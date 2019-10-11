Валентина Терешкова - об Алексее Леонове: Я говорю ему – ты что, с ума сошел, бросить меня, одну? А он улыбался - мы еще с тобой повоюем

- ...Валентина Владимировна, извините, что я к вам - по такому печальному поводу. Умер космонавт Леонов....Алексей Архипович был и нашим Героем тоже, вы знаете, "Комсомолка" много о нем писала...

- Саша, это огромная потеря. И для космонавтики, и для нас, его друзей.

Очень сложно сейчас говорить, потому что только недавно поступила информация - о том, что его больше нет с нами. Хотя он очень больной был. Его увезли уже совсем больным. Долго болел. И мы все делали, и помогали, но вот… случилось так.

- Валентина Владимировна, я знаю, что вы Алексея Архиповича и с днем рождения не так давно поздравляли. Он же нормально держался… и вы к нему часто заезжали. Он держался до последней минуты. Какой у него характер был, вот - леоновский…

- У него характер был -.самого настоящего бойца. Он никогда не обходил трудности, он всегда первый шел в бой. Поэтому - очень жаль.

Мне трудно сейчас подыскать те слова, которые бы говорили о нем - как о выдающейся личности…

Мы дружили, мы всю жизнь дружили. Воспитывали детей, дети наши вместе росли, так что…

Невозможно говорить. Жалко, очень жалко. Хотя у него была страшная болезнь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737273" frameborder="0"></iframe> Умер космонавт Алексей Леонов.Легенда. Герой. Выдающийся космонавт. Всё это Алексей Леонов. 11 октября его не стало. Он скончался на 86-м году жизни

- Понятно... Скажите, вот как память Алексея Архиповича Леонова должна быть увековечена?..

- Саша, не задавай вперед вопросы. Не надо. Мы сейчас соберемся в Центре подготовки космонавтов с руководством, будем говорить, но пока не задавай эти вопросы.

- Хорошо. Валентина Владимировна, но вы держитесь, потому что я понимаю, какая потеря это лично для вас. Потому что мы привыкли всегда вас видеть вместе…

- Да, да. Бросил он меня, бросил. Мы с ним тут, когда он еще говорил… Я говорю – ты что, с ума сошел, бросить меня, одну… Но – улыбался. Улыбался. Мы еще с тобой повоюем, говорил он мне.

Валентина Терешкова об Алексее Леонове: "У него был характер настоящего бойца".Фото: Евгения ГУСЕВА

- Это было когда примерно?

- Ой, вы знаете, у нас все перепуталось. Все перепуталось. Ну, во всяком случае, недели полторы назад.

- Валентина Владимировна, вы держитесь, берегите себя.

- Спасибо, Саш. Спасибо большое. Найди хорошие слова. Он достоин этого. Действительно.

Космонавт Алексей Леонов.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- А хорошие слова уже прозвучали из ваших уст. Мы сейчас их - дадим на радио, в газете и и на сайте…

- Спасибо, спасибо. Я думаю, что и космонавтика, и Центр подготовки космонавтов понесли тяжелейшую утрату. Потому что он удивительный был человек. И все держал под контролем.

- Я помню, как в планетарии, когда Терешкова приехала с внучатами, и Алексей Архипович, и сколько народу отвлеклись от звезд и смотрели только на вас, как будто вы и были звезды, как будто вы и были планеты. У меня такой был образ. Правда.

- Да, мы с ним, действительно, много что сделали. И для центра, и для своих регионов. Но, к сожалению, смерть не считается с добрыми делами, а забирает лучших. Лучших. А он меня оставил одну.

- Вы не одна. У вас есть миллионы граждан, которые живут на улице Терешковой. Улицы Терешковой – это не только те, которые так названы. Но и те, в которых другие, может быть, имена.

- Саша, спасибо тебе большое! Спасибо, дорогой дружок! До свидания.

- Извините, что в такой день. До свидания!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737292" frameborder="0"></iframe> Валентина Терешкова - об Алексее Леонове: «Мы всю жизнь были вместе. А виделись недели полторы назад. Говорю ему - почему ты меня хочешь бросить? Он - улыбается...».

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