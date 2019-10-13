Россия переиграла США в Турции

Из правительственного терминала с парламентской делегацией я отправлялся впервые. И потерялся. Бегал по пустому двору, стучал в закрытые двери. Как вдруг увидел… Поклонскую. Тихонько пошел за ней. Вот и выход, вернее, вход. Так Наталья Владимировна меня, сама не зная, спасла. Вылетели в Турцию. (О том, какие приключения там были у нашей самой красивой женщины-депутата, «КП» уже писала — прим. ред.)

Приземляемся в Стамбуле. Как и положено, перед аэропортом вывешен флаг страны-гостя. Российский то есть. В количестве одной штуки. А рядом на тринадцати таких же флагштоках — красное море турецких вымпелов. С намёком: вроде бы у нас с Южным соседом мир, дружба, шиш-кебаб (ягнятина местная). Но как-то… неравноправно.

Приезжаем на мероприятие — Третью конференцию спикеров парламентов по противодействию терроризму и укреплению регионального взаимодействия. Тема серьёзная, российскую делегацию возглавляет председатель ГД РФ Вячеслав Володин.

Спикер ГД РФ Вячеслав Володин обсудил вопросы региональной безопасности с турецкими коллегамиФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— Недопустимо, когда террористические организации, запрещенные в одних государствах, в других действуют свободно. Террористы этим пользуются, чтобы избежать ответственности, — отмечает он. И предлагает создать единое международное правое поле по борьбе с террором.

Берёт слово представитель Афганистана. На урду. Синхроперевода с этого редкого языка нет даже на английский, о чем говорит — неведомо.

Затем — чуть ли не главное в таких делах. Кофе-брейк. Тут можно побеседовать, прощупать мнение страны, которая всего четыре года назад сбила наш самолет Су-24 в небе Латакии.

— Почему на конференцию не пригласили Сирию? Там с терроризмом проблем куда больше, — с хитринкой интересуется у наших за чашкой кофе депутат от Республиканской партии Турции — Фикрет Шахин.

На 1 российских флаг в аэропорту прибытия было 13 турецкихФото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

— А мы подобную конференцию будем в Крыму проводить. С участием сирийцев. Приезжайте, — отвечает Поклонская.

Тот несколько смущается. Но обещает подумать.

В большом зале даёт торжественный обед спикер турецкого парламента Мустафа Шентоп. Главным гостем — его российский коллега.

Что не удивительно. Неделей ранее из соседнего Сирийского Курдистана вывели войска американцы. А турки, значит, — ввели. По такому случаю Иран, тоже было заявленный на Стамбульской конференции, в последний момент не приехал. Негоже, мол, «оккупировать» Сирию, где у Тегерана свой интерес.

Вот и остались вокруг северо-сирийского узла лишь два главных игрока: Москва и Анкара. Формально мы ввод турецких войск не поддерживаем. Но и не осуждаем. Вряд ли они под боком у нашего союзника Дамаска будут хуже американцев.

А договариваться с потомками османов мы за последние три года худо-бедно научились. Как о борьбе с террором, так и об экономике: к началу 2020 года будет запущен российско-турецкий газопровод «Южный поток». То есть попытка США ослабить обе страны (изолировав Россию от поставщиков, а Турцию — от продавцов энергоносителей) провалилась.

Да и за окнами отеля, где проходит конференция, висят огромные баннеры с архивными фотографиями. На английском языке, специально, чтобы все поняли: «Мы отстояли демократию». Это они о провальной попытке переворота летом 2016 года, когда восставшие военные чуть не убили самого президента Реджепа Тейипа Эрдогана. По слухам, за мятежом стоял проповедник-эмигрант Фетхуллах Гюлен, живущий в Штатах. Но (опять же — по слухам) в последний момент о готовящемся перевороте Эрдогана по неофициальным каналам предупредила Россия.

Поэтому сегодня и принимали нашу делегацию в Стамбуле с таким почётом.

— Только на основе диалога может возникнуть доверие. А только на основе доверия можно развивать наши взаимоотношения, — подвёл итог Володин.

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