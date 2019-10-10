2019-10-10T21:01:01+03:00
Политика

Зеленский побил рекорд Лукашенко по продолжительности пресс-конференции

Президент Украины устроил пресс-марафон для журналистов в фуд-корте в Киеве
Арина СУВОРОВА
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Владимир Зеленский устроил настоящий пресс-марафон.Владимир Зеленский устроил настоящий пресс-марафон.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Кажется, Владимир Зеленский войдет в историю, поставив мировой рекорд по продолжительности общения с журналистами. Во время встречи с репортерами представитель Национальной книги рекордов вручил украинскому лидеру соответствующий диплом: его пресс-конференция стала самой длительной в новейшей истории.

Хотя до этого ветвь первенства принадлежала президенту Белоруссии Александру Лукашенко. В этом году 1 марта он отвечал на вопросы прессы в течение 7 часов 23 минут. В 2015 году — 7 часов 10 минут.

На втором месте — президент России Владимир Путин. Самая продолжительная пресс-конференция российского лидера длилась 4 часа 40 минут. В 2008 году за это время он ответил на 106 вопросов.

Еще одним сторонником основательных бесед с журналистами был президент Венесуэлы Уго Чавес. Его личный рекорд — 4 часа 16 минут. За это время он, правда, ответил всего на 6 вопросов.

Кстати, самая длинная в мире речь принадлежит кубинскому лидеру Фиделю Кастро. Во время съезда компартии Острова свободы на трибуне он провел 7 часов 10 минут. Чуть меньше — Уго Чавес. В 2009 году его выступление в парламенте продолжалось около 7 часов.

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Пресс-марафон - так назвал Офис президента Украины многочасовое общение Владимира Зеленского с журналистами. В минувший четверг он встречался с представителями СМИ в огромном комплексе, где расположены десятки ресторанов и кафе. Словно Звезда Голливуда, он восседал на троне, а журналисты сменяли друг друга. На момент подписания номера общение уже шло около шести часов. Вот лишь некоторые темы, затронутые во время «марафона» (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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