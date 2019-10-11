2019-10-11T17:57:36+03:00
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Мистика, фэнтези и современная проза: ЛитРес представил короткий список премии «Электронная буква»

Литературная премия «Электронная буква» была учреждена сервисом ЛитРес в 2011
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10 октября прошла пресс-конференция, посвященная объявлению шорт-листа литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква».10 октября прошла пресс-конференция, посвященная объявлению шорт-листа литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква».
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10 октября прошла пресс-конференция, посвященная объявлению шорт-листа литературной премии в области электронных и аудиокниг «Электронная буква», которую ежегодно проводит ЛитРес, крупнейший сервис электронных и аудиокниг в России и странах СНГ. В короткий список вошли авторы и чтецы из разных городов России — от Калининграда до Тюмени, — а также из Таиланда и Беларуси.

«Сегодня категория самиздата — один из ключевых драйверов развития книжного рынка России. Это подтверждает и рекордный рост нашего проекта ЛитРес: Самиздат. По сравнению с первым полугодием 2018 года его выручка за январь-июнь выросла почти в четыре раза. В совокупности с 2017 года наши авторы заработали около 47 млн рублей. Основные цели сейчас — дальнейшее развитие и популяризация самиздата, поддержка независимых авторов. И одно из ключевых мероприятий в этом направлении — «Электронная буква», —комментирует генеральный директор ГК «ЛитРес» Сергей Анурьев.

Литературная премия «Электронная буква» была учреждена сервисом ЛитРес в 2011 году. С 2017 года она вручается независимым авторам и чтецам. Цель конкурса — развитие самиздата и открытие новых имен в современной русской литературе. Общий призовой фонд премии в 2019 году составляет 15 млн рублей для продвижения на ресурсах ГК «ЛитРес». Также участники «Электронной буквы» получат возможность опубликовать свое произведение в бумаге в одном из крупнейших издательств России: в организации и проведении премии активное участие принимает Первая редакция «Эксмо». Причем она рассматривает сотрудничество не только с лауреатами, но и со всеми авторами, попавшими в длинный список конкурса.

Финалистов для короткого списка премии «Электронная буква-2019» определяли члены экспертного жюри, среди которых: Дмитрий Обгольц — ведущий редактор издательства «Эксмо» в области зарубежной современной прозы, Сухбат Афлатуни — поэт, переводчик, дважды лауреат литературного конкурса «Русская премия», Анна Воздвиженская — литературный критик, литературный редактор «Эксмо» и «АСТ», Сергей Вересков —заместитель главного редактора журнала «Читаем вместе», прозаик, литературный критик, Сергей Морозов —литературный критик, Дмитрий Малков — редактор издательства «Эксмо», журналист и Алена Жукова —писатель, киносценарист, главный редактор международного литературного журнала «Новый Свет» (Канада).

«Эксперты премии отбирали авторов для шорт-листа на основе таких критериев как оригинальность произведения, проработка сюжета, проблематика, логика и язык повествования, и, безусловно, общее настроение, эмоции и впечатления, которые остаются после прочтения текста. Также мы отмечали произведения, которые соответствуют времени и ориентированы на молодую аудиторию — 25-35 лет», — говорит координатор экспертной группы премии Юлия Селиванова.

Из 52 номинантов длинного списка в шорт-лист «Электронной буквы»-2019 вошли шесть авторов. Трое из них работают в жанре современной русской прозы, двое создают мистические триллеры, остальные — фантастику и фэнтези.

Номинация «Лучший писатель»:

1. «Железный аспид», Наталья Мар

2. «Не обижайте Здыхлика», Людмила Потапчук

3. «Три времени года в бутылочном стекле», Даша Берег

4. «Могрость», Елена Маврина

5. «Гаврош, или поэты не пьют американо», Валерий Городецкий

6. «По ту сторону изгороди», Макс Старк

Также эксперты выбрали десятерых финалистов в номинации «Лучший чтец»:

1. Сергей Бельчиков

2. Валерия Егорова

3. Елена Уфимцева

4. Маргарита Елшанкина

5. Наталья Беляева

6. Тамара Некрасова

7. Олег Троицкий

8. Пожилой Ксеноморф

9. Сергей Дидок

10. Sibiryak.

Номинирование чтецов осуществлялось через проект ЛитРес: Чтец, в котором любой желающий может не только подарить свой голос книге, но и получить авторские отчисления с ее продажи. Для участия в конкурсе было необходимо записать не менее трех книг за период с 1февраля по 1 июля 2019 года. Ключевыми критериями отбора при определении финалистов для нас стали подача текста и артистизм чтеца, а также умение работать со звуком.

На следующем этапе «Электронной буквы» финалистов премии определит специальное жюри, в которое входят Александр Цекало — руководитель продюсерской компании «Среда» и телеведущий, Григорий Служитель —писатель и актер, Пелагея — певица и телеведущая, Константин Мильчин — главный редактор gorky.media, Алексей Варламов — писатель и ректор Литературного института имени А.М. Горького.

«При выборе победителя я буду оценивать оригинальность, наличие собственной интонации и искренность. Главный совет начинающим писателям — не слушать ничьих советов, а ориентироваться на своих любимых писателей», — поделился член жюри, актер и писатель Григорий Служитель.

Финал литературной премии «Электронная буква» состоится в конце ноября 2019 года. На мероприятии будут объявлены не только имена победителей в номинациях«Лучший писатель» и «Лучший чтец», но и список лидеров в нескольких спецноминациях:

• «Бестселлер» — на основании продаж книги, номинированной автором, на ресурсах ГК «ЛитРес»;

• «Выбор экспертов» — на основании коллегиального решения экспертов;

• «Выбор читателей» и «Выбор слушателей» — на основании голосования на LiveLib.ru. В голосовании участвуют книги, вошедшие в длинный список.

ИСТОЧНИК KP.RU

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