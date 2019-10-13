Эрдоган заявил, что Турция не боится санкций из-за операции в Сирии
Угрозы ограничительных мер против Анкары не смогут остановить военную операции «Источник мира» в Сирии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«После начала операции мы столкнулись с такими угрозами как экономические санкции и эмбарго на оружейные поставки. Те, кто думает, что таким образом они смогут заставить Турцию повернуть назад, серьезно ошибаются», - сказал турецкий лидер.
Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly
В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что работает с конгрессом над санкциями против Турции. В своем Twitter глава Белого дома сообщил, что по этому вопросу существует консенсус, однако Анкара «попросила этого не делать».
Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин отметил, что в случае уведомления ведомство готово ввести санкции «практически моментально».
Как писал сайт kp.ru, ранее поставки вооружений в Турцию прекратили Германия и Франция. Напомним, О начале военной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) Эрдоган сообщил 9 сентября.
Видео начала турецкой операции в Сирии.На кадрах видны столбы дыма в результате ударов с воздуха по сирийскому городу Тель-Абьяд.
ИСТОЧНИК KP.RU