2019-10-12T19:23:37+03:00
Звезды

Дочь впервые объяснила происходящее с Анастасией Заворотнюк

Анна не сдержалась и ответила подписчикам в комментариях
Ольга ЛИБГАРДТ
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Теперь поклонники Анастасии Заворотнюк будут узнавать новости о состоянии ее здоровья от родных актрисы.Теперь поклонники Анастасии Заворотнюк будут узнавать новости о состоянии ее здоровья от родных актрисы.Фото: Борис КУДРЯВОВ
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Дочь Анастасии Заворотнюк объявила о том, что теперь вся информация о здоровье ее мамы будет из первых уст. Анна Стрюкова стала вести сама страничку родительницы в Инстаграме и уже успела опровергнуть последние сплетни о предкоматозном состоянии звезды сериала "Моя прекрасная няня". Однако вопросов у поклонников актрисы не стало меньше. Многие стали обвинять семью артистки в пиаре и потребовали от родных знаменитости раскрыть карты. В ответ на такие выпады дочь впервые объяснила происходящее с Анастасией Заворотнюк.

Анна Стрюкова стала вести сама страничку родительницы в Инстаграме

Анна Стрюкова стала вести сама страничку родительницы в Инстаграме

Скандальный блогер Лена Миро призвала семью Анастасии Заворотнюк раскрыть правду о ее состоянии. "Если ты действительно хочешь, чтобы окружающие перестали строить догадки, поди и скажи людям правду. Достаточно ведь одного подробного комментария, чтобы все спекуляции прекратились! Достаточно самим сказать, что происходит с Заворотнюк, как никакой болтовни по поводу ее состояния больше не будет", - пишет обозревательница.

По мнению Миро, молчание родственников просто дает пищу слухам и, как следствие, все это обсуждается в интернете. "Я уверена, что этот принцип все понимают. И раз понимают, но не делают этого, то значит хотят именно того, что и происходит, - побольше спекуляций на тему состояния Анастасии. А раз они этого хотят, то это или пиар, или желание собрать денег, или еще что-то подобное", - сказала, как отрезала Лена.

Подобное мнение высказала и одна из поклонниц Анастасии Заворотнюк в блоге звезды. "Когда человек становится знаменитым, он должен понимать - нет больше «мое», есть только «наше». Она публичный человек, и раз уж поднялась эта тема, то извините, нет дыма без огня. Раз говорят, то значит частичка правды есть. Позиция у этой семьи сама заставляет идти на крайние поступки. Они не говорят ничего, если бы все было нормально, то они бы и сказали, что все нормально. А они кроют тайну, чтобы, извините, хайпануть за тот счет. Я росла и выросла на советах няни Вики, не хочу кого-то осудить, но пора бы уже раскрыть карты для их облегчения", - заявила обывательница.

На этот выпад ответила дочь Анастасии Заворотнюк и рассказала о том, чего хочет семья артистки. "Вы не правы и сами себе противоречите. Мы не выходим на связь с журналистами и не появляемся в эфирах федеральных каналов, потому что нам не интересен хайп. В первую очередь мы хотим спокойной и счастливой жизни моей мамы, остальное не важно", - заявила Анна Стрюкова.

Отметим, до недавнего времени родные Анастасии Заворотнюк упорно молчали о ее здоровье. Это, пожалуй, главная причина той вакханалии, которая царит вокруг имени артистки. Практически каждый день рождаются все новые версии о состоянии звезды.

Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

ИСТОЧНИК KP.RU

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