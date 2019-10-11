Представители Началовой простили хоккеисту Александру Фролову «долг» в 26 миллионов

Громкая судебная тяжба, о которой стало известно после смерти Юлии Началовой, окончена: сегодня в Никулинском суде столицы ООО «Весенние инвестиции» отказалось от иска о взыскании 25 млн 824 тысяч рублей с бывшего гражданского мужа певицы Александра Фролова. Это деньги, которые хоккеист якобы не заплатил, когда несколько лет назад покупал у любимой женщины половину ее четырехкомнатных апартаментов в элитном комплексе «Кутузовская ривьера».

Напомним, этот квартирный спор оказался очень скандальным и неоднозначным. В 2015 году, когда Юлия искала деньги на запись альбома и заграничный тур, пара договорилась: Фролов дает любимой деньги не в долг, а выкупает половину апартаментов. Так хоккеист получил недвижимость, а Началова — 20 миллионов на раскрутку. Сделку скрепили распиской в получении денег, новый владелец зарегистрировал свое право на жилье в Росреестре.

А когда союз Началовой и Фролова распался, певица заявила: никаких миллионов она не получала, расписка от ее имени фальшивая. В прошлом году, чтобы отстоять свою единственную недвижимость, Юлия подала в суд, предварительно продав «долг» Фролова нижегородской компании «Весенние инвестиции». Фирма требовала с хоккеиста 26 миллионов (20 — стоимость половины квартиры, еще 6 — набежавшие за несколько лет проценты). По условиям соглашения, если бы суд установил правоту истцов, Началова получила бы 15 миллионов, все остальное досталось бы «Весенним инвестициям».

Судебная тяжба против бывшего гражданского мужа продлилась почти два года.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Так получилось, что основные разбирательства в суде начались уже после смерти певицы. Были выявлены многочисленные нарушения, после чего дело из Нижнего Новгорода передали в Москву.

- Сегодня ООО «Весенние инвестиции» сделало заявление об отказе от иска. Судья Елена Кузнецова приняла отказ и прекратила производство, что фактически поставило точку в этом громком деле, - рассказали «КП» в адвокатском бюро «Гуричев, Малинин и партнеры», представляющем в суде интересы хоккеиста. - Кроме того, был и второй иск, уже от нас: о признании недействительным договора цессии между ООО «Весенние инвестиции» и Юлией Началовой. Адвокат Антон Малинин, представляющий интересы Александра Фролова в суде, также сделал заявление об отказе от иска. Таким образом, дело полностью завершено — с нашего клиента больше ничего не требуют, у нас тоже претензий нет.

Таким образом, Александр Фролов остается полноправным владельцем ½ квартиры. Другая после смерти певицы половина досталась ее родным — родителям и дочке Вере. Семья неоднократно говорила, что хочет сохранить эти апартаменты, но как стороны будут решать вопрос — выкупать жилье или как-то договариваться, пока неизвестно. Ни Фролов, ни Началовы к диалогу не стремятся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла певица Юлия Началова.

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