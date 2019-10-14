2019-10-14T18:21:07+03:00
Наука

За 40 с лишним лет наблюдений ученые убедились: медленнее ходим — быстрее стареем

Передвигающиеся «летящей походкой» и живут дольше
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась... от старости.Летящей походкой ты вышла из мая и скрылась... от старости.
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Специалисты по биомедицине из Университета Дьюка (Duke University), начиная с 70-х годов прошлого века следили за здоровьем примерно тысячи пациентов. Брали у них всевозможные анализы, делали МРТ, тестировали разными способами — словом, всесторонне и регулярно обследовали. И выявили весьма странную связь походки и биологического возраста. Объективное показатели свидетельствовали: те «подопытные», у которых примерно к 40 годам заметно снижалась скорость передвижения — пешком, естественно, старели быстрее, чем их более стремительные «коллеги». Об этом сообщил портал ScienseAlert со ссылкой на JAMA Network Open.

У «медлительных» в среднем был меньше мозг, менее плотной его кора и весьма узкие — нездоровые — сосуды. Иными словами, в биологическом смысле мозг тихоходных был гораздо старше своего календарного возраста.

- Люди, которые в 70 лет или 80 продолжают медленно ходить, и умирают чаще, - уверяет один из исследователей Лайн Расмуссен (Line J.H. Rasmussen). Причины взаимосвязи скоростей передвижения и старения пока не определены. Возможно дело в кровообращении, которое у «быстроходных» лучше в силу невольных, но регулярных пеших тренировок — что называется, с повышенной нагрузкой.

Одна нога тут - другая там: ученые верят, что быстрым шагом можно уйти от старости.

Одна нога тут - другая там: ученые верят, что быстрым шагом можно уйти от старости.

Ученые наверняка разберутся в ближайшем будущем. Но плодами их исследований можно воспользоваться уже сегодня. Стоит, пожалуй, ходить быстрее. Для профилактики. Вдруг окажется верным и прямо противоположное утверждение: быстрее ходим — медленнее стареем. В любом случае хуже не будет. А будет лучше, если еще и шаги станут шире.

КСТАТИ

Ученые увязали особенности походки с импотенцией

Чем короче шажки, тем выше риск импотенции. К такому выводу пришли японские ученые из Университета Хиросаки (Department of Urology, Hirosaki University Graduate School of Medicine). Под руководством Тепеии Окамото (Teppei Okamoto) они присмотрелись к походке 324 мужчин. Измерили углы подъема стоп и длину шагов, соотнося результаты с ростом, определили привычную для каждого испытуемого скорость передвижения. И оценили их «мужскую доблесть» согласно принятому в 1997 году опроснику под названием «Международный индекс эректильной функции (МИЭФ-5)...

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ИСТОЧНИК KP.RU

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