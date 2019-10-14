2019-10-14T17:34:25+03:00
Звезды

Семья Заворотнюк: «Дети продолжают дарить Насте тепло. Сейчас такая поддержка бесценна!»

Не только близкие, но и поклонники актрисы молятся о ее здоровье
Ирина ВИКТОРОВА
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Актриса Анастасия ЗаворотнюкАктриса Анастасия ЗаворотнюкФото: Борис КУДРЯВОВ
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В инстаграме Анастасии Заворотнюк появилась новая публикация. Дети из Воронежа, где актриса вела фестиваль, прислали ей рисунки и письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления.

Поклонники артистки предполагают, что ее страницу в инстаграм ведет старшая дочь Заворотнюк Анна.

«Вот такое письмо и рисунки получили сегодня от деток из Воронежа, где на протяжении нескольких лет Настя была ведущей фестиваля «Старая, старая сказка». Так уж сложилось, что где бы она ни оказалась - если рядом есть дети, то это значит, что обязательно будут трогательные признания в любви, невероятные эмоции, обнимашки, поделки, рисунки... Дети всегда дарили и продолжают дарить Насте огромное количество теплоты и добра, и сейчас такая поддержка просто бесценна. Спасибо вам огромное! Просто не передать словами, насколько это дорого и важно!» - новый трогательный пост в социальных сетях вызвал множество откликов.

Дети из Воронежа, где актриса вела фестиваль, прислали ей письмо с пожеланиями

Дети из Воронежа, где актриса вела фестиваль, прислали ей письмо с пожеланиями

Поклонники Анастасии Заворотнюк надеются, что ей стало лучше. Поэтому родные и инициировали публикации со словами поддержки, которые актриса читает и это дает ей силы на борьбу с болезнью. С Настей рядом муж Петр Чернышев, две дочери и сын. В комментариях в инстаграме отмечаются люди со всей страны. Также, как в истории с Жанной Фриске, за Настю молятся в разных уголках России и мира.

«Была сегодня в Иерусалиме. Помолилась за тебя Настю - живи долго». «Пусть случится чудо! Живите Анастасия». «Скорейшего выздоровления Анастасии! В Белгороде тоже многие молятся о ней». «Из Омска шлем молитвы!» «Ходили сегодня к Матроне молится за вас!» Такие комментарии приходят от поклонников Заворотнюк.

Дети продолжают дарить Насте тепл

Дети продолжают дарить Насте тепл

Напомним, что Дмитрий Шепелев рассказывал в книге «Жанна», как певицу поддерживали сотни людей: «Откуда-то из глубинки России мне пересылают фотографию. Сельская церковь, белая с голубой маковкой, перед входом растяжка: «Помолитесь за Жанну». С тех пор всякий раз, когда мысленно возвращаюсь к событиям тех январских дней, я вспоминаю этот призыв. Люди молились за Жанну. Наша просьба обернулась гигантской волной любви и поддержки. Невиданной по своему размаху...»

Поклонники артистки предполагают, что ее страницу в инстаграм ведет старшая дочь Заворотнюк Анна

Поклонники артистки предполагают, что ее страницу в инстаграм ведет старшая дочь Заворотнюк Анна

Такая же волну любви и поддержки получает сейчас Анастасия Заворотнюк. Хочется надеяться, что эти эмоции помогут бороться с болезнью.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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ИСТОЧНИК KP.RU

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