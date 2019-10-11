Были ли американцы на Луне? Проверить это в самое ближайшее время могли бы индусы

Индийское космической агентство (Indian Space Research Organisation — ISRO) обнародовало снимки, которые 5 сентября 2019 года передала межпланетная станция Чандраян-2 (Лунный корабль-2). В тот день индусы готовились прилунить аппарат Vikram (Доблесть), с луноходом «Pragyan» («Мудрость») на борту. Фотографировали окрестности предполагаемого места посадки вблизи южного полюса нашего естественного спутника.

На индийский снимках высокого разрешения - участки вблизи южного полюса Луны.

Посадка, начавшаяся спустя 2 дня, не задалась. Vikram в итоге бесследно исчез, но снимки получились. Таких еще не у кого не было — в смысле разрешения. Невиданную прежде четкость обеспечила «продвинутая» камера - Orbiter High Resolution Camera. Снимки были сделаны с высоты в 100 километров. Тем не менее, на них оказались хорошо видимыми небольшие объекты - булыжники размером в один метр и даже меньше, кромки маленьких кратеров.

Булыжники на индийских снимках меньше взлетного стола, оставленного на Луне американскими астронавтами.

Поисками «Доблести» - целого аппарата или останков разбившегося - занялись американцы. Они фотографировали район его предполагаемого прилунения с борта своего орбитального зонда Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), демонстрировали полученные снимки. Обнаружить на них какие-нибудь следы «доблестного» Vikram пока не удалось. Аппарат словно бы исчез с поверхности Луны. Как украли.

ISRO могло бы оказать NASA ответную услугу. И сделать так, чтобы Чандраян-2 пролетел над местом высадки какой-нибудь американской пилотируемой экспедиции. Желательно самой первой — Аполлон-11. Пусть бы индусы сфотографировал историческую местность, сделав столь же четкие снимки, как и давеча - в районе лунного южного полюса.

Наверняка на снимках будет хорошо различима оставшаяся на Луне посадочная ступень лунного модуля, с которой Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в июле 1969 года стартовали к Земле.

Места, где осталось привезенное с Земли оборудование.

Американцы и сами много раз фотографировали - с борта все того же LRO. В архиве NASA имеются снимки мест посадок всех экспедиций, включая Аполлон-11. Но почему-то их четкость, как говорится, оставляет желать лучшего. Например, брошенные астронавтами на Луне научные приборы - комплект для сейсмического зондирования (Passive Seismic Experiment Package - PSEP) и лазерный уголковый отражатель (Laser Ranging RetroReflector — LRRR) - на американских снимках выглядят смутными пятнами. Может быть, дело в камере? Ей больше 10 лет. Старая. А на индийских фото, если бы их сделала новая чудо-камера— та самая Orbiter High Resolution Camera, все оставленное на Луне было бы видно куда как лучше. Может быть, отчетливее «проявились» бы и сейчас заметные дорожки следов, которые Армстронг и Олдрин натоптали за 2 часа 31 минуту 40 секунд пребывания на лунной поверхности в Море Спокойствия (Mare Tranquillitatis).

Место посадки Аполлона-11: фото с борта LRO. Для скептиков этот снимок не фото-факт.

На неопровержимые фото-факты взглянули бы злобные скептики, которые не верят, что американцы были на Луне. И наконец-то унялись бы. Или все равно не уймутся?

Другой вопрос: сподобятся ли в ISRO сделать высококачественные снимки «американской» местности с разрешением менее 1 метра, на которых и в самом деле будет видно всё?