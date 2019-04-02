Скандальная тяжба Началовой и Фролова окончена: с хоккеиста больше не требуют 26 миллионов

В последние месяцы жизни 38-летняя певица Юлия Началова была измотана не только проблемами со здоровьем, но и судебным разбирательством с бывшим гражданским мужем, хоккеистом Александром Фроловым. Как многие думали, спортсмен хотел отсудить у артистки половину ее квартиры, но на самом деле, тяжбу инициировала Началова.

Как уже писала «КП», четырехкомнатная квартира площадью 167 «квадратов» в элитном комплексе «Кутузовская ривьера» досталась певице после развода с футболистом Евгением Алдониным. Именно здесь поселился новый избранник звезды, сделал ремонт. А в 2015 году, когда Юлии понадобились деньги на запись альбома и заграничный тур, пара договорилась: Фролов дает любимой женщине деньги не в долг, а выкупает пол-квартиры. Так хоккеист получил недвижимость, а Началова — финансы на раскрутку. К слову, сделку скрепили распиской в получении денег, и Фролов даже зарегистрировал свое право на жилье в Росреестре.

Почему спортсмен, чьи контракты в свое время исчислялись миллионами долларов, просто не дал нужную сумму гражданской жене, непонятно. Возможно, в ту пору сам был не слишком успешен: после года вне игры, пропустив целый сезон, он только-только устроился в нижегородский «Торпедо» - зарплаты там были далеко не рекордные. А вот причины, по которым Началова продала часть апартаментов, оставленных Евгением Алдониным для их общей дочери Веры, вполне понятна: другого ценного имущества у звезды просто не было. По словам друзей, на концертах и корпоративах Началова зарабатывала очень нерегулярно — хватало лишь на самое необходимое.

Хоккеист предоставил суду расписку о получении Юлией Началовой 20-ти миллионов.

И вот в прошлом году, когда с момента сделки прошло уже три года, певица решила ее оспорить. Якобы денег артистка не получала, а расписка от ее имени — банальная фальшивка. Значит, Фролов должен Началовой 20 миллионов, а с учетом «просрочки» - уже 26.

С хоккеиста требовали уже не 20, а почти 26 миллионов - сумму "долга" плюс проценты.

Схема «выбивания» миллионов оказалась запутанной: во-первых, долг Началова продала нижегородской компании «Весенние инвестиции» (занимается гостиничным бизнесом) - она и выступала истцом к Фролову в суде. По договору с певицей, контора должна была заплатить ей 15 миллионов до июня этого года (тогда «Весенним инвестициям» достался бы бонус в 11 миллионов). По данным источников «КП», эти деньги Юлия собиралась потратить на лечение в зарубежной клинике.

А во-вторых, дело, скорее всего, неслучайно разбирали в Нижнем Новгороде. Злые языки шептались, что последний бойфренд певицы — нижегородский судья Вячеслав Кудря — человек предприимчивый и влиятельный, а потому шансов на успех здесь гораздо больше, чем в той же Москве. Чтобы перенести разбирательство, Началовой даже пришлось временно прописаться в городе на Волге.

Договор с нижегородской компанией, по которому до июня 2019 певица должна была получить 15 миллионов рублей.

Именно «нижегородский след» в этом деле больше всего смущал юристов Александра Фролова. Адвокаты настаивали на рассмотрении дела в Никулинском суде столице и неоднократно жаловались на нарушения в ходе разбирательства.

В итоге все это оказало эффект: сегодня, 2 апреля, Нижегородский областной суд удовлетворил сразу две жалобы, поданные стороной защиты.

- В результате дело отправили в Москву и отменили приостановлении производства для проведения почерковедческой экспертизы расписки, - сообщили «Комсомольской правде» в адвокатском бюро «Гуричев, Малинин и партнеры», представляющем в суде интересы хоккеиста. - Но главное даже не это. Истец — компания «Весенние инвестиции» отказалась от всех претензий к Фролову. Осталось лишь уладить процессуальные моменты. Когда дело поступит в Никулинский суд, будет зарегистрирован отказ от иска. С нашего клиента больше не будут требовать 26 миллионов рублей.

Что заставило фирму отказаться от скандального иска, «Комсомолка» решила спросить у руководства компании, но безуспешно.

- Никаких комментариев по судебному процессу не даем, - отрезали в «Весенних инвестициях» и бросили трубку.

Как теперь будут складываться обстоятельства, можно только предполагать. Ведь по закону Александр Фролов остается совладельцем квартиры, которая должна достаться в наследство 12-летней Вере Алдониной, дочке певицы и футболиста. Никаких требований Фролов раньше не выдвигал: заселиться или продать свою долю не пытался. Но значит ли это, что в будущем он не предъявит права на квадратные метры в элитном жилом комплексе? Не исключено, что родители Началовой попробуют выкупить недвижимость у хоккеиста, тем более, что деньги для них в соцсетях собирал Николай Басков, а на похоронах певицы знакомые бизнесмены обещали скинуться всем миром и раз им навсегда закрыть этот вопрос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697573" frameborder="0"></iframe> Умерла певица Юлия Началова.

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