В Москве открыли музей-квартиру семьи Маяковских

С виду шестой дом в Студенецком переулке напоминает обычную хрущевку, хотя и шестиэтажную. Под окнами торчат кондиционеры. Во дворике теснятся иномарки. На балконах висит бельишко.

Но стоит зайти в подъезд и сразу понимаешь, что дом был построен гораздо раньше хрущевского правления. Одни деревянные перила чего стоят и высоченные потолки.

По лестнице навстречу спускаются жильцы. В современной одежде. Со смартфонами в руках.

Вход в музей-квартиру.Фото: Михаил ФРОЛОВ

А вы подходите к 20-й квартире, толкаете дверь и оказываетесь в 1928 году. И не просто в комнатах, обставленных исторической мебелью того времени. А в комнатах, в которых бывал Владимир Маяковский.

Поэт был искренне счастлив, что у его мамы Александры Алексеевны и сестер Людмилы и Ольги появилось, наконец, собственное жилье. До этого момента они после переезда из Грузии сменили 14 адресов. Зимой оставались в Москве, а летом снимали что-нибудь за городом - подешевле.

И тут своя кооперативная трешка! За которую Володя внес первый взнос. И даже выхлопотал телефонную связь, чтобы побольше общаться со своими родными.

После скитаний это было круто.

В конце 20-х годов в доме еще не было централизованного отопления и приходилось топить печь. Но это никого не расстраивало. Именно после новоселья мамы и сестер Маяковский написал знаменитый «Рассказ литейщика Ивана Козырева о вселении в новую квартиру». В которой «Во - ширина!» и «Высота - во!» (три метра, - прим. авт).

А помните, как он расписал купание в ванне?

«Придешь усталый, вешаться хочется. Ни щи не радуют, ни чая клокотанье. А чайкой поплещешься - и мертвый расхохочется и от этого плещущего щекотания».

Несмотря на эти бодрые строки, поэт переживал тяжелые времена. И в творческом плане, и на личном фронте. Его пьесу «Баня» забраковали, выставку «20 лет работы» просто не заметили. До рокового выстрела оставалось два года.

Полицейская карточка Маяковского.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Ну а пока каждое появление Володи в Студенецком переулке расценивалось как праздник.

- Потому что случалось это не так часто, - рассказала «КП» научный сотрудник Государственного музея Маяковского Марина Кошелева. - Сестра Людмила закончила Строгановское училище и работала художником по тканям. Ольга трудилась на почтамте на Мясницкой. И не любила свою работу. Тогда Владимир устроил ее техническим секретарем в журнал «ЛЕФ», который сам же и выпускал. Она научилась печатать десятью пальцами, изучила бухгалтерию. И скоро стала ценным кадром.

Сам поэт жил в это время в Гендриковом переулке в четырехкомнатной квартире. С Лилей Брик и ее, пардон, супругом Осипом. Сейчас бы статус этих отношений молодежь бы расценила как «все сложно».

В квартире, ставшей музеем, проживали мама поэта и две его родные сестры.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также у поэта оставался рабочий кабинет на Лубянском проезде. Сейчас там находится музей, который уже лет шесть как закрыт.

- Первой в этой квартире (в Студенецком переулке) умерла Ольга, - продолжает Кошелева. - Это случилось в 1949 году. У нее было больное сердце. Еще через шесть лет умирает мама поэта Александра Алексеевна. И Людмила остается одна. Она полностью посвятила себя пропаганде творчества родного брата. Подготовила полное собрание сочинений. Перезахоронила прах. Начала выкупать обратно семейные вещи. Дело в том, что когда Маяковские переезжали в Москву, в Грузии много пришлось продать. Шкаф из тисса, плетеные стулья, каштановый стол. Многое изготавливалось по чертежам Владимира Константиновича. И теперь через знакомых все это возвращалось обратно. Все имущество и квартиру Людмила завещала нашему музею. Она умерла 12 сентября 1972 года.

Записка сестре, написанная Маяковским.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кстати, в одной из комнат на стене висит отрывной календарь. И именно эта дата последняя.

Вещи практически все подлинные. Кроме рукописей поэта (вместо них копии). Телефон у двери с номером 2-35-79. Тот самый, в который нужно было кричать: «Барышня! А соедините-ка меня с... Маяковским».

Новый музей открылся по адресу Студенецкий переулок, 6.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мебель, фотографии. Бюст поэта (автор скульптуры - Александр Кибальников, именно его Маяковский возвышается на Триумфальной площади).

Полицейская карточка на 14-летнего Вову. Макет дома, в котором он родился (Багдади). На первом этаже, кстати, был маленький винный заводик. Ну а что вы хотите, Грузия.

Возможно, семья Маяковских и не переехала бы в Москву. Или переехала бы гораздо позже. Но в 1906 году внезапно умирает 49-летний отец поэта Владимир Константинович. От заражения крови. И мама решила оставить огромный дом, уехать в Москву и выучить детей.

Кроме временно закрытого музея на Лубянке и этой трешки в Студенецком переулке, есть еще одна квартира, в которой жила семья Маяковских и в которую теперь ходят на экскурсии. Она расположена на Красной Пресне. Здесь жили все вместе. Мама, сестры и сам поэт. Они это жилье снимали и при этом одну комнатку сдавали студентам.

Адрес: Студенецкий переулок, 6, квартира 20.

Режим работы: вторник, среда, пятница и суббота - с 12.00 до 20.00, в четверг - с 13.00 до 21.00. Понедельник и воскресенье - выходные.

Стоимость билета: 300 рублей.