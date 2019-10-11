Предчувствие «нормальной» педофилии

Попытка линчевать педофила в Саратове имеет несколько более глубокие причины, чем обычная ненависть к извращенцам. Это выплеск затаенной ненависти и черных предчувствий обычных людей. Тех, на ком и держится наша страна. Кто водит автобусы, строит дома и учит детей. Не развитых и не прогрессивных. Для них педофилия - страшное преступление, извращение, непростительная девиация. Для нового поколения интернета – всего лишь висящий перед носом запретный плод...

В последние годы педофилия стала модным трендом. Все массовые задержания интернациональных банд педофилов, изъятые террабайты видео… Все эти скандалы со священниками, актерами, режиссерами и просто ничем не примечательными ублюдками - лишь сообщают публике, что такое явление есть в социуме и оно значительно, массово, достойно упоминания и рассмотрения. Смутные и не беспочвенные слухи о тайном "педофильском лобби" в мировой элите. О закрытых интернет-биржах, где продается или делается на заказ контент для извращенцев...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737201" frameborder="0"></iframe> Саратовцы требуют самосуд над подозреваемым в убийтсве Лизы Киселевой.

Причем, педофильский тренд раскачивает сам себя - таковы законы всемирного медийного пространства. Если тебе тысячу раз, с подробностями, расскажут про педофилию без твоего желания, по неволе задумаешься уже о своих девиациях. И если есть какие-то психологические крючки или надломы, ты обязательно начнешь в этом копаться и изучать. Так, например, стал педофилом обычный питерский врач-психиатр. Все началось с изучения явления, а закончилось подпольной порностудией. Ее накрыли в конце 90-х и мне удалось пообщаться с задержанным врачом, покопаться в истоках его извращения.

Схема, в общих чертах, повторяет легализацию однополых отношений, про принципу "Окон Овертона" - неприятие, допущение (мы подошли к этой стадии), полная легализация, навязывание как нормы. В 50-х годах гомосексуалистов в Англии лечили электрошоком, а сейчас попробуйте не принять его на работу из-за нетрадиционной ориентации. Вот попробуйте ради интереса, потом до смерти придется платить и каяться.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737183" frameborder="0"></iframe> Искавшие Лизу Киселеву саратовцы требуют наказать ее убийцу.9-летнюю девочку нашли убитой

В комментарии под любую интернет-заметку о преступлениях педофилов, всегда, подчеркну - ВСЕГДА, приходит мразь и начинает рассказывать о древних греках, женах Пророка и ветхозаветных старцах. О том, (я цитирую) - какие груди у нынешних 13-леток, а одеваются они, "как шлюхи" и "запрещать сексуально-сформировавшемуся подростку половые отношения - нарушать его права"...

Вряд ли эти комментарии выписывает специально-нанятый агент-пропагандист "всемирной педофильской мафии". Нет, это всего лишь смыслы, которые витают в воздухе, которые уже сформированы, самообразовались в информационном потоке, как метастазы. А есть другой тренд - глубинный, выросший из библейских заповедей, вековых семейных и человеческих традиций - то, что пока считается нормой - недопустимость сексуальных отношений с детьми. Мы видели на видео из Саратова, как он вырвался наружу из собравшихся на месте преступления людей. Нормальных людей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737174" frameborder="0"></iframe> Жители Саратова требуют расправы над убийцей Лизы Киселевой.Сотни человек вышли ночью на улицы Саратова, требуя наказать виновного в убийстве 9-летней девочки

Я пока не знаю, кто победит в этом противостоянии. Сам факт, что такое противостояние возможно, пусть и на уровне дискуссии, уже пугает. Мне просто стало страшно за свою дочь - она чуть младше погибшей девочки. И я знаю одно - если общество не может побороть свои внутренние деструктивные процессы профилактикой, увещеваниями и изоляцией преступников, оно должно пойти на крайние меры "социальной защиты". И стоит задуматься и хорошо запомнить тех, кто будет бороться против этих крайних мер, выдумывая множество причин и аргументов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737236" frameborder="0"></iframe> Допрос подозреваемого в убийстве ребенка в Саратове.

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