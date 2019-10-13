СЕГОДНЯ 17:11 2019-10-13T17:11:57+03:00

Эрдоган заявил, что Турция не боится санкций из-за операции в Сирии Фото: REUTERS

В то же время в США сообщили о готовности «моментально» ввести ограничительные меры против Анкары

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Угрозы ограничительных мер против Анкары не смогут остановить военную операции «Источник мира» в Сирии. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«После начала операции мы столкнулись с такими угрозами как экономические санкции и эмбарго на оружейные поставки. Те, кто думает, что таким образом они смогут заставить Турцию повернуть назад, серьезно ошибаются», - сказал турецкий лидер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/737523" frameborder="0"></iframe> Операция Турции в Сирии: Продолжаются столкновения в сельской местности Тал Абьяда.Силы, поддерживаемые Турцией, были замечены в западной сельской местности Тал-Абьяда на северо-востоке Сирии (c) Ruptly

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что работает с конгрессом над санкциями против Турции. В своем Twitter глава Белого дома сообщил, что по этому вопросу существует консенсус, однако Анкара «попросила этого не делать».

Министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин отметил, что в случае уведомления ведомство готово ввести санкции «практически моментально».

Как писал сайт kp.ru, ранее поставки вооружений в Турцию прекратили Германия и Франция. Напомним, О начале военной операции против Рабочей партии Курдистана (РПК) Эрдоган сообщил 9 сентября.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/736892" frameborder="0"></iframe> Видео начала турецкой операции в Сирии.На кадрах видны столбы дыма в результате ударов с воздуха по сирийскому городу Тель-Абьяд.

ИСТОЧНИК KP.RU