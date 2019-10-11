12 минут над бездной навсегда вписали его имя в историю: скончался космонавт Алексей Леонов

В пятницу, 11 октября, стало известно, что ушел из жизни Алексей Архипович Леонов.

Первый человек в открытом космосе, дважды герой Советского Союза, один из пионеров звездной одиссеи, - он был из плеяды Людей с большой буквы. И другом нашей газеты. Когда однажды мы позвонили ему поздравить с днем космонавтики, Алексей Архипович признался:

- У нас еще на заре космонавтики были замечательные отношения с «Комсомольской правдой». В те времена существовало расхожее выражение, что ракетно-ядерный щит Родины построили три «К»: Келдыш Королев и Курчатов. А мы, космонавты, по аналогии говорили, что в нашей жизни тоже существуют три больших «К» - Комсомол, Космос и «Комсомольская правда». Мы часто приходили в гости к журналистам «Комсомолки», а они всегда первыми задавали вопросы на наших пресс-конференциях.

Алексей Леонов был большим другом "Комсомольской правды" и часто бывал в редакции газеты.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Если бы жизнь сложилась по-другому, он мог бы стать знаменитым актером. Или уникальным инженером. Или, может, выдающимся художником. По воспоминаниям космических начальников, именно Леонова признали самым пригодным для первого выхода в открытый космос, потому, что он - художник. Евгений Хрунов, к примеру, был подготовлен к полету не хуже. Но остался дублером.

12 минут 9 секунд, проведенные в открытом космосе, навсегда внесли имя Алексея Леонова в историю космонавтики.

Первая полоса "Комсомольской правды" от 19.03.1965 года. На следующий день после исторического события - выхода человека в открытый космос.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737269" frameborder="0"></iframe> 18 марта 1965 года — выход Алексея Леонова в открытый космос.Его совершил летчик-космонавт Алексей Леонов с борта корабля "Восход-2", пилотируемого Павлом Беляевым

...Отправляя «Восход-2» с таким заданием, медики не представляли, что произойдет с психикой космонавта, когда он оттолкнется от корабля и зависнет над бездной на высоте около 400 километров в пяти метрах от корабля, связанный с ним лишь тонким фалом!

Легенда гласит, будто у командира «Восхода-2» Павла Беляева был пистолет, и в случае, если у Леонова поедет крыша от увиденного, он должен был застрелить напарника. Или отстрелить шлюзовую камеру вместе с Леоновым. Но, конечно, это полная чушь: «Павел без меня, конечно, не вернулся бы» - возмущался в ответ на нее Леонов.

Алексей Леонов в скафандре советского космонавта.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Выход в космос не прошел гладко. Скафандр, который испытывали на земле, повел себя неожиданным образом.

- В космическом вакууме скафандр раздулся, не выдержали ни рёбра жесткости, ни плотная ткань, – вспоминал космонавт. – Руки вышли из перчаток, когда я брался за поручень, а ноги - из сапог.

В шлюз полагалось выходить вперед ногами. Тогда можно было закрыть крышку шлюзового отсека, наполнить его воздухом и вернуться в корабль. Но втиснуться в шлюз в раздутом скафандре не удавалось. И тогда Леонов вдвое сбросил давление и вошел в шлюз головой, а потом внутри него развернулся. Что вообще-то больше напоминает цирковой трюк – диаметр шлюза всего метр. Попробуйте развернуться в потерявшем гибкость скафандре!

- Во время полета «Восхода-2» было семь серьезных нештатных ситуаций, четыре из них могли привести к трагическим последствиям, - рассказывал Алексей Архипович.

За этот полет ему присвоили звание Героя Советского Союза в 1965-м году. А через 10 лет, после второй космической одиссеи, он стал дважды Героем.

Алексей Леонов на орбите, с рисунком американского астронавта. Алексей Архипович замечательно рисовал.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До последних лет «первый человек в открытом космосе» вел активную общественную деятельность. Занимался благотворительностью - помогал детям с кардиозаболеваниями. Двигал вперед науку - у него более 10 научных трудов и четыре изобретения. Писал книги: "Пешеход космоса", "Солнечный ветер", "Выхожу в открытый космос" и др. В мае 2019-го указом Владимира Путина знаменитого космонавта наградили орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Когда мы позвонили ветерану космонавтики накануне 85-летнего юбилея в этом году, трубку сняла жена Светлана Павловна. Алексей Архипович недавно перенес операцию на глазах, неважно себя чувствовал, но мы попросили передать ему слова поддержки и поздравления.

Дважды Герой СССР космонавт Алексей Архипович Леонов скончался на 86-м году жизни.Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Алексея Леонова похоронят 15 октября на Федеральном мемориальном кладбище в Мытищах.

«Комсомольская правда» выражает соболезнования родным и близким покойного.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737273" frameborder="0"></iframe> Умер космонавт Алексей Леонов.Легенда. Герой. Выдающийся космонавт. Всё это Алексей Леонов. 11 октября его не стало. Он скончался на 86-м году жизни

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