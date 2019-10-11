Надежда Каратаева пережила Анатолия Папанова на 32 года

Накануне Надежда Каратаева попала в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией. Ее дочь Елена Папанова говорила, что состояние тяжелое, но надежда есть. Увы, спасти Надежду Юрьевну врачи не смогли.

Она сыграла немало ролей на сцене Московском театре сатиры, в котором прослужила 64 года. В последние годы ее визитной карточкой была роль фрекен Бок из легендарного спектакля «Малыш и Карлсон». Гримерка Надежды Юрьевны заставлена куклами маленького человечка с пропеллером, которые дарили ей дети, сопровождая неизменной просьбой – не обижать Карлсона и кормить его плюшками.

Но главная ее роль была другой – она была верной женой и надежным тылом народного артиста СССР Анатолия Папанова.

Поженились они сразу после Победы – 20 мая 1945 года. А познакомились в 1943-м, когда оба были студентами ГИТИСа.

Анатолий Дмитриевич вернулся из госпиталя после тяжелого ранения (на фронте Папанов был зенитчиком): в полинявшей гимнастерке, невзрачный, прихрамывающий, с палочкой. Осколок снаряда попал в стопу, ему ампутировали два пальца. Из-за этой хромоты в театральный институт его брать не хотели. А Надежда Каратева, наоборот, с блеском поступила весной 1941-го. Но началась война и она пошла на курсы сандружинниц, а затем попросилась на фронт. Работала в военном госпитале, перевозила раненых в санитарном поезде. На их курсе она оказалась единственной девушкой, которая была на фронте. И так же, как Папанов, приходила на занятия в гимнастерке и кирзовых сапогах, потому что надеть больше было нечего. И он, застенчивый молодой человек, разглядел в ней родственную душу и проникся. «Ты тоже была на фронте? Как хорошо. Будет с кем поговорить. А то девчонки на нашем курсе - все такие расфуфыренные, я стесняюсь к ним подойти. А к тебе можно», - неуклюже он объяснил свою заинтересованность.

Потом, уже после смерти Анатолия Дмитриевича, Надежда Юрьевна рассказывала в интервью, что она сразу разглядела в нем огромный талант, что еще в институте было видно, что Папанов - настоящий большой артист. Поэтому ее личная актерская судьба отошла на второй план. Она помогала ему бороться с «пороками молодости»: Папанов выпивал. И довольно крепко. А Надежда Юрьевна страдала и сумела отвадить его от вредной привычки.

О своем муже она всегда вспоминала с любовью. Говорила так: больше 30 лет прошло, как ушел Анатолий Дмитриевич, а так много она не успела ему сказать. Если бы он мог ее услышать, она бы ему обязательно сообщила, что он по-прежнему для нее самый любимый и единственный. Теперь она сможет передать ему эти слова.