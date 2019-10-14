Второе открытие московского метро

Это был праздник! О метро столько говорили, писали. А случилось это только в 1934-м. Строили едва ли не всенародно - из разных весей люди собрались, лучших брали, надежных, проверенных. И вот он - день 14 октября 1934 года! Поезд со своими строителями на борту прошел по тоннелю от станции «Комсомольская» через «Красносельскую» прямиком под землей в «Сокольники»! Есть в столице метро!

А ровно через семь лет, почти день в день - 17 октября 1941 года, когда Москва пустела прямо на глазах, линия метро после необъяснимой остановки снова открылась. Весть о том прокатилась по всей столице - и сразу спокойнее стало: значит, Москву врагу сдавать не собираемся!

За несколько дней до этого Госкомитет обороны объявил эвакуацию московских предприятий в связи с приближением вражеских войск. Народ кинулся в бегство.

Первым делом - к метро: а как иначе до вокзалов добраться, наземный же транспорт исчез... Но 16 октября 1941-го двери станций оказались закрыты. Тут и началась настоящая паника…

Кто же отдал тот скорый в решении приказ о закрытии метро? Ответ нашелся в самой непосредственной близости от меня - в доме моего школьного товарища Генки Теплова. Был я у него дома в районе Мытной и сразу обратил внимание на замечательную модель голубого вагончика метро. Конечно, порасспросил. Генка рассказал, что в годы войны отец его, Степан Евдокимович, руководил отделом подземки. «Так он же, наверное, знает, кто приказал закрыть метро?!» Знает.

15 октября начальника метрополитена Новикова и его, Теплова, вызвал нарком путей сообщения, которому метро подчинялось, Лазарь Каганович. Весь метрополитен носил его имя! Он тогда произнес слова, в которые Новиков и Теплов не могли поверить: «Метрополитен закрыть! Подготовить план его уничтожения!» И тогда понеслось… Спешно принялись демонтировать эскалаторы, рубить высоковольтные кабели подземки - покрытые свинцовой оболочкой, пилам они не поддавались, снимать трансформаторы, многие из которых утопили в Москве-реке. Работали, веря, что это необходимо: врагу действующее метро нельзя оставлять. А рано утром следующего дня Каганович позвонил Новикову (Теплов всю ночь с ним на работе был) и приказал... срочно восстановить разрушенное и открыть движение! Это было, как выяснилось позже, распоряжение Сталина. Как и первое. Почему за сутки вождь поменял свое решение, что дало ему повод ощутить, что Москва устоит, - до сих пор тайна.

17 октября 1941 года в 18 часов 45 минут поезда пошли! На том же участке, что и в день рождения метро, - от «Сокольников», но теперь до конца всей линии - до «Парка культуры»! Мимо станции «Кировская» с замедленным ходом, поскольку в подземельях станции был пункт связи Ставки. Во время воздушных налетов вождь спускался туда работать...

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