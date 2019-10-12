Общество уничтожает убийц не из-за жестокости, а из-за нормальности

Жестокое убийство 9-летней Лизы Киселевой в Саратове всколыхнуло всю страну. Отпущенный по УДО преступник расправился с маленькой девочкой, которую два дня искали сотни добровольцев по всему городу.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737183" frameborder="0"></iframe> Искавшие Лизу Киселеву саратовцы требуют наказать ее убийцу.9-летнюю девочку нашли убитой

Когда случается очередное жуткое убийство, общество задает само себе и власти очень серьезный вопрос. Вопрос, который касается жизни и смерти.

Почему в России отменена смертная казнь? Чем мы все заслужили это добровольное бессилие? Почему страна, в которой происходит 8000 убийств в год, отказывается от естественного возмездия, принятого среди людей с момента их собственно появления?

Россия фактически ввела мораторий на смертную казнь в 1996 году, когда вступила в Совет Европы..

Я понимаю причины, почему это произошло в то время. Мы в середине 90-х, продолжали свой скорбный путь в цивилизованный мир, являлись членами уважаемого сообщества G8, участвовали в мировом разделении труда и все такое. И хотя никаких иллюзий по поводу нашего нового места в Европе не было ни у кого, никто не удивился очередному безумию Ельцина и его администрации.

Борис Николаевич, я полагаю, в то время вообще подписывал все, что ему приносили референты в редкие моменты его трезвого состояния.

Отчего бы не подписать и мораторий на смертную казнь?

В 1996 году только в Москве за год было убито более 3000 человек. Самое время было, для того, чтобы отменить смертную казнь?!

Логика ельцинского окружения и тогда была малопонятна, и я совершенно не понимаю, почему этот абсурдный мораторий действует уже 20 лет.

Его можно было отменить уже в 1999 году после взрывов домов на Каширском шоссе, его необходимо было отменить после Дубровки, Беслана. Сама логика диктовала необходимость вернуть смертную казнь после начала второй Чеченской кампании. Ведь если ты ведешь войну с нелюдями, возмездие должно настигнуть их в любом случае? Без срока давности?

Год за годом, с каждым диким случаем очередного страшного убийства ребенка, этот немой, но от этого оглушительный вопрос народ задает Кремлю. Как это может быть? Как это, еще один ребенок, Божий ангел замучен очередным упырем, и он после этого останется жить? Или мы должны надеяться, что с ним расправятся добрые русские люди уже в тюрьме? А мы всегда надеемся только на это. Нам ничего другого не остается.

Я просто отказываюсь понимать логику, при которой в тюрьмах сидит около 100 тысяч человек, осуждённых за убийство, и в законодательстве страны отсутствует смертный приговор.

Я этого не понимаю и отказываюсь понимать.

Разговоры про судебные ошибки и коррумпированность правоохранительной системы – меня не убеждают. Перед судебной ошибкой стоял еще библейский царь Соломон. Ничего. Обходился.

Общество уничтожает убийц и выродков не из-за своей ненормальной жестокости. А из-за нормальности как раз. Потому что, это естественная реакция организма – отторгать мертвый член, которые убьет все тело, если его не отсечь. Государство, как аппарат насилия, созданный людьми, призвано защищать племя, город, страну, народ именно от этого ада и хаоса, который стремится разрушить наш мир.

Мы согласны терпеть, мы согласны не разжигать, нам все равно как и за что голосует Государственная Дума. Но если более 80% граждан страны 20 лет требуют смертной казни для убийц детей, то, наверное, имеет смысл к ним прислушаться?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737334" frameborder="0"></iframe> «Смерть за смерть ребёнка».Убийство 9-летней девочки шокировало людей. Они жаждут мести…

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Две стороны одной медали

Дмитрий СМИРНОВ

Даже в сегодняшнем мире вряд ли есть что-то ужасней смерти ребенка. То, что произошло в Саратове, любого заставляет сжать кулаки и требовать возмездия.

Но и в этом кошмаре есть что-то большее, чем нормальная человеческая реакция. Например, многолетняя, принципиальная и неизменная позиция Владимира Путина по вопросу смертной казни: в России больше никого не казнят и казнить не будут. Не потому, что этого требуют европы, советы по правам и кто-то еще. А потому что это тяжелый шаг, но он в конечном итоге делает наше общество лучше. (подробности)