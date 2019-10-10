Владимир Жириновский: Сокращение рабочей недели неизбежно! В среду надо отдыхать!

10 октября по пути на работу в Госдуму Владимир Жириновский слушал утренний эфир Радио "КП", где обсуждали переход на четырехдневную рабочую неделю. Позиция помощника председателя Счетной палаты РФ, профессора Юрия Воронина (тот возражал) пришлась ему совсем не по душе, и он решил вдогонку поделиться через "КП" своими аргументами в пользу такого перехода.

-Я с ним категорически не согласен. Не нужно представлять Россию как банановую республику, которая неспособна шагнуть в будущее с цивилизованными странами, где уже давно идет сокращение рабочего времени. Дескать, там у них уже роботы и компьютеры, а мы как 100 лет назад все руками делаем, поэтому пока не готовы.

Я еще при советской власти работал по 2 часа в день! И все успевал сделать, потому что уже тогда ради борьбы с безработицей делили 1 ставку на 3-4 человек.

Во всем мире, в том числе и в России, сокращают рабочие профессии или специальности, большую часть функций которых могут выполнять компьютеры. Вы не видели в супермаркетах кассы самообслуживания? Не видели доставку товаров через сейфы самовывоза? Во многих больницах уже сейчас диагноз ставит компьютер, а роботизированные системы ассистируют врачу при операции. В российских банках каждый год сокращают 10% персонала, потому что их функции больше не нужны. Не нужно столько касс, экономистов, юристов! Компьютерные программы буквально выдавливают юристов и бухгалтеров с работы. На производстве люди тоже часто не загружены полностью. Но если в Европе уже сократили рабочую неделю – во Франции, в Германии, в Нидерландах – то у нас обязательно найдется тот, кто отказывается верить в неизбежность прогресса! - возмущается вождь ЛДПР.

Третий выходной он предлагает сделать в среду.

-У нас мало кто по-настоящему работает 8 часов в день. Сотрудник пришел с утра – кофе попил, с коллегами поговорил, отнес бумажку, вот уже и обед. Потом на перекур, затем совещание у начальника на час, еще бумажку отнес, вот уже и конец дня близко, можно пораньше домой уйти. То есть такой полноценной работы из этих 8 часов – 3. А если мы перейдем на 4-дневную рабочую неделю, то люди будут работать более интенсивно, чтобы все успеть, и при этом у них появится честный 3-й выходной. Лучше всего сделать его в среду. В понедельник после выходных человек идет на работу свежим, во вторник тоже с радостью, потому что впереди выходной. И то же самое в четверг и пятницу. Граждане не будут успевать уставать, будут больше времени посвящать семье и меньше болеть. Уменьшатся расходы на здравоохранение.

Сокращение рабочей недели – это неизбежный процесс, - заключает Жириновский.