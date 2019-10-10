2019-10-10T16:51:41+03:00
Общество

Владимир Жириновский: Сокращение рабочей недели неизбежно! В среду надо отдыхать!

Лидер ЛДПР призывает ввести третий выходной посреди недели
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
Владимир ЖириновскийВладимир ЖириновскийФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

10 октября по пути на работу в Госдуму Владимир Жириновский слушал утренний эфир Радио "КП", где обсуждали переход на четырехдневную рабочую неделю. Позиция помощника председателя Счетной палаты РФ, профессора Юрия Воронина (тот возражал) пришлась ему совсем не по душе, и он решил вдогонку поделиться через "КП" своими аргументами в пользу такого перехода.

-Я с ним категорически не согласен. Не нужно представлять Россию как банановую республику, которая неспособна шагнуть в будущее с цивилизованными странами, где уже давно идет сокращение рабочего времени. Дескать, там у них уже роботы и компьютеры, а мы как 100 лет назад все руками делаем, поэтому пока не готовы.

Я еще при советской власти работал по 2 часа в день! И все успевал сделать, потому что уже тогда ради борьбы с безработицей делили 1 ставку на 3-4 человек.

Во всем мире, в том числе и в России, сокращают рабочие профессии или специальности, большую часть функций которых могут выполнять компьютеры. Вы не видели в супермаркетах кассы самообслуживания? Не видели доставку товаров через сейфы самовывоза? Во многих больницах уже сейчас диагноз ставит компьютер, а роботизированные системы ассистируют врачу при операции. В российских банках каждый год сокращают 10% персонала, потому что их функции больше не нужны. Не нужно столько касс, экономистов, юристов! Компьютерные программы буквально выдавливают юристов и бухгалтеров с работы. На производстве люди тоже часто не загружены полностью. Но если в Европе уже сократили рабочую неделю – во Франции, в Германии, в Нидерландах – то у нас обязательно найдется тот, кто отказывается верить в неизбежность прогресса! - возмущается вождь ЛДПР.

Третий выходной он предлагает сделать в среду.

-У нас мало кто по-настоящему работает 8 часов в день. Сотрудник пришел с утра – кофе попил, с коллегами поговорил, отнес бумажку, вот уже и обед. Потом на перекур, затем совещание у начальника на час, еще бумажку отнес, вот уже и конец дня близко, можно пораньше домой уйти. То есть такой полноценной работы из этих 8 часов – 3. А если мы перейдем на 4-дневную рабочую неделю, то люди будут работать более интенсивно, чтобы все успеть, и при этом у них появится честный 3-й выходной. Лучше всего сделать его в среду. В понедельник после выходных человек идет на работу свежим, во вторник тоже с радостью, потому что впереди выходной. И то же самое в четверг и пятницу. Граждане не будут успевать уставать, будут больше времени посвящать семье и меньше болеть. Уменьшатся расходы на здравоохранение.

Сокращение рабочей недели – это неизбежный процесс, - заключает Жириновский.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Иван Стилиди с момента назначения главой Онкоцентра Блохина уволил около 30 сотрудников
Все они, как уверяет директор, были заподозрены в поборах и торговле лекарствами.Что касается предстоящих сокращений и перевода сотрудников на полставки, тот на этот счет в НИИ Блохина заявили, что ничего такого не планируется
Что стоит за скандальным видео «Как китаец женился на двух кыргызстанках»
Кыргызский сегмент соцсетей накануне взорвал видеоролик о том, что китаец якобы одновременно заключил брак с двумя девушками из Кыргызстана. Видео с соответствующим описанием опубликовали на странице RealTime312 в Facebook
Вопрос дня: Ваш рецепт борьбы с осенней хандрой?
В московском Департаменте здравоохранения назвали способы борьбы с осенней хандрой: перед утренней чашкой кофе выпивать стакан воды, делать по утрам зарядку, в виде перекуса употреблять орехи, которые дают энергию
Новости 24
Центробанк: Телефонные мошенники научились обманывать с помощью подмены номеров
Потенциал Тюмени и Киргизии преумножится
В машине напавшего на синагогу в немецком городе Галле нашли четыре килограмма взрывчатки
В Совфеде прокомментировали слова Зеленского относительно решения ситуации в Донбассе
Эксперты предрекли рост пенсий выше запланированного
Зеленский выступил против введения военного положения в Украине
Тайфун в Японии помешал проведению гонок «Формулы-1»
В Кремле назвали дату первого заседания Конституционного комитета Сирии
Обвиняемых в убийстве российского посла в Турции Карлова отпустили из-под стражи
«Не играю в игры»: Зеленский отказался публиковать расшифровку переговоров с Путиным
Эрдоган пригрозил открыть границы в Европу для сирийских беженцев
“Движение в сторону мира без наличных”: Переводы за границу между Mastercard и “Мир” станут быстрее и надежнее
В Шереметьево готовится к посадке самолет с неисправной стойкой шасси
Путин заявил, что Россия заинтересована в честном спорте
Юные инспекторы движения: В России стартовал проект по обучению детей безопасности дорожного движения
Путин назначил новых начальников трех управлений президента
Нобелевская премия по литературе за 2019 год досталась Петеру Хандке
В Госдуме прокомментировали призыв польского депутата по санкциям против России
Расследованием роли Киева в крушении МН17 займется независимая организация
Мусульмане заменили Египту российских туристов
Медведев поручил отменить комиссию за переводы в рамках одного банка
Лавров: Россия будет добиваться начала диалога Турции и Сирии
В новой онлайн-игре платежной системы «Мир» разыгрывают деньги, ценные призы и билеты на матч сборной России
В Родительском комитете прокомментировали инициативу наказывать родителей курящих детей
Аналитик: торговая война США и Китая ударит по ценам на нефть
Дочь Надежды Каратаевой опровергла сообщения о ее смерти