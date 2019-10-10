2019-10-10T21:01:01+03:00
Политика

Чубайс-старший сбежал из студии Радио «КП» во время спора о возвращении Донбасса в состав Украины

Философ назвал своего оппонента — экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова — убийцей и хлопнул дверью
Кира ПОРУБОВА
Поделиться:
Чубайс-старший сбежал из студии Радио «КП» во время спора о возвращении Донбасса в состав УкраиныЧубайс-старший сбежал из студии Радио «КП» во время спора о возвращении Донбасса в состав Украины
Изменить размер текста:

Никогда еще программа «Радиорубка» на радио «Комсомольская правда» не была такой лаконичной. Пока украинская армия топталась на месте и оттягивала момент развода войск на Донбассе, в студии «КП» спорили о том, стоит ли ДНР и ЛНР возвращаться в состав Незалежной. Оппоненты подобрались боевые — экс-министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков и старший брат гендира «Роснано» - философ Игорь Чубайс.

Игорь Ч. ратовал за возвращение ДНР под крыло Украины, Игорь С., соответственно, настаивал на том, что Донбасс — самостоятельное государство. И вдруг Игорь Ч. резво заявил:

- Донбасс де юре является частью Украины. А с убийцей Стрелковым я не буду сидеть за одним столом…. Слава Украине!

После этого Чубайс сломя голову понесся в темную дождливую Москву. А вахту спорщика за Игоря Борисовича пришлось держать политику Леониду Гозману. Пусть и по телефону:

- Я думаю, неизбежно то, что Донбасс вернется в состав Украины. Это неизбежно вне зависимости от того, чего хочу я, чего хочет Игорь Гиркин (настоящая фамилия Стрелкова - прим. ред.). Это совершенно точно. Вопрос лишь в том, как вернется Донбасс. Удастся ли украинскому руководству сделать так, чтобы это была не раковая опухоль, а чтобы переход произошел нормально. И для этого понадобится высокий уровень компетенции и тактичности от украинского руководства. Я надеюсь, что они с этим справятся. И еще одна важная вещь. Необходимым условием мирного урегулирования конфликта должен стать суд над военными преступниками. Например, над тем же Гиркиным-Стрелковым. И суд этот должен пройти не в Гааге и даже не в Киеве. Он должен состояться в России.

Гиркин-Стрелков был менее экспрессивен, чем его оппоненты, но гораздо более убедителен:

- Донбасс пытаются запихнуть обратно в Украину. Но это возвращение рано или поздно обернется геноцидом. А также сотнями тысяч беженцев, которые побегут из ДНР на территорию России. Больше им бежать некуда. А тех, кто останется, будут ждать репрессии. Поэтому никаких формул Штайнмайера быть не должно.

Что показательно, со Стрелковым согласилось большинство слушателей. 82 процента аудитории проголосовало за то, что Донецк и Луганск должны оставаться самостоятельными республиками.

Жаркие споры о Донбассе: Игорь Чубайс покинул студию Радио "КП" через три минуты эфира.Философ, старший брат гендира «Роснано» отказался от дебатов с Игорем Стрелковым, крикнул "Слава Украине" и бодро выбежал из студии, растворившись в дождливых московских сумерках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Формула Штайнмайера" согласована: «cливает» ли Россия Донбасс?

1 октября в Минске случился такой прорыв в деле замирения в Донбассе, какого не было уже четыре года. Трехсторонняя контактная группа (Украина, ДНР и ЛНР) подписали соглашение по «формуле Штайнмайера» (бывшего главы МИД Германии). И это должно сдвинуть Минские соглашения с мертвой точки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Москва встала в семибалльных пробках
Трамп пообещал «сильно ударить» по Турции из-за операции в Сирии
Турецкие военные уничтожили 174 «террориста» в Сирии
Звезда "Ливерпуля" Робертсон выведет Шотландию на матч против России
Дзюба, Головин и Фернандес появятся в стартовом составе России на матч с Шотландией
«Останемся с Россией один на один»: Зеленский допустил выход Украины из минского договора
Минтранс определит время выдачи багажа в аэропортах
В США арестовали украинских помощников адвоката Трампа
В Госдуме отказались делать понедельник после Пасхи выходным днем
Путину подарили бриллиантовую перчатку от российских боксеров
Зеленский не планирует предоставлять Донбассу автономию
В Грузии зарегистрировали патриотическое движение «Бессмертный полк»
Макрон осудил турецкую военную операцию в Сирии
Три россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме
Зеленский объяснил, почему не может закрыть сайт «Миротворец»
Отстающим регионам России выделят 100 миллиардов рублей
Путин поздравил легкоатлетку Ласицкене с тремя золотыми медалями на мирового первенства
В офисе Зеленского назвали причину отсутствия российских СМИ на пресс-марафоне
В России почти в 40 раз выросло число заблокированных номеров мошенников
“Движение в сторону мира без наличных”: Mastercard и НСПК подписали соглашение
Кремль: Украина сорвала разведение сил в ДНР под надуманным предлогом
Центробанк: Телефонные мошенники научились обманывать с помощью подмены банковских номеров
Потенциал Тюмени и Киргизии преумножится
В машине напавшего на синагогу в немецком городе Галле нашли четыре килограмма взрывчатки
В Совфеде прокомментировали слова Зеленского относительно решения ситуации в Донбассе
Эксперты предрекли рост пенсий выше запланированного