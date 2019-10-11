Выбросил сменку и сел ждать автобус: Появилось видео убийцы Лизы Киселевой

"Комсомольская правда" публикует видео подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой в Саратове. Заметать следы Михаил Туватин, судя по кадрам с камер наблюдения, установленных в городе, не планировал.

Растерянным он не выглядел, мужчина спокойно пришел на остановку после того, как жестоко расправился со школьницей. В руках был пакет. Как потом установили следователи – в нем была сменная обувь Лизы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737282" frameborder="0"></iframe> Появилось видео, как убийца Лизы Киселевой выбросил сменку девочки.После совершенного преступления Михаил Туватин выбросил пакет девочки в урну на автобусной остановке

Туватин просто выбросил сменку девочки в мусорную урну и сел спокойно дожидаться своего автобуса на остановке.

Напомним, Лизу Киселеву искал весь город с 9 октября. На улицах, казалось, не было дома, на котором волонтеры и родственники семьи Киселевых, не расклеили бы объявление о пропаже ребенка. Желающих помочь поискам оказалось очень много – люди готовы были не спать несмотря на то, что дело происходит в будни, лишь бы найти девочку живой.

В ночь на 11 октября поиски прекратились – появилась информация, что школьницу нашли мертвой. Подозреваемый задержан. Народ требовал устроить прямо на месте задержания самосуд. Оказалось, Туватин имеет богатое криминальное прошлое. У него имеются непогашенные судимости за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737183" frameborder="0"></iframe> Искавшие Лизу Киселеву саратовцы требуют наказать ее убийцу.9-летнюю девочку нашли убитой

Следователи опрашивают мужчину, пока он сообщает, что якобы убил ребенка из-за старенького гаража, который

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737236" frameborder="0"></iframe> Допрос подозреваемого в убийстве ребенка в Саратове.

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