в матче сборных Кипра и Казахстана подопечные Станислава Черчесова гарантируют себе выход в финальную часть Евро-2020.