Кипр - Россия. Прогноз и ставки на матч отбора Евро-2020 13 октября

В воскресенье, 13 октября, футболисты сборной России сыграют свой предпоследний гостевой матч отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Наша команда встретится с Кипром на их поле. И эта встреча должна решить судьбу путевки на Евро-2020. Для того, чтобы попасть на турнир, россиянам достаточно набрать всего одно очко в поединке против киприотов.

В июне наши сыграли с Кипром на стадионе в Нижнем Новгороде. И поединок выдался неожиданно напряженным, завершившись с минимальной победой нашей команды со счетом 1:0.

Киприоты несколько дней назад одержали волевую победу в гостях над командой Казахстана со счетом 2:1. И отложили выход наших на Евро-2020, лишив шанса на большой праздник в "Лужниках" после игры против Шотландии.

Матч с Кипром должен сложиться без особых проблем для команды Станислава Черчесова. И "на классе" россияне должны одержать победу над киприотами в гостях.

Скорее всего, исходом поединка станет выигрыш сборной России с разницей в 2 гола.

Прогноз на матч Кипр - Россия 13 октября 2019: победа сборной России с разницей в два гола.