Турецкое вторжение в Сирию: на чью сторону должна встать Россия

В турецкой военной кампании «Источник мира» на севере Сирии появились первые жертвы. Анкара потеряла убитыми около десяти солдат, а ее противники-курды, контролирующие данную территорию, — порядка ста. Учитывая техническое превосходство армии президента Реджепа Тейипа Эрдогана над пестрым курдским ополчением, такое соотношение неудивительно. Тем более, самые мощные участники игры, американцы, из этого региона как раз ушли (после чего, собственно, Анкара неделю назад и начала свою операцию).

— Россия позитивно относится к данному вопросу (поддерживает турецкую операцию — ред.), — заявил Эрдоган на пресс-конференции в понедельник. Цель Турции — создание 30-километровой буферной зоны у своих границ и борьба с действующими здесь радикальными курдскими организациями. Этот народ рассеян по нескольким странам, включая юго-восток Турции, мечтает о независимости или хотя бы широкой автономии. Чему Анкара, естественно, противится — отношения между нею и этим нацменьшинстивом с давних пор плохие.

Сама Москва, правда, реагирует сдержанно. Зато на российской авиабазе «Хмеймим» в Латакии начались переговоры между представителями Дамаска и курдами (формально последние являются частью Сирии, но разговаривать с ней не хотели… до турецкого вторжения).

И всё же, не разгорится ли вновь конфликт, который наши военные и дипломаты пытаются погасить последние четыре года? Об этом на страницах «КП» поспорили эксперты с разными мнениями: востоковед, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семён Багдасаров, а также турецкий политолог, колумнист газеты «Айдинлик» Онур Синан Гюзальтан.

США были вынуждены покинуть этот регион. И поэтому оставили курдов без поддержкиФото: REUTERS

1. Почему американская армия ушла, сдав своих союзников?

Напомним, курды были одной из опор американцев в этом регионе. И внесли вклад в борьбу с ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация — ред.), два года назад сыграв важную роль во взятии Ракки (одной из «столиц» исламистов). А теперь США их, простите за выражение, слили…

Cилы американцев до сих пор остаются на линии Тель-Абьяд — Рас-аль-Аун, так что говорить о полном их уходе пока раноФото: REUTERS

Багдасаров:

— Это вопрос в первую очередь к верховному главнокомандующему — президенту Дональду Трампу. Он бизнесмен, умеет считать деньги. Если дело выгоды не приносит, он его сворачивает. Нынешний Вашингтон много раз пытался закрыть и сирийскую тему, и из Афганистана периодически обещает вывести войска. Чем Трамп и занимается, считая присутствие своей армии на Ближнем Востоке накладным и ненужным. Наконец, на фоне сближения Турции с Россией — Белый дом не прочь вновь задружиться с Эрдоган, зачем и отдаёт ему курдов.

Гюзалтан:

— После настояний Турции (как политического, так и военного характера) США были вынуждены покинуть этот регион. И поэтому оставили курдов без поддержки. Впрочем, силы американцев до сих пор остаются на линии Тель-Абьяд — Рас-аль-Аун (примерно в центре Северной Сирии), так что говорить о полном их уходе пока рано.

2. Можно ли считать происходящее войной между Сирией и Турцией?

Багдасаров:

— Турция давно объявила войну Сирии — негласно, разумеется. Эрдоган был одним из главных инициаторов попытки свержения Башара Асада в ходе гражданских противостояний в этой республике в 2011 году. Турция заняла Азазу, Аль-Баб, другие города, четыре тысячи квадратных километров (или уже даже больше) на севере Сирии. Конечно, это война.

Турция давно объявила войну Сирии — негласно, разумеетсяФото: REUTERS

Гюзалтан:

— Между Дамаском и Анкарой существует неофициальный диалог. И Эрдоган, и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в своих заявлениях выражают такому диалогу поддержку. Цель турецкой операции — борьба не с мирными курдами, а с «Рабочей партией Курдистана». Данная организация действует как раз в Северной Сирии и признаётся террористической в обеих странах-соседках. Что официально прописано в Аданском соглашении между Турцией и Сирией от 1998 года. Иными словами, противодействие террористам, чем и занимается Анкара в ходе операции «Источник мира», — принесёт выгоду и Дамаску тоже. Да, Вашингтон пытается спровоцировать открытый конфликт между Турцией и Сирией, но, думаю, правительства двух стран не попадутся в эту ловушку.

3. Как быть России, ведь сейчас она дружит и с Анкарой, и с Дамаском?

Багдасаров:

— Сирийская армия как раз начала входить в города на Севере Сирии, где раньше были американцы их союзники-курды. Понятно, что Дамаск двигает свои войска не без согласования с Москвой. Более того, есть информация, что мы даже организуем над этим регионом бесполетную зону (то есть ВВС любой страны не смогут там оперировать без нашего согласия). Такую политику нам и нужно продолжать. Хвать уже дружить с Турцией. Из неё не лучший союзник.

Сирийская армия как раз начала входить в города на Севере Сирии, где раньше были американцыФото: REUTERS

Гюзалтан:

— Лучшее решение против терроризма и американских провокаций в регионе — прямой диалог между Сирией и Турцией. Посредническую роль в котором может сыграть Россия. Более того, на мой взгляд, Россия могла бы поддержать Анкару в операции против «Рабочей партии Курдистана» — террористической организации и марионетки США. Государства нашего региона должны объединиться, чтобы противостоять попыткам Запада дестабилизировать Ближний Восток.

И ЕЩЕ ВОПРОС

Обещания курдов «выпустить террористов» — блеф

В тюрьмах Северного Курдистана содержались сотни боевиков ИГИЛ и других запрещенных во многих странах мира террористических организаций. И теперь курдские лидеры намекают: если вторжение Турции подолжится - все эти люди окажутся на свободе… И что тогда? Отвечает политолог Михаил Фрибен:

— В данном случае курды пытаются разыграть последнюю карту — мол, «мы сделаем так, что любые ваши выгоды от прихода сюда окажутся куда меньше ваших убытков». Так сказать, шантаж хаосом. Но все понимают, что это блеф. И освобожденные террористы с большим удовольствием будут резать курдов за их якобы «неправильную» национальность и религию (чем боевики и занимались раньше). Что в Курдистане прекрасно осознают. Наконец, не нужно преувеличивать численность и опасность таких заключенных. Об этом не принято говорить, но самых матерых «бармалеев», как правило, тихо ликвидируют вскоре после взятия в плен. По законам военного времени.

Россия могла бы поддержать Анкару в операции против «Рабочей партии Курдистана» — террористической организации и марионетки СШАФото: REUTERS

ОФИЦИАЛЬНО

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ:

«Позиция России не изменилась»

- Мы не хотели бы даже думать о возможности нашего военного столкновения с Турцией в Сирии. Контакты между российскими и турецкими властями по данному вопросу осуществляются. Существуют также каналы связи между военными. В самом начале операции Турции на севере Сирии российской стороной была отмечена категорическая нежелательность каких-либо действий, способных помешать процессу политического урегулирования в Сирии и спровоцировать напряженность. Эта позиция никак не изменилась, она последовательна и всем хорошо известна.