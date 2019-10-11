2019-10-11T16:06:15+03:00
Наука

Были ли американцы на Луне? Проверить это в самое ближайшее время могли бы индусы

Индийская межпланетная станция Чандраян-2 сделала невероятно четкие снимки поверхности нашего естественного спутника
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Индийские снимки Луны позволяют рассмотреть мельчайшие детали.Индийские снимки Луны позволяют рассмотреть мельчайшие детали.
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Индийское космической агентство (Indian Space Research Organisation — ISRO) обнародовало снимки, которые 5 сентября 2019 года передала межпланетная станция Чандраян-2 (Лунный корабль-2). В тот день индусы готовились прилунить аппарат Vikram (Доблесть), с луноходом «Pragyan» («Мудрость») на борту. Фотографировали окрестности предполагаемого места посадки вблизи южного полюса нашего естественного спутника.

На индийский снимках высокого разрешения - участки вблизи южного полюса Луны.

На индийский снимках высокого разрешения - участки вблизи южного полюса Луны.

Посадка, начавшаяся спустя 2 дня, не задалась. Vikram в итоге бесследно исчез, но снимки получились. Таких еще не у кого не было — в смысле разрешения. Невиданную прежде четкость обеспечила «продвинутая» камера - Orbiter High Resolution Camera. Снимки были сделаны с высоты в 100 километров. Тем не менее, на них оказались хорошо видимыми небольшие объекты - булыжники размером в один метр и даже меньше, кромки маленьких кратеров.

Булыжники на индийских снимках меньше взлетного стола, оставленного на Луне американскими астронавтами.

Булыжники на индийских снимках меньше взлетного стола, оставленного на Луне американскими астронавтами.

Поисками «Доблести» - целого аппарата или останков разбившегося - занялись американцы. Они фотографировали район его предполагаемого прилунения с борта своего орбитального зонда Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO), демонстрировали полученные снимки. Обнаружить на них какие-нибудь следы «доблестного» Vikram пока не удалось. Аппарат словно бы исчез с поверхности Луны. Как украли.

ISRO могло бы оказать NASA ответную услугу. И сделать так, чтобы Чандраян-2 пролетел над местом высадки какой-нибудь американской пилотируемой экспедиции. Желательно самой первой — Аполлон-11. Пусть бы индусы сфотографировал историческую местность, сделав столь же четкие снимки, как и давеча - в районе лунного южного полюса.

Наверняка на снимках будет хорошо различима оставшаяся на Луне посадочная ступень лунного модуля, с которой Нил Армстронг и Эдвин Олдрин в июле 1969 года стартовали к Земле.

Места, где осталось привезенное с Земли оборудование.

Места, где осталось привезенное с Земли оборудование.

Американцы и сами много раз фотографировали - с борта все того же LRO. В архиве NASA имеются снимки мест посадок всех экспедиций, включая Аполлон-11. Но почему-то их четкость, как говорится, оставляет желать лучшего. Например, брошенные астронавтами на Луне научные приборы - комплект для сейсмического зондирования (Passive Seismic Experiment Package - PSEP) и лазерный уголковый отражатель (Laser Ranging RetroReflector — LRRR) - на американских снимках выглядят смутными пятнами. Может быть, дело в камере? Ей больше 10 лет. Старая. А на индийских фото, если бы их сделала новая чудо-камера— та самая Orbiter High Resolution Camera, все оставленное на Луне было бы видно куда как лучше. Может быть, отчетливее «проявились» бы и сейчас заметные дорожки следов, которые Армстронг и Олдрин натоптали за 2 часа 31 минуту 40 секунд пребывания на лунной поверхности в Море Спокойствия (Mare Tranquillitatis).

Место посадки Аполлона-11: фото с борта LRO. Для скептиков этот снимок не фото-факт.

Место посадки Аполлона-11: фото с борта LRO. Для скептиков этот снимок не фото-факт.

На неопровержимые фото-факты взглянули бы злобные скептики, которые не верят, что американцы были на Луне. И наконец-то унялись бы. Или все равно не уймутся?

Другой вопрос: сподобятся ли в ISRO сделать высококачественные снимки «американской» местности с разрешением менее 1 метра, на которых и в самом деле будет видно всё?

ИСТОЧНИК KP.RU

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