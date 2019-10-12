2019-10-12T08:41:02+03:00
Спорт

Кипр - Россия. Прогноз и ставки на матч отбора Евро-2020 13 октября

Прогноз, коэффициенты и ставки на матч Кипр - Россия. Игра отбора Евро-2020 состоится 13 октября в 19:00 мск
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия сыграет против Кипра.Россия сыграет против Кипра.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 13 октября, футболисты сборной России сыграют свой предпоследний гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Наша команда встретится с Кипром на их поле. И эта встреча должна решить судьбу путевки на Евро-2020. Для того, чтобы попасть на турнир, россиянам достаточно набрать всего одно очко в поединке против киприотов.

В июне наши сыграли с Кипром на стадионе в Нижнем Новгороде. И поединок выдался неожиданно напряженным, завершившись с минимальной победой нашей команды со счетом 1:0.

Киприоты несколько дней назад одержали волевую победу в гостях над командой Казахстана со счетом 2:1. И отложили выход наших на Евро-2020, лишив шанса на большой праздник в "Лужниках" после игры против Шотландии.

Матч с Кипром должен сложиться без особых проблем для команды Станислава Черчесова. И "на классе" россияне должны одержать победу над киприотами в гостях.

Скорее всего, исходом поединка станет выигрыш сборной России с разницей в 2 гола.

Прогноз на матч Кипр - Россия 13 октября 2019: победа сборной России с разницей в два гола.

ИСТОЧНИК KP.RU

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