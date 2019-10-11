Предчувствие «нормальной» педофилии
Попытка линчевать педофила в Саратове имеет несколько более глубокие причины, чем обычная ненависть к извращенцам. Это выплеск затаенной ненависти и черных предчувствий обычных людей. Тех, на ком и держится наша страна. Кто водит автобусы, строит дома и учит детей. Не развитых и не прогрессивных. Для них педофилия - страшное преступление, извращение, непростительная девиация. Для нового поколения интернета – всего лишь висящий перед носом запретный плод...
В последние годы педофилия стала модным трендом. Все массовые задержания интернациональных банд педофилов, изъятые террабайты видео… Все эти скандалы со священниками, актерами, режиссерами и просто ничем не примечательными ублюдками - лишь сообщают публике, что такое явление есть в социуме и оно значительно, массово, достойно упоминания и рассмотрения. Смутные и не беспочвенные слухи о тайном "педофильском лобби" в мировой элите. О закрытых интернет-биржах, где продается или делается на заказ контент для извращенцев...
Саратовцы требуют самосуд над подозреваемым в убийтсве Лизы Киселевой.
Причем, педофильский тренд раскачивает сам себя - таковы законы всемирного медийного пространства. Если тебе тысячу раз, с подробностями, расскажут про педофилию без твоего желания, по неволе задумаешься уже о своих девиациях. И если есть какие-то психологические крючки или надломы, ты обязательно начнешь в этом копаться и изучать. Так, например, стал педофилом обычный питерский врач-психиатр. Все началось с изучения явления, а закончилось подпольной порностудией. Ее накрыли в конце 90-х и мне удалось пообщаться с задержанным врачом, покопаться в истоках его извращения.
Схема, в общих чертах, повторяет легализацию однополых отношений, про принципу "Окон Овертона" - неприятие, допущение (мы подошли к этой стадии), полная легализация, навязывание как нормы. В 50-х годах гомосексуалистов в Англии лечили электрошоком, а сейчас попробуйте не принять его на работу из-за нетрадиционной ориентации. Вот попробуйте ради интереса, потом до смерти придется платить и каяться.
Искавшие Лизу Киселеву саратовцы требуют наказать ее убийцу.9-летнюю девочку нашли убитой
В комментарии под любую интернет-заметку о преступлениях педофилов, всегда, подчеркну - ВСЕГДА, приходит мразь и начинает рассказывать о древних греках, женах Пророка и ветхозаветных старцах. О том, (я цитирую) - какие груди у нынешних 13-леток, а одеваются они, "как шлюхи" и "запрещать сексуально-сформировавшемуся подростку половые отношения - нарушать его права"...
Вряд ли эти комментарии выписывает специально-нанятый агент-пропагандист "всемирной педофильской мафии". Нет, это всего лишь смыслы, которые витают в воздухе, которые уже сформированы, самообразовались в информационном потоке, как метастазы. А есть другой тренд - глубинный, выросший из библейских заповедей, вековых семейных и человеческих традиций - то, что пока считается нормой - недопустимость сексуальных отношений с детьми. Мы видели на видео из Саратова, как он вырвался наружу из собравшихся на месте преступления людей. Нормальных людей.
Жители Саратова требуют расправы над убийцей Лизы Киселевой.Сотни человек вышли ночью на улицы Саратова, требуя наказать виновного в убийстве 9-летней девочки
Я пока не знаю, кто победит в этом противостоянии. Сам факт, что такое противостояние возможно, пусть и на уровне дискуссии, уже пугает. Мне просто стало страшно за свою дочь - она чуть младше погибшей девочки. И я знаю одно - если общество не может побороть свои внутренние деструктивные процессы профилактикой, увещеваниями и изоляцией преступников, оно должно пойти на крайние меры "социальной защиты". И стоит задуматься и хорошо запомнить тех, кто будет бороться против этих крайних мер, выдумывая множество причин и аргументов.
Допрос подозреваемого в убийстве ребенка в Саратове.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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